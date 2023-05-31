Филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» открылся в Кузбассе в Квартале юстиции

Филиал фонда «Защитники Отечества» открылся в Кузбассе. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В среду, 31 мая, в Кемерове в Квартале юстиции (пр. Притомский, 6Б) открылся региональный филиал Государственного фонда «Защитники Отечества». Официально работать с ветеранами спецоперации и семьями погибших бойцов он начнет только с 1 июня, однако сотрудники фонда уже вовсю трудятся на рабочих местах.

На открытии филиала фонда «Защитники Отечества» в Кемерове присутствовали бойцы СВО вместе со своими семьями, Герой Кузбасса, имеющий три ордена Мужества, командир СОБРа Константин Огий, глава Союза Ветеранов Игорь Кошелев, председатель Союза семей ветеранов Татьяна Стародуб, министр здравоохранения Кузбасса Дмитрий Беглов. Каждый из них будет активно участвовать в помощи ветеранам и семьях бойцов спецоперации.

Почетные гости присутствовали на открытии филиала фонда. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Торжественное открытие стартовало с видеобращения председателя Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кемеровской области и по совместительству председателя фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

- Прошло менее двух месяцев с момента подписания президентом России указа о создании фонда. Перед нами стоит задача, которая ранее не решалась в нашей стране системно. Поэтому мы вместе с вами подготовили инфраструктуру для работы в каждом регионе России и сформировали неравнодушную команду, которая следует нашим главным ценностям - справедливость, забота, уважение. Наша работа заключается не только в адресной помощи. Мы должны сформировать в обществе чувство гордости за ветеранов, - отметила Анна Цивилева.

Так, перед филиалом фонда стоит ряд задач, среди которых: содействие в получении всех положенных мер поддержки (медицинская и социальная реабилитация, лекарственное обеспечение, психологическая помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение), переобучение и трудоустройство ветеранов, решение бытовых вопросов. Кроме того, если возникнет необходимость, то фонд для своих подопечных готов организовать долговременный уход и адаптацию жилых помещений под нужды инвалидов. Помимо этого, в задачи фонда также входит вовлечение ветеранов спецоперации в общественные проекты, направленность которых - патриотическое воспитание, сохранение исторической памяти и укрепление традиционных ценностей.

Отдельно стоит отметить, что фонд «Защитники Отечества» будет активно содействовать некоммерческим и волонтерским организациям, помогающим ветеранам СВО и их близким.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, под действие фонда попадают участники спецоперации на Украине, которые демобилизовались, и члены семей погибших военнослужащих. Семьи бойцов, которые в настоящее время находятся на передовой, не входят в компетенцию фонда, но тем не менее правительство региона будет оказывать им посильную поддержку.

- Правительство с сегодняшнего дня начинает регулярный прием прямо в помещениях фонда. Принимать буду я, мои заместители, министры, главы муниципалитетов. Такая практика будет постоянной, - подчеркнул глава региона.

Руководителем кузбасского филиала фонда «Защитники Отечества» стала Лариса Конышева - член регионального Комитета семей воинов Отечества. В прошлом году от тяжелых ранений в зоне спецоперации скончался ее сын, офицер ВС РФ.

- Открытие филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» - это символ ответственности перед гражданами, которые безусловно заслуживают нашего уважения и заботы. Фонд объединяет миллионы сердец, стремящихся к благополучию и поддержке наших героев, защитников Родины. Благодаря открытию филиала фонда в Кузбассе появляются дополнительные возможности для оказания помощи и поддержки бойцам и их семьям, - отметила Лариса Конышева.

Для работы в филиале фонда подготовку прошли социальные координаторы - они будут адресно сопровождать ветеранов СВО и семьи погибших участников по всем вопросам - будет оказывается разносторонняя помощь.

Здесь подопечным фонда будет оказываться всесторонняя поддержка. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Губернатор Кузбасса среди прочего отметил, что для помощи военнослужащим и их семьям в Кузбассе ведется активная работа. Так, в Кемерове откроется филиал центра протезирования, который есть сейчас в Новокузнецке, а ряд центров будут выделяться под реабилитацию, также в ускоренном режиме начнется строительство двух новых специализированных центров для реабилитации - в Шерегеше и Кемерове.

Для всех присутствовавших возглавившая фонд Лариса Конышева провела экскурсию. В помещении есть кабинет психологической разгрузки - важный аспект в помощи ветеранам СВО, тут ежедневно будет работать психолог. Кроме того, в фонде работают специалисты разных служб, которые оказывают всестороннюю помощь, - представители МФЦ, Центра занятости, юристы. Также рядом с зоной, где ведут работу сотрудники, есть детский уголок - чтобы ребятишкам было чем заняться, пока родители будут получать поддержку. В здании фонда есть библиотека, демонстрационная зона, где представлены средства реабилитации, зал для общественных мероприятий и онлайн-консультаций. В общем есть все для удобства ветеранов, их семей и семей погибших бойцов.