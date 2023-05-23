Письмо Богу: оставив записку о мечте на Стене Плача, девочка с ДЦП начала ходить

В НИИ дельфинотерапии в Евпатории. Первая встреча школьницы Яны с доктором-дельфином Яном. Фото: архив семьи.

Сила молитвы у всеслышащей стены в Израиле, доктор-дельфин, благодаря которому неизлечимая болезнь начала отступать, добрые люди и их помощь в переезде из Сибири в Крым, горе ковида и сила жить дальше... - невероятная история кемеровчанки Яны Мазурок...

Обет

...Все началось даже не в 2011-м, когда о слепой неходячей девятилетней Яне заговорила, после «Комсомолки», вся страна. И ее показали в «Пусть говорят». Безнадежно больную девочку, которая изменила свое будущее, показала пример, что руки опускать нельзя и что все зависит от человека - его веры, надежды, мечты... И от мамы и папы, вера, надежда, мечта которых - во имя спасения ребенка - бесконечна. И от добрых людей, которых, на счастье, много.

...Нет, эта история началась еще раньше, 7 декабря 1988-го, когда страшное землетрясение тряхнуло СССР - советскую Армению... И Анатолий Мазурок (будущий папа Яны), водитель-дальнобойщик из Казахстана, как и все мы в большой советской стране, включив звук телевизора на полную, слушал тишину... В кадрах был ад - разрушенные землетрясением в 9-10 баллов города Спитак, Кировакан и другие. Остовы наклонившихся домов с белыми пеленками и ползунками на балконах. Груды плит вместо многоэтажек. И никого. Жители - под плитами. За 30 секунд толчков погибли 25 тысяч человек, 140 тысяч стали калеками.

Но о страшных цифрах станет известно позже.

А пока мы у экранов, и я тоже, прижимая крепче крепкого дитя-младенца, ждали, надеялись, верили: там найдут, спасут непременно многих...

И Толя Мазурок ждал несколько часов. И решил ехать добровольцем, как решили и поехали тогда же люди из разных точек Советского Союза, помогать. Он отнес в АТП заявление с просьбой отправить его в Армению и вскоре уж был в Кировакане.

- И он, разбирая завалы и доставая погибших, надеялся хотя бы одного выжившего ребенка найти. Но их бригада откопала единственного живого малыша. Но и тот на руках умер... С тех дней Толя говорил: жизнь бы отдал за погибших детей, все бы отдал, только бы жили. И что каждый ребенок, говорил, даже больной, пусть даже ходить бы не мог, - он родителям счастье, и его бы еще больше любили, и за его бы будущее еще больше боролись, и я бы, случись такое, боролся... - вспоминает Алла Мазурок, мама Яны.

И продолжает про землетрясение, Кировакан и Толю. Шофера Толю, на расчистке и отстройке города проработавшего два года, в одну из смен завалило: на машину упала часть стены разрушенного дома. И он был в коме, и врачи говорили - не выживет, а выкарабкается - не будет ходить... И вот когда был при смерти, его первой жене сообщили о беде с мужем и та не приехала. А Толя выжил, встал на ноги. И, узнав, что семьи больше нет, уехал в Сибирь.

- Через несколько лет уже нас судьба познакомила, и мы поженились, и годами мечтали о ребенке, - говорит Алла. И, наконец, пришло родительское счастье, в мамины 36, в папины 44. У Аллы и Толи родилась Яна, раньше срока, весом 1650 граммов. И она в семье добровольца-спасателя, никогда не забывавшего горе Спитака, Кировакана, родилась… 7 декабря.

А в год ей поставили диагноз ДЦП, тяжелая форма, стоять, ходить не будет. И не видит совсем.

- Но Толя сказал Яне: «Донечка, мы справимся!» - вспоминает Алла.

...А исполнилось Яне девять лет. И окончательный вердикт врачей был: «Сделать ничего невозможно».

Но детство не верит в «Невозможно»... К тому же Яна вскоре вдруг сказала: «А я знаю, кто меня вылечит, ...дельфин».

И удивленные родители начали искать медлитературу про дельфинов и узнали, что эхолокация снимает боль, ультразвук налаживает в организме все процессы. И, найдя НИИ дельфинотерапии в Евпатории, решили попробовать. Но таких больших денег у рабочей семьи не было. И Яне «на дельфина» кемеровчане собрали всем миром. А дальше... было как в кино. Нет, лучше!

Ян, Яна и... Наташа Королева

...Пять метров воды под ногами. Девчонка в спасжилете не дрогнула, когда дельфин вынырнул - нос в нос. «Тебя зовут Ян, да? А меня зовут Яна», - вежливо и весело представилась девочка.

