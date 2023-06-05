В Кузбассе планируют выпускать расходные материалы для Службы крови

В Кузбассе создан мощный институт донорства. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе может быть налажено производство расходных материалов для Службы крови. Об этом на межрегиональном заседании Координационного совета по донорству крови при Общественной палате России, которое прошло в Кемерове, сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

По просьбе кузбасских специалистов глава региона распорядился разработать дорожную карту по обновлению оборудования для выпуска материалов, а также выделить дополнительные помещения для службы донорства в Прокопьевске, Новокузнецке и Кемерове.

- В связи с западными санкциями мы ощутили нехватку расходных материалов и оборудования для производства компонентов крови. И Кузбасс готов помочь избавиться от этой западной технологической зависимости, предоставив свою площадку для разработки и выпуска продукции для Службы крови, - подчеркнул Сергей Цивилев.

По мнению главного врача Кузбасского центра крови Ильгиза Вафина, ведущие трансфузиологи, ученые НИИ гематологии и переливания крови Федерального медико-биологического агентства неслучайно сегодня обсуждают развитие донорства крови и костного мозга именно в Кузбассе.

- У нас мощное донорское движение. Сегодня работники практически всех кузбасских предприятия, организаций, учреждений и учебных заведений участвуют в донорских акциях во всех городах Кузбасса. Кроме того, сейчас идет активная работа по увеличению числа доноров костного мозга, - отметил Ильгиз Вафин.

В этом году Кузбасс стал одним из регионов-участников социального проекта «Агрегатор решений антикризисного управления в сфере донорства крови и костного мозга».

- Сегодня две с половиной тысячи кузбассовцев уже вошли в Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток. Четыре жителя региона уже спасли жизнь тяжелобольным людям, которым пересадили костный мозг, - сообщили «КП»-Кемерово» в Минздраве Кузбасса.