Три дня джаза

Фото: Губернаторский джаз-клуб «Геликон».

24-26 мая 2023 года в Губернаторском джаз-клубе «Геликон» состоится XXXIX международный джазовый фестиваль «Джаз у Старой крепости», посвященный памяти основателя джаз-клуба Анатолия Берестова, который объединит талантливых и по-своему уникальных музыкантов из разных уголков страны на одной сцене.

Новокузнечане и гости города смогут услышать выступления мэтров джазовой музыки.

24 мая с зажигательной и яркой программой на сцене будут выступать Адам Терацуян - контрабас (Ростов-на-Дону), Сергей Долженков - тромбон (Москва) и государственный оркестр «Новый Кузнецкий биг-бенд» (Новокузнецк).

25 мая представит публике замечательную программу коллектив из Новосибирска - джаз-оркестр «Сибирский диксиленд». Состав диксиленда: художественный руководитель, Заслуженный артист России Сергей Гершенович - труба; Евгений Голованов - саксофон; Вадим Добряков - тромбон; Денис Никитин - фортепиано; Владимир Гуляев - банджо; Евгений Суворов - ударные; Денис Костин - туба.

26 мая, в заключительный день фестиваля, на сцене будут выступать лауреат международных фестивалей Ольга Юшкова - вокал - и проект «Spring Fever».

Обратите внимание, билеты требуются на каждый день фестиваля.

Организаторы обещают: для всех слушателей это будет незабываемый праздник ярких эмоций.

Губернаторский джаз-клуб «Геликон»

ул. Покрышкина, 4, т.: (384-3) 45-93-23

24, 25, 26 мая, начало в 19.00

Цена билетов: 500 рублей