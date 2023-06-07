В рамках проекта «Умное лето с КемГМУ» школьники смогут познакомиться с вузом и профессией

В рамках «Умного лета» в КемГМУ школьники узнают все азы профессии врача. Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

В Кемеровском медицинском университете Минздрава России со 2 по 30 июня организована программа летней профильной медицинской смены «Умное лето-2023», в рамках которой учащимся школ и выпускникам открывается возможность поближе познакомиться с медицинскими направлениями и вузом.

Программа летней профильной смены включает в себя знакомство с такими направлениями, как педиатрия, фармация, анестезиология-реаниматология, стоматология, кардиология, УЗИ-диагностика, отоларингология, травматология, неонатология, микробиология, вирусология и хирургия, и рассчитана на школьников 8-11 классов. Все желающие ребята могут попасть на любое мероприятие, пройдя предварительную регистрацию на сайте КемГМУ в разделе «Малая медицинская академия».

- Ребята смогут принять участие в экскурсиях в центре симуляционного обучения по ряду специальностей, посетить квизы, профориентационные тренинги и квесты, также для них подготовлены мастер-классы, чтобы познакомиться с медицинскими специальностями и сформировать элементы практических навыков диагностики и оказания первой медицинской помощи, - рассказала Оксана Власова, руководитель центра довузовского образования и профессиональной ориентации КемГМУ.

Сопровождать школьников и рассказывать им о медицинской деятельности будут профессора и преподаватели медвуза, а также студенты-активисты и представители волонтерских объединений. Ребята могут выбрать самые интересные для них встречи.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

В день открытия летней смены в КемГМУ мы пообщались с участниками мероприятия. Две 11-классницы рассказали, что в приоритете у них поступление в медицинский вуз, поэтому сейчас очень актуальна такая программа. Девочки сказали, что остались впечатлены аудиториями в здании медуниверситета и корпусами, порадовала их и библиотека с новыми книгами.

А восьмиклассница Александра Морозова из АНО «Шанс» посетила мероприятие вместе с папой Андреем Морозовым, с которым нам также удалось побеседовать. По словам отца школьницы, на профильную смену они пришли с целью наметить примерный жизненный путь, а поскольку сейчас девочку интересуют генетика и биомедицина, захотелось познакомиться с КемГМУ Минздрава России.

- Я в первый день уже много чего узнала, в том числе про поступление, и наглядно увидела аудитории, кабинеты, узнала о нескольких медицинских специальностях. Из программы профильной смены я выбрала для себя педиатрию, кардиологию, красоту микромира. Благодаря тому, что мне позволили увидеть, я загорелась поступать в КемГМУ! - поделилась впечатлениями сама Александра.

Кемеровский медицинский университет Минздрава России - один из крупнейших медицинских вузов страны, выпустивший более 35 тысяч медицинских работников. Порядка 95% врачей Кузбасса - выпускники именно этого вуза. В 2023 году в КемГМУ для поступления доступно 691 бюджетное место. Обучение проходит с использованием новейшего, в том числе симуляционного оборудования для отработки практических навыков.