Интеграция научной мысли: первые итоги работы Института фундаментальной медицины КемГМУ Минздрава России

Фото: пресс-служба КемГМУ.

Инновационное структурное объединение научных коллективов кафедр КемГМУ Минздрава России и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний за полтора года работы приступило к реализации 12 научно-исследовательских проектов.

В состав Института входят пять отделов, которые объединили кафедры фундаментальных дисциплин, лаборатории, научно-образовательные центры, Центральную научно-исследовательскую лабораторию Кемеровского медицинского университета и отдел экспериментальной медицины НИИ КПССЗ. Каждый из отделов успешно реализует междисциплинарные проекты по актуальным направлениям фундаментальных исследований.

Таким образом, удалось создать условия для плодотворной коммуникации подразделений. И все больше кафедр медуниверситета включаются в работу Института фундаментальной медицины, становясь хорошим примером объединения знаний, людей и идей.

Высокотехнологичная приборная база Института, интегрировавшая возможности подразделений КемГМУ Минздрава России и НИИ, позволяет проводить молекулярно-генетический, спектральный и хроматографический анализ, использовать культуральные и иммунохимические методы исследований.

За недолгое еще время работы инновационного объединения было подано четыре заявки на гранты, заявка на создание молодежной лаборатории, зарегистрирован патент, разработано 10 программ ЭВМ, опубликовано 11 статей в РИНЦ, Scopus, WoS и в ВАК-рецензируемых журналах, проведено шесть конференций.

Институт фундаментальной медицины – уникальная площадка научной коммуникации, на которой в ходе проведения различных мероприятий рождаются идеи научно-исследовательских проектов. Научное общение проходит и при каждодневной систематической работе совместно с предприятиями – индустриальными партнёрами, научными и образовательными организациями. И это существенный сегмент деятельности.

На сегодняшний день ученые проводят научно-исследовательскую работу в области конструирования и оптимизации везикулярных систем доставки растительных препаратов с антибактериальной, антиоксидантной и противовоспалительной активностью; медицинской биофизики; исследование адаптации человека к различным видам деятельности и др.

- С учетом основного вектора развития института – междисциплинарного подхода - реализуется один из совместных проектов Кемеровского медицинского университета и НИИ комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний в области разработки инновационных технологий, - рассказала руководитель Института фундаментальной медицины, профессор кафедры патологической физиологии КемГМУ Минздрава России, заведующая лабораторией исследований гомеостаза НИИ КПССЗ, д.м.н., профессор РАН Ольга Груздева.

Проект посвящен поиску универсальных механизмов нарушений костного гомеостаза как фактора развития кальцификации сосудов при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и остеопатиях, а также разработке экспериментальных подходов их коррекции и является перспективным направлением, которое будет востребовано для разработки новых технологий создания лекарственных средств. Также проект предполагает создание научной лаборатории молекулярно-клеточных механизмов и экспериментальной терапии нарушений тканевого гомеостаза. К настоящему моменту сформирована заявка на создание молодежной лаборатории, отремонтированы помещения для новой межкафедральной лаборатории, инициирована процедура закупки медицинского оборудования.

- Совершенствование приборной базы и открытие в феврале 2023 года на кафедре молекулярной и клеточной биологии лаборатории молекулярной генетики стало основой для планирования новых научных проектов с кафедрой неврологии, нейрохирургии, медицинской генетики и медицинской реабилитации, запланировано сотрудничество с кафедрой акушерства и гинекологии им. проф. Г. А. Ушаковой, - говорит Ольга Викторовна.

Сегодня научное медицинское сообщество рассматривает Институт фундаментальной медицины как площадку для мотивации студентов к научно – исследовательской деятельности, формирования мыслящего будущего врача.

Например, в активную работу реализующегося перспективного проекта по изучению особенностей патогенеза COVID-19 у пациентов кардиологического профиля с учетом коморбидной патологии вовлечены студенты. Впервые третьекурсники лечебного и стоматологического факультетов медуниверситета представили свои научные разработки на XXVIII Всероссийской конференции молодых ученых с международным участием «Актуальные проблемы биомедицины – 2022», которая прошла в Санкт-Петербурге. Научная работа «Связь уровня D-димера и массы тела с тяжестью течения коронавирусной инфекции на фоне сердечно-сосудистой патологии» была награждена дипломом за практическую значимость исследования.

Одна из задач инновационного объединения на базе КемГМУ на ближайшую перспективу – развитие молодежной, студенческой науки. Начиная с первого курса и первой научной темы, от кафедры к кафедре планируется сопровождать вовлеченного студента, обладающего фундаментальными знаниями по физиологии, патофизиологии, на клиническую кафедру. Молодому ученому должна быть доступна информация о том, какой базой он может располагать, какие есть возможности междисциплинарного сотрудничества, в каких грантовых проектах можно участвовать. В здравоохранении врачи-клиницисты, способные заниматься наукой, очень востребованы.

Кроме того, продолжится развитие и формирование новых межкафедральных направлений работы. Планируется участие в совместных научных проектах и создание консорциумов с образовательными и научными организациями, развитие проектов, имеющих конечный результат в виде продукта или технологии, укрепление и расширение связей с индустриальными партнерами.

Для справки

Институт фундаментальной медицины создан на базе Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России в ноябре 2021 года. Основная цель его деятельности в соответствии с задачами национального проекта «Наука» – обеспечение устойчивого развития научно-исследовательской и образовательной деятельности медицинского университета, его кадрового потенциала и разработка новых инновационных технологий.