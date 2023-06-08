В Кузбассе двое подростков спасли ежика Степу

Спасенный Степан не стал прятаться под иголками.

Кузбасские школьники Соня Казакова и Владимир Толканов спасли ежика, запутавшегося в проволоке, валявшейся под кустарником. Самому ежику уже было не выпутаться.

Все произошло в дачном сообществе «Заповедный лес» в деревне Журавлево Кемеровского района. Подростки гуляли по сосновому бору, когда услышали протяжный визг. Он доносился из гущи кустарников, расположенных рядом с обрывом.

- Звук был похож немного на плач, немного на стон. Сначала подумали, что ребенок, поэтому скорее поспешили к кустарникам. По мере приближения протяжный стон усиливался. На улице смеркалось, включили фонарики на телефоне. Посветили и увидели ежика, запутавшегося, как нам показалось, в самих ветвях кустарника. Но, когда пригляделись, поняли, что он застрял в алюминиевой проволоке, которая лежала под кустарником - рассказал «Комсомолке» Владимир Толканов.

Подростки попытались выдернуть проволоку из-под животного, но вскоре поняли, что это невозможно: ежик, скорее всего, зацепился за проволоку лапой, которую он вместе с туловищем спрятал под иголки.

- Вова - смелый парень, поэтому, не щадя своих рук, подлез под брюшко, нашел лапку ежика и осторожно стянул с нее проволоку, - уточнила Соня Казакова.

После чудесного спасения ребята забрали его на время к себе в беседку, чтобы ежик чуточку пришел в себя от стресса.

- Мы, честно, думали, что он снова спрячется под иголки, но на наше удивление ежик высунул мордочку. И давал даже себя погладить по носу, - добавила Соня.

Владимир Толканов и Соня Казакова стали настоящими друзьями ежику Степе.

Ежика назвали Степаном. Окрас иголок у Степана в отличие от других ежей, замеченных в «Заповедном лесу», отличается своей выраженной сединой. Именно по окрасу его узнали другие ребята в дачном сообществе. Они то и рассказали, что не так давно на Степу пытались напасть две большие бродячие собаки. Они пытались перевернуть ежа на спину, чтобы он показал свое брюшко, а затем просто слопать.

- Такие случаи у нас в Журавлях уже были в прошлые годы, - уточнил Владимир Толканов.

Через несколько часов ребята отпустили ежика обратно в лес недалеко от того места, где нашли, но чуть подальше от зловещего кустарника.