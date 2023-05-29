В Кемерове школьник спас тонущего четырехлетнего ребенка

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В Кемерове девятиклассник школы №18 Илья Феоктистов спас соседского четырехлетнего мальчика, который тонул в пруду. Сегодня подростка наградили за героический поступок в городской администрации.

Трагедия едва не случилась 10 мая в жилом районе Промышленновский. В тот день там пропал четырехлетний малыш. Пока мама отвлеклась на его двухлетнюю сестренку, мальчик открыл забор и выбежал с территории частного дома. Женщина сразу же забила тревогу и попросила соседей помочь искать сына. Начали обследовать территорию, заброшенные дома... Илья Феоктистов только вернулся со школы и тоже решил присоединиться к поискам. Он обходил район и заметил в одном из водоемов, окружающих Промышленновский, вздутую курточку соседского мальчишки. Ребенок лежал на воде неподвижно спиной вверх. Илья подумал, что ребенок умер.

- Илья позвонил мне и сообщил, что нашел малыша, и тот, скорее всего, утонул. Попросил сказать папе, чтобы все ехали на Андреевские котлованы. В поисках было задействовано четыре мотоцикла «Урал» и одна машина. Мы тоже все отправились туда, а когда прибежали, то уже увидели, как отец мальчика делает ему искусственное дыхание, - вспоминает мама школьника Анастасия Феоктистова.

После звонка маме подросток не растерялся и кинулся в воду за ребенком. Не остановило его то, что на дворе было начало мая, и кое-где еще лежал снег... Малыш был примерно в трех метрах от берега. Он не дышал. Илья подтянул его к себе, взял на руки и понес на сушу. При этом в голове проносились мысли: «Что делать?». Благо вдалеке он увидел отца мальчика и позвал на помощь. Тот подбежал, когда Илья вынес малыша на берег. Отец проверил сердцебиение у сына и... малыш оказался жив! Мужчина, а потом и подбежавшие соседи реанимировали ребенка, делали ему искусственное дыхание пока он, наконец, не открыл глаза и не издал стон. Тогда мальчика раздели и укутали в фуфайку. В этот момент на место подъехала скораяпомощь.

Четырехлетнего малыша госпитализировали в реанимацию в тяжелом состоянии. Четыре дня он находился в коме, а потом пошел на поправку и через несколько дней его перевели в обычную палату. Завтра ребенка планируют выписать из больницы. А сегодня подростка, которые вытащил его из воды, наградили в администрации города. Мэр Дмитрий Анисимов поблагодарил Илью Феоктистова за проявленную смелость.

- Любой человек сделал бы на моем месте то же самое, - уверен Илья.

Родители девятиклассника гордятся тем, что сын не испугался и спас малыша от смерти. Они уверены, что это не случайность, ведь Илья всегда был очень отзывчивым и приходил на помощь ближним – носил дрова, убирал снег. Еще до этой истории юноша планировал выбрать для себя «героическую» профессию – пойти работать в МЧС или в полицию.