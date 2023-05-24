Шерегеш подготовил насыщенную программу для гостей на летний сезон

Шерегеш станет круглогодичным курортом! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В среду, 24 мая, состоялся пресс-завтрак с министром туризма Кузбасса Еленой Латышенко и директором АНО «Дирекция курорта «Шерегеш» Алексеем Стояновым. была посвящена обсуждению вопросов развития летнего туризма в Шерегеше. Корреспондент «Комсомолки» побывал на мероприятии, поэтому рассказываем главное.

По словам главы Министерства туризма Кузбасса, чтобы у жителей и гостей региона было больше положительных эмоций, готовятся различные предложения для туристов. Мероприятий «летнего» Шерегеша запланировано достаточно много, среди них, конечно же, уже известный многим мультифестиваль «ПРОГЕШ» (9-11 июня), спортфестиваль по маунтинбайку и трейлраннингу «Таежная гонка» (11 июня), стрит-арт фестиваль «ОКРАШЕНО» (3-9 июля), фестиваль фитнеса «Центр притяжения» (14 июля), международный этнокультурный фестиваль «ВОТЭТНО!» (22 июля), а также фестиваль бега GESH RUN FEST (29 июля).

Елена Латышенко отметила, что бюджет мероприятий, в частности фестиваля ПРОГЕШ, складывается из нескольких источников, к которым активно подключились сейчас инвесторы, бизнес, спонсоры, поскольку есть заинтересованность в том, чтобы курорт стал круглогодичным.

Сейчас в Шерегеше активно начался летний строительный сезон, проводится инфраструктура, чтобы появлялись новые объекты туриндустрии, которые делали бы отдых на курорте более привлекательным и запоминающимся.

- Сегодня перед нами стоит основная задача - сделать так, чтобы Шерегеш не ассоциировался только с зимним отдыхом, не был только горнолыжным курортом, ведь это замечательное место, в котором можно отдыхать в любое время, в любой компании, - сказала Елена Латышенко.

Министр туризма также отметила, что в прошлом году в Шерегеше отдохнули более 206 тысяч человек - на 18% больше, чем в 2021-м (107 тысяч отдохнувших). И это несмотря на особенность сезонов - а ведь это ковидный и постковидный периоды, когда спрос на туризм только восстанавливался.

Причем и летом наблюдалось большое количество посетителей, спрос растет. В этом году Шерегеш ожидает еще больше гостей, и поэтому идет активная подготовка с привлечением предпринимателей.

Помимо фестивальной программы, летом курорт также предлагает множество активностей, экскурсионных маршрутов, спуск с горы, но не лыжах или сноуборде, а на внедорожном велосипеде или квадроцикле, можно и наоборот - подняться ввысь - на воздушном шаре. Для ценителей спокойного отдыха предусмотрены СПА-процедуры, бассейн под открытым небом, бани, сауны. Не останутся без развлечений и дети: для них возвели несколько веревочных парков, причем один из них - крупнейший за Уралом.

Сейчас в Шерегеше 48 объектов размещения, 24 бассейна, в том числе с подогревом, 20 ресторанов, кафе и баров. Представители туриндустрии очень ждут гостей и делают все для их комфорта и удовольствия. Зимой туристы оценили глэмпинги и модульные объекты размещения, загрузка составила 100%. Летом, предполагается, спрос на них не упадет. Таких объектов сейчас на курорте 61 - в секторе Е 59 домов и в секторе А два дома на 14 номеров. Поэтому готовятся новинки: в секторе F более 50 модульных и купольных домов и барнхаусов.

Сейчас большинство гостей Шерегеша летом - кузбассовцы, конечно, и жители регионов СФО. Но дирекция курорта и региональное Министерство туризма уверены, что в скором времени эта тенденция изменится и приезжать будут из других субъектов России и даже мира, ведь уже наблюдается увеличение туристов из Москвы и Подмосковья в зимний сезон.

Курорт предлагает своим гостям пешеходный, конный и водный туризм, а также прекрасные пейзажи, прогулки по лесам. Можно совместить активный отдых с умиротворением и спокойствием. А потому Шерегеш - это не только про горы и лыжи! Летом тоже будет чем заняться.