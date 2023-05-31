Пытался уберечь уточек: под Кемеровом дальнобойщик погиб в результате ДТП с двумя грузовиками

ДТП случилось на 301 километре федеральной трассы Р-255. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В среду, 31 мая, недалеко от Кемерова - на 301 километре федеральной трассы Р-255,- возле поселка Лапичево столкнулись два большегрузных автомобиля: Scania с полуприцепом и Shaсman. В результате ДТП погиб один человек. Об этом сообщили в Управлении ГИБДД по Кемеровской области.

Сигнал об аварии поступил в 12.15 по местному времени. В социальных сетях один из пользователей утверждает, что водитель одной из фур пытался объехать утку с выводком, которые переходили дорогу, что и привело к аварии. Однако в Управлении ГИБДД Кузбасса эту информацию подтвердить не смогли.

- По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля Shaсman не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем Scania, под управлением 38-летнего водителя, который двигался впереди в попутном направлении, - сообщили в ведомстве.

Большегруз догнал грузовик с полуприцепом. Фото: Екатерина САРДАКОВА

В результате столкновения кабина автомобиля Shaсman смялась, как бумага, водитель фуры погиб на месте.

В УГИБДД Кузбасса уточнили, что в настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в рамках расследования которого и будут установлены все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.