Кузбасские полицейские спасли от огня несколько домов и машин

Кузбасские полицейские Александр Галиев и Мария Дунаева спасли от пожара дома и машины в Кемерове

Сотрудники УМВД России по г. Кемерово лейтенант Александр Галиев и Мария Дунаева спасли от огня несколько домов и машин, предотвратив в частном секторе Рудничного района Кемерово серьезный пожар.

- Огонь в частном секторе я заметил, возвращая на машине со службы. Горела надворная постройка. Рядом забор, в нескольких метрах два автомобиля, чуть дальше жилые дома. Думать было особо некогда, поэтому начал разбирать ограждение, оно тоже взялось огнем, - рассказал «КП»-Кемерово» Александр Галиев.

По стечению обстоятельств рядом с очагом пожара в соседнем доме у своих родителей гостила коллега Александра Мария Дунаева.

- Кемеровские полицейские организовали вместе с местными жителями команду, которая успешно локализовала пламя до прибытия специалистов МЧС. Дома, проживающие в них люди, и автомобили не пострадали, - уточнили в ГУ МВД России по Кемеровской области.