- И... мы обнялись... - вспоминает Яна.

- И Ян поцеловал Яну в лоб, - добавляет мама, и обе смеются...

- Потом Ян положил подбородок мне на голову, и моя вечная головная боль прошла. Дельфин нашел болевую точку, значит, и снял ее. И волну от него - невидимую - ощущали даже мама и папа на бортике институтского бассейна.

И назавтра девочка и дельфин как-то сразу нежно, трепетно подружившись, удивляя этим даже сотрудников НИИ, уж ждали друг друга, и дельфин лечил, и Яна уж плыла, держась за него...

- А на третий день мы поплавали, Ян похлопал плавничками, ушел под воду. И я вот уже наверху бассейна, и мама, папа меня держат. И я, освободившись, вдруг делаю первый в жизни шаг, сама! Потом второй, третий и - меня подхватывают. Никогда не забуду! Как я почувствовала впервые! Ногами! Землю!

- И какая она?

- Моя. Надежная.

А вернулась семья в Кемерово, и через два месяца, к Новому году, левый глаз Яны стал чуточку видеть. И первое, что увидела, были лица мамы, папы и в телефоне роза в летящих снежинках...

В израильской клинике Яне подобрали курс занятий на тренажере, который и поднимет ее с инвалидной коляски. Фото: архив семьи.

А те три шага - из 2011 года - («за папу, за маму, за меня...») Яна пробовала повторить потом много лет - не получалось. Но не сдавалась. И ей помогали люди из разных концов страны... Певица Наташа Королева, увидев Яну и дельфина по ТВ, оплатила второй курс дельфинотерапии. А мужчина-бизнесмен из Москвы после помог попасть Яне в клинику в Израиль. И там врачи, предполагая сначала, что Яне поможет начать ходить операция, обследовали девочку и сказали: не нужна операция, ей помогут только море, дельфины и тренировки... И подобрали программу на тренажере. И она, со страховкой с трудом зашагав по ленте тренажера, верила и не верила. И родители повезли Яну к великой стене...

Записки

...Они шли к стене Плача, откуда, считается, твоя молитва быстрее всего уйдет в небо. Солнце палило. Коляска забуксовала, и мама с Яной тут сразу увидели, куда лучше положить их записки.

- Стена древняя, высокая-высокая. Мы шли и думали, сколько же людей здесь просило Господа до нас и будет просить после. Но сейчас - наш черед, - рассказывают мама с Яной.

Мама поднялась на цыпочки, втиснула свою записку в щель. Яна, на коляске, нашла место ниже. И они пошли, в мыслях записки повторяя. И еще прося здоровья всем добрым людям, кто Яне помог.

И догнавшего папу спросили, о чем запиской он попросил. «Дочке - ходить». - «Доченьке Яне - ходить». - «Я прошу - ходить, помоги, Господи!»

То, что одно желание оказалось у всех троих, не удивило. Оно главное.

И семья, уходя, оглянулась на стену с надеждой...

...И через несколько месяцев Яна с поддержкой за спину пошла, ей было 14. В 16 - пошла, тяжело опираясь на папину или мамину руку. В тот же год одна женщина-бизнесмен из столицы, подружившаяся с семьей после «Пусть говорят», предложила Яне переехать на море. Семье - продать квартиру в Сибири, купить в Крыму, а она это им сделать поможет, и так и переехали в пригород Евпатории...

С дельфином Яном семья больше пока не виделась, дорого. Мама говорит, дельфин стар, но по-прежнему работает доктором.

А Яна выросла, окончила школу на 4 и 5, хочет учиться на психолога, чтобы помогать людям, учит азербайджанский, чтобы понимать любимые песни певца Tale, и каждый день по четыре-пять часов ходит на тренажере.

Яна учится ходить годами. И она - борец! Фото: архив семьи.

- Я уже могла по улице по двадцать минут идти, под руку с папой. Держалась символически... Но в 2021-м мы все заболели ковидом. Папа умер. Я... не могу без него, - плачет 21-летняя Яна. - После его смерти у меня отнялись ноги, пыталась встать и - сильная боль, и было страшно, что навсегда. И я просила: «Папа, попроси за меня Всевышнего...», «Господи, помоги, чтобы я побыстрее восстановилась и сама бы пошла». И мне стало лучше. Чувствую, сила в ноги возвращается. И я же не должна сдаваться, папа всегда говорил: «Моя доня - борец». И я знаю, буду ходить сама, ради папы, и он, на небесах, будет гордиться мною.

Так и будет.

Папа часто снится Яне, поддерживает ее, улыбается. А еще он недавно «показал» ей во сне будущее: там Яна станет уже совсем взрослой, «старше и даже красивее», и она идет по городу сама.