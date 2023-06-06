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Общество6 июня 2023 8:35

В Кузбассе утонул 15-летний подросток

Это уже вторая смерть несовершеннолетнего на воде за последние сутки
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Дети часто игнорируют запрещающие на волноломах Кузбасса знаки.

Дети часто игнорируют запрещающие на волноломах Кузбасса знаки.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 5 июня, в Промышленновском районе Кемеровской области утонул 15-летний подросток. Его тело нашли спасатели на дне местного пруда.

Как сообщили в пресс- службе Следственного управления Следственного комитета России по Кемеровской области, искупаться в местном пруду подросток предложил друзьям, но они по разным причинам отказались.

- Юноша отправился на водоем один. Позже один из местных жителей, обнаружив на берегу вещи и мобильный телефон подростка, рассказал об этом его отчиму. Оказалось, что мужчина, обеспокоенный длительным отсутствием, неоднократно звонил пасынку. На место вызвали полицию МЧС, «скорую». Спасатели обнаружили тело подростка на дне водоема, - пояснили в региональном Следкоме.

В силовом ведомстве добавили, что по факту трагедии уже возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Вместе с тем установлено, что на берегу пруда, в том месте, где купался подросток, установлены знаки, запрещающие купаться в данном водоеме.

5 июня, «Комсомолка» уже сообщала еще об одном трагическом случае на водоеме в Новоильинском районе Новокузнецка. Здесь утонул семилетний.

По предварительным данным, мальчик с младшим четырехлетним братом находились на берегу водоема, который располагается неподалеку от их дома, без присмотра взрослых. Старший мальчуган вошел в воду и стал тонуть прямо на глазах малыша. Тот, увидев, что брат исчез под водой, вернулся домой и сообщил родителям о случившемся. А те уже позвонили в полицию и спасателям. Увы, водолазы, прибывшие на место, обнаружили мальчика в водоеме уже без признаков жизни.

В связи с двумя трагическими случаями на воде, в Следкоме Кузбасса напомнили, что родителям не стоит оставлять несовершеннолетних, и особенно маленьких детей без присмотра даже на несколько минут. Этого времени хватает, чтобы с любопытными ребятишками произошел несчастный случай или трагедия.

В связи с установлением жаркой погоды на территории региона следственное управление обращает внимание на необходимость соблюдения правил безопасности на воде.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