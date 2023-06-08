На Северо-Западном автомобильном обходе Кемерова началась надвижка «Звездного» моста через Томь

Строительство моста идет по графику. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Увидеть, как строится объездная трасса и мост через Томь, корреспонденту «Комсомолки» удалось своими глазами во время организованного губернатором региона Сергеем Цивилевым для журналистов и блогеров пресс-тура.

Отстояли

Едем на объект на комфортабельном автобусе, губернатор в пути рассказывает, что проект дороги пришлось в буквальном смысле отстаивать.

- Госэкпертиза проекта в Москве была непростой. Предлагали сделать дорогу в две полосы с одноуровневыми развязками, сдвигали сроки строительства до 2025 года. Но мы смогли доказать, что обход Кемерова нужно строить как можно скорее, потому что город в буквальном смысле слова задыхается от 17 тысяч большегрузов, проходящих ежедневно транзитом через Кемерово. В итоге добились своего - обход будет четырехполосным с двухуровневыми развязками. А это позволит установить максимальную скорость движения в 110 км в час. Машины будут пролетать по трассе без единого светофора, - рассказал Сергей Цивилев.

На объездной дороге выполнено 60% земляных работ. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Идем с опережением

Объездную дорогу начали возводить в 2021 году, изначально ее планировали сдать в эксплуатацию к 2027 году, однако строительство сегодня идет опережающими темпами.

Как рассказали «Комсомолке» во время пресс-тура подрядчики, из 22 миллионов кубометров земляных работ выполнено уже 17 миллионов, уложено 10 километров дорожного основания и 7 километров бетона.

В строительстве дороги задействовано 1300 человек и 700 единиц техники - самосвалы, бульдозеры грейдеры, спецтехника. Дорога строится в основном из материалов, произведенных и добытых в Кузбассе. Рядом с трассой построено несколько асфальто-бетонных заводов. 12 мостов и путепроводов заложено в пути.

Останавливаемся посредине 47-километровой трассы. Здесь будет проходить экодук, предназначенный для перехода животных, в основном лосей.

- Лось никогда не пойдет под дорогой, - поясняет Сергей Цивилев, - только над ней, поэтому мы здесь предусмотрели лосиную тропу над трассой, которая будет полностью соответствовать лесному ландшафту, с деревьями, травой, кустарниками. Животные даже не поймут, что они переходят над дорогой. Такого проекта нет ни на одном из автомобильных обходов в стране.

За двое суток мостостроители надвинут 1800 тонн металлоконструкций. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Мост пошел

Финальная точка пресс-тура - «Звездный» мост через Томь. Через несколько минут начнется надвижка его первого пролетного строения. Заметив волнение журналистов, Сергей Цивилев успокаивает: «Не переживайте, я тоже впервые на таком событии».

Руководитель проекта АО «Мостострой №11» Александр Телевич рассказал, что к строительству масштабного искусственного сооружения компания приступила в прошлом году.

- Мост длиной 884 метра будет стоять на 10 опорах, 4 из которых уже готовы, еще 2 опоры установим к концу текущего года. Остальные находятся в стадии закладки. Общий объем металлоконструкций – 9 500 тонн, - пояснил мостостроитель.

По традиции перед надвижкой первого пролета Сергей Цивилев разбивает о конструкцию бутылку шампанского. Через несколько минут включаются механизмы и первая конструкция весом 1 800 тонн начинает движение вперед. Живому глазу движение не заметно, для этого вдоль пролета установлена мерная шкала. По ней видим, как идет медленный надвиг.

- Процесс небыстрый, потому как требует ювелирной точности, - поясняют мостостроители. - В час пролет будет проходить порядка трех метров. С корректировками и остановками за двое суток надвинем 41 метр.

Первый пролет «Звездного» моста двинулся. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

«Звездный» мост сдадут уже в середине следующего года, а введут в эксплуатацию во второй половине 2024 года вместе со всей объездной дорогой. Ее общая стоимость составляет порядка 53,7 миллиарда рублей.

- Северо-Западный автомобильный обход Кемерова - проект важный и очень ценный. И не только для жителей Кузбасса и Кемерова, но и для всей страны, ведь он не только повышает качество экологии, но и решает в том числе транспортные проблемы всей России. От этой дороги будет зависеть качество жизни не только нашего поколения, но и наших потомков, - подчеркнул в финале пресс-тура Сергей Цивилев.