Разговор о сокровенном: муфтий Тагир хазрат Бикчантаев встретился со студентам и преподавателями КемГМУ Минздрава России

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Муфтий Духовного управления мусульман Кемеровской области Тагир хазрат Бикчантаев поговорил с представителями университетского сообщества об истории возникновения и распространения ислама в России, нравственной культуре, о том, что объединяет мировые религии, о важности укрепления межнациональных и межконфессиональных отношений. Говоря о значении веры в жизни современного человека, муфтий обратил внимание аудитории на то, что мудрость традиционных знаний способствует духовному росту и саморазвитию, в том числе и в получении такого серьезного образования, как медицинское.

«Медицина – это очень серьезный выбор, - сказал Тагир хазрат, обращаясь к студентам. – Врач - тот человек, который должен уметь чувствовать, видеть другого человека. С одной стороны, вникнуть в болезнь тела, разобраться, с другой – понять состояние души человека, не навредить. Ведь здоровье неотъемлемо связано с душой. Поэтому мы делаем практически одно общее дело. Мы, представители духовенства, больше занимаемся душой, а врачи, хотя и больше вопросами тела, но и психологической поддержкой пациента».

Фото: Пресс-служба КемГМУ

Во время посещения анатомического музея вуза муфтий ознакомился с его современными возможностями, которые служат не только в качестве учебной базы для студентов, но и позволяют проводить просветительскую и профориентационную работу. В центре симуляционного обучения и аккредитации вуза Тагир хазрат увидел, как высокотехнологичные тренажеры позволяют оттачивать знания и навыки: в реанимации новорожденных, кардиохирургии, эндоскопических исследованиях, УЗИ-диагностике, родовспоможении.

«Нам приоткрыли маленькую дверцу этого огромного мира медицины и медицинского образования. Все, что с этим связано, настолько глубоко, сильно, точно и тонко отрабатывается, преподается. Я, честно говоря, очень удивлен всем современным технологиям и возможностям нашего медицинского вуза. Это очень здорово! По студентам, преподавателям медуниверситета видно, насколько они заинтересованы, искренни в служении выбранной профессии. Я уверен в том, что из нынешних студентов получатся очень хорошие врачи, специалисты, которые будут служить во благо человека», - подчеркнул муфтий.

В КемГМУ Минздрава России очень внимательно подходят к формированию и развитию личности будущего врача. Медицинские работники - совершенно особенная общность людей, которые посвящают себя служению людям.

«От врачей во все времена требуется очень много знаний, умений и неиссякаемой мотивации к тому, чтобы постоянно совершенствоваться в профессии. Для успешной реализации требуется духовная зрелость. Ведь на этом непростом пути много испытаний, искушений, много моментов, когда одолевают сомнения. И мы, конечно, нуждаемся в некой духовной опоре, в совете, в мудрости, изложенной в великих книгах человечества. И, безусловно, в знаниях, получению которых посвящена практически вся наша жизнь», - отметила ректор КемГМУ Минздрава России, профессор Татьяна Попонникова.

Фото: Пресс-служба КемГМУ

О традициях, отношении к событиям и реалиям современного мира, в том числе репродуктивных установках и межконфессиональном общении нынешней молодежи, о том, как не отступить, не потеряться на пути к цели, шел разговор преподавателей и студентов Кемеровского медицинского университета с духовным лидером мусульман Кузбасса. О сокровенном сказала студентка 6-го курса лечебного факультета Айна Хашиева: «Я хочу сказать большое спасибо руководству нашего медицинского университета. Когда шесть лет назад я сюда переезжала, мама очень сильно переживала за то, как будут относиться к моей вере. В нашем вузе нас встретили очень по-доброму и руководство, и преподаватели. Ни разу не было такого, чтобы кто-то нам что-то говорил, какие-то были недовольства. У нас замечательный интернациональный университет!».

В свою очередь муфтий Тагир хазрат подчеркнул, что какой бы национальности и вероисповедания мы ни были, ментально мы все схожи. И то, с каким искренним вниманием относятся в Кемеровском государственном медицинском университете к разным религиозным и национальным традициям, с каким интересом студенты узнают историю и культуру друг друга, говорит о созданном в вузе толерантном пространстве и дружеской среде.

В завершении встречи все участники выразили надежду на дальнейшее общение и обсуждение не только актуальных, но и вечных для человечества вопросов.