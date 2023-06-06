В Кузбассе утонул 15-летний подросток

Дети часто игнорируют запрещающие на волноломах Кузбасса знаки. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 5 июня, в Промышленновском районе Кемеровской области утонул 15-летний подросток. Его тело нашли спасатели на дне местного пруда.

Как сообщили в пресс- службе Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области, искупаться в местном пруду подросток предложил друзьям, но они по разным причинам отказались.

- Юноша отправился на водоем один. Позже один из местных жителей, обнаружив на берегу вещи и мобильный телефон подростка, рассказал об этом его отчиму. Оказалось, что мужчина, обеспокоенный длительным отсутствием, неоднократно звонил пасынку. На место вызвали полицию МЧС, «скорую». Спасатели обнаружили тело подростка на дне водоема, - пояснили в региональном Следкоме.

В силовом ведомстве добавили, что по факту трагедии уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Вместе с тем установлено, что на берегу пруда, в том месте, где купался подросток, установлены знаки, запрещающие купаться в данном водоеме.

5 июня, «Комсомолка» уже сообщала еще об одном трагическом случае на водоеме в Новоильинском районе Новокузнецка. Здесь утонул семилетний.

По предварительным данным, мальчик с младшим четырехлетним братом находились на берегу водоема, который располагается неподалеку от их дома, без присмотра взрослых. Старший мальчуган вошел в воду и стал тонуть прямо на глазах малыша. Тот, увидев, что брат исчез под водой, вернулся домой и сообщил родителям о случившемся. А те уже позвонили в полицию и спасателям. Увы, водолазы, прибывшие на место, обнаружили мальчика в водоеме уже без признаков жизни.

В связи с двумя трагическими случаями на воде, в Следкоме Кузбасса напомнили, что родителям не стоит оставлять несовершеннолетних, и особенно маленьких детей без присмотра даже на несколько минут. Этого времени хватает, чтобы с любопытными ребятишками произошел несчастный случай или трагедия.

В связи с установлением жаркой погоды на территории региона следственное управление обращает внимание на необходимость соблюдения правил безопасности на воде.