Посещаем арт-пространство и концерты в День России

Фото: кемеровский дворец молодежи.

Экопраздник для всей семьи

Даем вторую жизнь вещам в арт-пространстве «Контейнер».

На территории Дворца молодежи города Кемерово по уже сложившейся традиции открылось летнее творческое пространство «Контейнер». Это не только место, где можно просто лечь на мягкий пуф и почитать любимую книгу на свежем воздухе. Арт-пространство «Контейнер» - это и фестивали, и живая музыка, и вокал. А еще здесь будут проводиться разнообразные тематические мероприятия, поэтому каждый сможет найти что-то исходя из своих предпочтений.

Например, в ближайшую субботу в «Контейнере» состоится экопраздник для всей семьи. В этот день все участники и гости мероприятия смогут лично принять участие в получении второй жизни вещам, а не отправить их на городскую свалку. В программе арт-пространства «Контейнер»: зона свопа (бесплатный обмен ненужными вещами - одежда, обувь, аксессуары, книги, декор для дома, игрушки); гаражная распродажа (одежда и обувь в отличном состоянии по приятным ценам); прием вторсырья на переработку (пластик, стекло, металл, пластиковые карточки, зубные щетки и крышечки); мастер-классы.

Кемеровский дворец молодежи

ул. Рукавишникова, 15, т.: (384-2) 36-12-26

10 июня, начало в 12.00

Вход свободный

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Фото: филармония Кузбасса.

Песни о Родине

Идем на концерты, посвященные Дню России.

В понедельник, 12 июня, Кузбасс будет отмечать День России. И в этот день филармония Кузбасса порадует кемеровчан и гостей города бесплатными концертами в течение всего дня.

Так, в 14.00 выступит ансамбль народной музыки «СмоРодина». Концерт состоится на Площади искусств перед зданием филармонии. В программе: лирические песни, частушки, страдания, авторские произведения. Гости мероприятия услышат подлинные образцы вокального и инструментального сибирского фольклора, концертные обработки для различных инструментов русской фольклорной традиции.

В 15.00 уже в большом зале филармонии произведения из золотого фонда сыграет Губернаторский оркестр русских народных инструментов.

В 16.00 в органном зале можно будет послушать концерт органной музыки в исполнении лауреатов международных конкурсов: Елены Шевченко (орган, рояль), Виктора Ушакова (орган), Елены Корчугановой (сопрано), Евгения Дмитриева (бас). Также в концерте примет участие ансамбль скрипачей «Созвучие».

В 17.00 снова на Площади искусств перед зданием филармонии слушателей порадует Губернаторский духовой оркестр. В программе выступления песни и мелодии, в каждой из которых отражена большая душа нашего народа. В концерте примут участие солисты филармонии Галина Сологуб (сопрано), Олег Маликов (баритон) и гостья праздничной программы Владлена Корман.

Филармония Кузбасса

пр. Советский, 68, т.: (384-2) 58-32-11

12 июня, начало в 14.00, 15.00, 16.00 и 17.00

Вход свободный