Сергей Цивилев ответил жителям региона на их вопросы в соцсетях

Сергей Цивилев ответил на вопросы жителей Кузбасса в прямом эфире.

В среду, 31 мая, в Кемерове, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время прямого эфира в «ВКонтакте», Одноклассники», а также в официальных аккаунтах правительства Кузбасса, ответил на вопросы жителей региона, поступившие ему в соцсетях. Говорили о строительстве и ремонте школ, детсадов, спорткомплексов, благоустройстве дворов, летнем отдыхе и многом другом.

Один из вопросов, поступивших от жителей кузбасских городов, коснулся предстоящего фестиваля Динотерра в деревне Шестаково Чебулинского района Кемеровской области. Людей интересовало, какие именно мероприятия будут проводиться в рамках этого масштабного праздника, количество участников и подготовленная инфраструктура.

- В прошлом году на фестивале побывало 30 тысяч человек, в этом году ожидаем порядка 50 тысяч. Значительно улучшится инфраструктура, уже появились мини гостиницы, хорошо работает интернет, сотовая связь. В течение трех дней для детей их родителей ученые - палеонтологи проведут увлекательные лекции, симпозиумы, где расскажут об истории появления динозавров, их обитания на земле. Фестиваль станет ежегодным и традиционным. Плюс ко всему, в деревне Шестаково мы построим уникальный музей динозавров, который любой человек в любое время года может посетить.

Актуальный вопрос по проекту и строительству новой средней образовательной школы № 2 в Междуреченске прозвучал от одного из жителей этого города.

- Проекты уже готовы, - ответил Сергей Цивилев. - Сейчас документы проходят проверку в Главгосэкспертизе. Первый трехэтажный начальный корпус для младших классов рассчитан на 400 человек. Следом построим второй корпус для средних и старших классов. Здесь будут учиться свыше 520 учащихся.

Обрадовал в прямом эфире соцсетей глава региона и прокопчан, особенно жителей городского поселка Тырган. Для них в преддверии Дня Шахтера - 2025 построят современный многофункциональный спорткомплекс.