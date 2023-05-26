Школьники из Кузбасса прошли аттестацию по «Первой профессии»

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки Кузбасса.

Профориентационная программа для старшеклассников под названием «Первая профессия» реализуется на базе регионального Центра опережающей профессиональной подготовки. Первую специальность здесь можно освоить раньше, чем получить аттестат.

Полезная «корочка»

С сентября прошлого года девятиклассники Ясногорской школы Кемеровского муниципального округа участвовали в социально-значимом образовательном проекте по организации профессионального обучения для школьников в IT-сфере. Одной из его целей было не только дать учащимся навыки по направлениям, которые востребованы на рынке труда Кузбасса, но способствовать формированию навыков, которые могут пригодиться в обычной жизни. Так, в рамках компетенции «Разработка виртуальной и дополненной реальности» им предложили пройти курс «Умный дом». Обучение ясногорцы проходили в свободное от учебы время на базе ЦОПП Кузбасса.

- Умный дом - это радиоканальная система, которая позволяет дистанционно управлять электроприборами и оборудованием, помогает защитить жилище от ограбления, возгорания, бытовых аварий, типа протечки воды. Она устроена по принципу конструктора: пользователь сам выбирает нужные устройства из линейки и модернизирует умный дом под свои задачи. В процессе занятий ребята понимают, что такое автоматика, как настраивать алгоритм ее пользования. По окончании учебы они уже могут определенные системы собрать самостоятельно. С практической точки зрения для старшеклассников это очень полезно: у нас ведь в последнее время все больше людей считают, что за них все должна работать техника и перестают что-то делать своими руками. Часто на первых занятиях выясняется, что даже мальчики не могут гвоздь забить. Но зато после окончания курса они уже как минимум способны спокойно пользоваться шанцевым инструментом, что пригодится в быту. Хотя бывают исключения: одному из девятиклассников, любителю физики, хватило считанных занятий, чтобы самому собрать автоматизированную систему, - рассказал Дмитрий Шапочкин, преподаватель спецдисциплин ЦОППа.

Одним из тех, кто попытался уже сделать дом более удобным и комфортным, стал девятиклассник из поселка Ясногорский Алексей Гордиенко:

- Я начал с настройки «умного света» - понравилось и мне, и родителям. Оказалось, что это - двойная экономия, не только времени, но и денег в семейных расходах. Так что я эксперименты продолжил: сейчас система может по моему слову не только включить-выключить электричество, но и, к примеру, вскипятить чайник. Очень доволен, что прошел такой курс, планирую и дальше развиваться в этом направлении.

А девятиклассница Полина Казакова, которой тоже понравились занятия, запланировала в ближайшее время установить в доме пожарную сигнализацию. К слову, как уточнила руководитель центра опережающей профессиональной подготовки Кузбасса, Евгения Кремзюк, полученные в рамках программы «Первая профессия» знания и навыки школьники имеют право использовать не только у себя дома. Свидетельства о профессии, которые они получили, уже сейчас дают возможность официально трудоустроиться на время летних каникул - та же услуга по установке охранно-пожарных систем, к примеру, в регионе востребована. Еще один вариант - получить статус самозанятого, что можно оформить с 14 лет, если получить разрешение от родителей.

Фото: Центр опережающей профессиональной подготовки Кузбасса.

Курс на молодость и профессионализм

Первую профессию, которая востребована в регионе, учащиеся кузбасских школ с восьмого по одиннадцатый классы, не отрываясь от обычных занятий, получают на базе регионального ЦОППа с 2019 года..

- Были разработаны специальные программы с участием не только специалистов нашего центра, но и техникумов, колледжей, вузов, промышленных предприятий. Наши основные задачи - привлечение будущих выпускников к поступлению в организации среднего профессионального образования Кузбасса, обеспечение потребности рынка региона в квалифицированных кадрах. При этом школьники получают хороший практический опыт и знания, которые им пригодятся на бытовом уровне, даже если они потом передумают работать по выбранному направлению. Мы стараемся дать возможность школьникам сделать профессиональный выбор, развить интерес к будущей специальности, подготовить базу для более углубленного изучения интересующего направления, - рассказала Евгения Кремзюк.

Обучение по образовательным программам, предоставляемым ЦОПП Кузбасса, осуществляется бесплатно, не зависят от общеобразовательных, школьных, предметов и проводится в свободное от учебы время. Оно нацелено на повышение конкурентных преимуществ молодых специалистов, а также образовательного и профессионального потенциала населения Кузбасса.

Подробную информацию о взаимодействии с ЦОПП по вопросам организации мероприятий, профориентации, обучения можно узнать по телефонам:+7 (3842) 57-11-20, +7 (3842) 57-11-14. Также интересующие вопросы можно задать по e-mail: copp42@yandex.ru.