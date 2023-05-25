Более 300 тысяч кузбассовцев проголосовали за объекты благоустройства

Общественные пространства преображаются благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Всего несколько дней осталось до окончания онлайн-голосования за общественные пространства, которые будут облагораживать в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Жителям Кемеровской области предложено 111 территорий – парков, скверов, аллей, из которых в следующем году обновят 54, набравшие наибольшее количество голосов.

По данным на 25 мая, почти 300 тысяч кузбассовцев уже отдали свои голоса. Из них более 71 тысячи человек – в Кемерове. Жители областного центра чаще всего выбирают пешеходную аллею в Ленинском районе - вдоль школ №93 и №94 (от пр. Комсомольского, 51 до пр. Комсомольского, 65а), сквер в Заводском районе на пересечении улицы 1-я Линия и улицы Базовая и бульварную часть улицы Весенняя (от пр. Советского до ул. Н. Островского), что в самом центре города.

В Новокузнецке за территории для благоустройства на следующий год проголосовали уже более 74 тысяч горожан. В первой тройке – сквер имени В.П. Манеева в Центральном районе, пешеходный тротуар в Кузнецком районе - на улице Полосухина от здания 3а до дома №7 на улице Самаркандской и пешеходный тротуар в Новоильинском районе - на проспекте Запсибовцев от дома №3 до дома №39/96.

Лидеры определились и в других городах Кузбасса:

- В Белове почти 12 тысяч голосов – за продолжение благоустройства сквера ДК «Угольщиков» в пгт Новый Городок, начатого в этом году;

- Жители Ленинска-Кузнецкого отдали свыше десяти тысяч голосов за Пионерский парк;

- Анжеросудженцы отдали почти восемь тысяч голосов за городской парк на улице Софьи Перовской;

- В Киселевске более семи тысяч голосов набрала аллея на улице 50 лет Города;

- В Прокопьевске почти семь тысяч человек проголосовали за пятый этап благоустройства Молодежного парка;

- Юргинцы отдали почти семь тысяч голосов за второй этап благоустройства Кировского парка.

- Жители Кузбасса благодаря нацпроекту могут сами выбрать, какие именно общественные территории должны преобразиться. Считаю это правильным, потому что в этих парках и скверах они потом смогут отдыхать и проводить время с удовольствием. Я благодарен всем кузбассовцам, которые проявляют инициативу, активно участвуют в разработке проектов и контролируют качество выполненных работ. Вместе мы можем реализовать самые амбициозные и оригинальные проекты, создать удобные и комфортные общественные пространства, – отметил губернатор Сергей Цивилев.