Новый Майк Тайсон: кузбассовец в ходе драки откусил нос и ухо своим противникам

Фото: архив "КП".

Следственный комитет РФ по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту потасовки в Новокузнецке, во время которой одному участнику драки откусили ухо, а другому – нос. Об этом пресс-служба ведомства сообщила сегодня, 23 мая.

Сам «каннибальный» инцидент произошел еще на прошлой неделе и вызвал широкий резонанс в соцсетях. По рассказаам очевидцев, вечером 15 мая на крытом рынке в Новокузнецке мигрант напал на 14-летнего подростка. От удара юноша упал и лежал на земле без движения. Двое 20-летних парней, проходившие мимо, решили заступиться за парня и поинтересовались у нападавшего, в чем дело. В ответ мужчина сообщил, что мальчик задел его отца и сразу же полез в драку. В ходе потасовки «людоед» откусил одному парню нос, а второму – ухо. На шум сбежались друзья мужчины и начали избивать парней все вместе. Очевидцы происшествия выложили в соцсети страшные кадры последствий это кровавой драки. На фото видно, что у одного парня нет кончика носа, у другого откусана часть уха.

Фото: телеграм-канал Инцидент Кузбасс.

Это история разлетелась по соцсетям, и в итоге ей заинтересовался СК РФ по Кемеровской области. В ведомстве сообщили, что возбуждено и расследуется дело по признакам двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести).

- В настоящее время установлено, что все участники конфликта совершеннолетние, подозреваемый по уголовному делу с 2013 года является гражданином Российской Федерации, - рассказали журналистам.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Степень тяжести причиненного вреда здоровью будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Также сообщается, что ход расследования уголовного дела по поручению поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.