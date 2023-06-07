В Кемерове в ДТП погиб мотоциклист

В кемеровском ДТП погиб мотоциклист.

В Кемерове мотоциклист, не рассчитав маневр, влетел в такси. Его травмы оказались несовместимы с жизнью, мотоциклист погиб на месте.

В УГИБДД Кузбасса сообщили, что ДТП произошло во вторник, 6 июня, около 22.30 в районе дома № 124 по проспекту Ленина.

Шансов выжить у мотоциклиста не было.

- 38-летний водитель автомобиля «Киа Сэлтос», двигаясь по проспекту Ленина от бульвара Строителей в направлении улицы Волгоградская, при маневрировании совершил столкновение с мотоциклом «Ямаха» под управлением 26-летнего водителя, который двигался в попутном направлении. После столкновения мотоцикл отбросило на припаркованный автомобиль «Фольксваген Поло, - уточнили в пресс- службе региональной Госавтоинспекции.

Все подробности произошедшего выясняются и уточняются.

- Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей соблюдать требования Правил дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге и напоминает о том, что при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения. При одновременном перестроении транспортных средств, движущихся попутно, водитель должен уступить дорогу транспортному средству, находящемуся справа, - подчеркнули в УГИБДД Кузбасса.