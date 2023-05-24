Сергей Лазарев, знаменитые повара, ММА и еще множество поводов поехать на «ПРОГЕШ»

ПРОГЕШ ждет всех 9, 10 и 11 июня!

В среду, 24 мая, состоялся пресс-завтрак с министром туризма Кузбасса Еленой Латышенко, главой дирекции курорта Шерегеш Алексеем Стояновым и основателем главного летнего фестиваля на курорте «ПРОГЕШ» Натальей Ивушкиной. На встрече участникам, среди которых был корреспондент «Комсомолки», рассказали, что же в этом году подготовили организаторы для своих гостей.

Итак, начнем с того, что «ПРОГЕШ»-2023 будет проходить три дня - 9, 10 и 11 июня. Судя по программе, эти дни обещают быть очень насыщенными!

9-10 июня объединят в себе сразу три составляющих фестиваля-«конструктора»: ПРО ДЕЛО, ПРО МУЗЫКУ и ПРО ДЕТСТВО.

10 июня будет самым насыщенным на активности днем, ведь помимо уже названных мероприятий пройдут также ПРО ЗДОРОВЬЕ, ГАСТРОГЕШ И ГЕШТУР.

А 11 июня будет ПРО СПОРТ - самый спортивный день фестиваля, который включает в себя «Таежную гонку» и «Силу Сибири».

А теперь подробнее...

Все эти названия, конечно, интересные, но что же они в себя включают? Рассказываем.

Итак, ПРО ДЕЛО подразумевает под собой туристический форум «Туризм как драйвер социально-экономического развития регионов РФ». Это деловая программа, которая рассчитана в большей степени на деятелей туристической отрасли. Эксперты в области менеджмента и маркетинга, а также других сфер поделятся с участниками успешными кейсами и помогут определить конкретную территорию для конкретного турпроекта.

Среди участников мероприятия будут представители муниципального образования, индустрии гостеприимства, ООПТ, бизнеса, а также члены сибирского соглашения, губернаторы СФО, туроператоры и РОИВ.

Спикерами выступят губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Тарбаев Санганджи и исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

На форуме будут затронуты такие темы, как «Федеральные и региональные меры поддержки индустрии гостеприимства и реализация инфраструктурных проектов», «Тренды и векторы развития туристических предложений на рынке туризма», «Туристическое событие как драйвер развития территории», «Сервисная культура гостеприимства» и другие.

Деловая программа пройдет 9 июня в 13:00 и 10 июня в 08:30. Ознакомиться подробнее с мероприятием и зарегистрироваться можно на сайте.

Также 9-10 июня состоится программа ПРО ДЕТСТВО. Для детишек будут работать профессиональные аниматоры, подготовившие увлекательную и разностороннюю программу и мастер-классы. Будут хороводы, обнимашки и веселье. Также 10-11 июня отдельно туроператор детского отдыха «Плюс» для ребят от 9 до 16 лет создал платный информационный тур по Шерегешу. Во время него дети прогуляются на лошадях по самым красивым местам курорта, побывают на стоянке оленевода, посетят VR-комнату, будут искать клад в веревочном парке на секторе Е, побывают в гостях у хаски и посетят экскурсию на вершину горы Зеленая. Деткам будет не до скуки!

Ну и, конечно, любимая всеми программа ПРО МУЗЫКУ. Проходить она будет в вечернее время - в 20:00 на площадках в оба дня будут выступать ди-джеи, а в 21:00 - хэдлайнеры. В этом году ими стали группа «Звери» (9 июня) и Сергей Лазарев (10 июня). Кроме того, после концерта в первый день запланирован также квартирник под открытым небом у медиа-костра, где все участники будут петь песни, пока не сядет батарейка!

Идем дальше! ПРО ЗДОРОВЬЕ включает в себя массовую йогу на вершине горы и фитнес-флешмоб, а также растяжку, STRONG nation, силовую тренировку и аква ZUMBA в открытом бассейне.

ГЕШТУР - это путешествие по заповедным уголкам Шерегеша. Маршрут может быть как спокойным, так и экстремальным: прогулка по эко-тропам, поездки на мото и горных велосипедах, полеты на воздушном шаре, дайвинг, туры на квадроциклах. И много чего еще! Ознакомиться с подробностями можно на сайте.

Также 10 июня гостей ждет прекрасный ГАСТРОГЕШ! В программе зрелищное кулинарное шоу от именитых шеф-поваров Евгения Баранникова и Романа Редмана, конкурс фудтраков, мастер-класс по приготовлению попкорна со вкусом тайги, гастрорекорд - 15-метровая шаурма. А на вечер запланирован кинопоказ ГАСТРОфильма. Также можно стать участниками гала-ужина в ресторане «Шерегеш» за 5 000 рублей с человека.

Немножко ПРО СПОРТ

Отдельно расскажем еще и про мероприятия, запланированные на 11 июня. Этот день будет полностью посвящен спорту.

Итак, уже в шестой раз пройдет велозабег «Таежная гонка», участники которого - мужчины, женщины и дети - продемонстрируют свою силу, стойкость и волю к победе, преодолевая километры грунтовых дорог и штурмуя водные преграды. Длина трасс для дисциплины кросс-кантри - 30 км для взрослых и 8 км для детей, а для бегунов всех возрастов – 10 км. Победители разделят призовой фонд 1 000 000 рублей.

Вечером того же дня у главной сцены пройдут соревнования «Сила Сибири ПРОГЕШ», в которых состоятся восемь профессиональных поединков по ММА и кикбоксингу с участием лучших бойцов России и мира:

- Николай Алексахин – полусредневес лиги PFL, мастер спорта по боевому самбо, который сразится с бразильским бойцом ММА Оберданом Тенорио;

- Артем Вахитов – заслуженный мастер спорта, многократный чемпион России, Европы и мира. На фестивале сразится против египтянина Ашрафа Башанди;

- Александр Грозин – молодой и перспективный боец ММА, прославившийся своим агрессивным стилем боя;

- Алексей Ульянов – многократный победитель чемпионата и Кубка России по тайскому боксу, участник II Всемирных игр боевых искусств., мастер спорта международного класса;

- Константин Веселкин - боец ММА, принимавший участие в турнирах промоушенов: ACA, WFCA, FNG;

- Богдан Плутахин - боец ММА в полулегком весе;

- Ованес Нагабедян - российский спортсмен, выступающий в кикбоксинге и тайском боксе, мастер спорта России по тайскому боксу.

Изюминкой ПРО СПОРТ в этом году будет также показательное выступление бодибилдеров. Судя по прогнозам, будет мощно! Так что знакомьтесь с условиями на сайте фестиваля и наслаждайтесь!

Какие еще бонусы приготовил курорт для гостей?

Для желающих посетить мероприятия всех трех дней фестиваля дирекция Шерегеша разработала специальное предложение - «2+1». То есть при условии оплаты за два дня один день будет идти в подарок - оплачивать его не придется. Договоренности на данный момент достигнуты с девятью гостиницами на курорте.

Помимо уже названной программы мероприятий гостей также ждет 9 июня детский показ мод, который заинтересует в большей степени, конечно, мам и, возможно, детей, 10 июня - костюмированный парад в честь дня рождения «Союзмультфильма».

Отдельно отметим, что в Шерегеше соблюдаются все требования безопасности для проведения массовых мероприятий, включая правоохранную и медицинскую безопасность, кроме того, на курорте территория обработана от клещей.

Поэтому без раздумий нужно ехать на ПРОГЕШ - организаторы разработали классную программу, дни обещают быть насыщенными и должны оставить после себя массу положительных эмоций и воспоминаний!