Проверка на безопасность

Фото: ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК"

Кто несет ответственность за газовое оборудование в доме? Безопасное использование газа для коммунально-бытовых нужд регулируется инструкцией Минстроя, вступившей в силу в 2018 году. В ней прописано, что за состояние внутридомового газового оборудования (ВДГО), которое относится к общему имуществу, отвечает управляющая компания, обслуживающая многоквартирный дом. За внутриквартирное газовое оборудование (ВКГО) отвечает собственник квартиры. Каждый потребитель газа обязан заключить со специализированной организацией договор на техническое обслуживание и ремонт внутридомового/внутриквартирного газового оборудования и обеспечить доступ специалистам для проведения ТО.

Зачем нужно проводить техническое обслуживание ВДГО/ВКГО? Техническое обслуживание газового оборудования проводится для обеспечения безопасности в наших домах и квартирах. Бытовое газоиспользующее оборудование - источник повышенной опасности. По статистике чаще всего происшествия с газом происходят по причине неисправности газового оборудования именно внутри жилья, нарушением правил безопасной эксплуатации самим потребителем. Техобслуживание позволяет выявить и устранить большинство таких нарушений.

Фото: ООО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОМСК"

Кто и когда должен проводить техническое обслуживание ВДГО/ВКГО? Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования имеют право проводить только специализированные организации на основании заключенного договора. Это может быть газораспределительная компания или другая организация по вашему выбору — но тогда у нее должно быть соглашение с газовой службой об аварийно-диспетчерском обеспечении и аттестованные специалисты в штате.Периодичность проведения технического обслуживания –не реже 1 раза в год.

Что именно проверяют специалисты?

Минимальный объем услуг по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО для обеспечения его исправного и работоспособного состояния определен действующим законодательством и зависит от типа газового оборудования, установленного в ваших домах или квартирах.

Специалисты проводят визуальный осмотр газового оборудования; проверяют герметичность соединений и кранов, тягу в вентиляционных и дымовых каналах, производят очистку горелок от загрязнений, регулируют процесс сжигания газа.

Мелкие замечания можно устранить во время проведения ТО. Если оборудование нуждается в ремонте или замене, для выполнения работ также необходимо привлечь специализированную организацию. Самостоятельная замена или ремонт газового оборудования – грубейшее нарушение, которое создает угрозу здоровью и жизни людей и часто является причиной аварийных ситуаций.

Как рассчитывается стоимость техобслуживания? Стоимость услуг по техническому обслуживанию ВДГО/ВКГО формируется в зависимости от вида, типа и количества газового оборудования, установленного у вас дома.

Расчет стоимости производится с применением методических рекомендаций, утвержденных Приказом ФСТ России от 27.12.2013 №269-э/8. На основании этих рекомендаций утверждается Прейскурант на услуги предприятиям и населению. Оплата осуществляется по факту выполнения работ. Ремонтные работы оплачиваются отдельно. После завершения работы мастер (слесарь) и абонент должны подписать акт выполненных работ в двух экземплярах.

Что будет, если не пустить специалистов в квартиру? Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте ВДГО/ВКГО, отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения таких работ – это серьезные правонарушения, за которые законодательством предусмотрен штраф.

В качестве крайней меры газораспределительная организация имеет право приостановить газоснабжение.При этом расходы по отключению и возобновлению подачи газа возлагаются на потребителя, что в итоге обходится дороже стоимости техобслуживания.

Как отличить специалистов от мошенников? В рамках исполнения договора специалисты могут прийти к вам домой только для проведения планового техобслуживания ВДГО/ВКГО или по вашей ремонтной заявке с оговоренной датой. Работники, выполняющие ремонт и обслуживание газового оборудования, всегда одеты в специальную форму с логотипом компании, имеют при себе служебные удостоверения или бейджи.

Будьте предельно внимательны, проверяйте, с какой организацией у вас заключен договор на ТО газового оборудования. В случае сомнения – позвоните по телефонам, указанным в договоре, или на производственный участок в вашем населенном пункте и уточните –действительно ли сегодня в вашем доме проводится техобслуживание.

«Газпром газораспределение Томск» всегда заранее уведомляет о проведении работ и выполняет техобслуживание по графику, который размещен на официальном сайте компании. Там же можно подать онлайн-заявку на техническое обслуживание газового оборудования и выбрать удобное время.