Научно-практический форум нефрологов и трансплантологов прошел в КемГМУ Минздрава России

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Техническим организатором форума «Нефрология и трансплантация почки - полвека вместе» выступил Медицинский холдинг «Красная горка», который является представителем ассоциации нефрологов России в СФО, при участии Научного трансплантологического общества, Научного общества нефрологов России и Российского диализного общества, при поддержке Министерства здравоохранения Кузбасса, Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса и Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.

В форуме приняли участие 30 спикеров с докладами и порядка 500 участников, среди которых были специалисты: трансплантологи, нефрологи, терапевты, педиатры, хирурги. Также возможность услышать ведущих экспертов страны в области нефрологии и трансплантологии получили студенты КемГМУ Минздрава России. География городов: Москва, Санкт-Петербург, Омск, Томск, Кемерово, Мыски, Белово, Междуреченск, Новокузнецк.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Участников форума поприветствовала Председатель Совета по вопросам попечительства в социальной сфере Анна Цивилева. Она поблагодарила организаторов мероприятия, подчеркнув, что за последние несколько лет Кузбасс стал одним из передовых в России регионов в части организации медицинской помощи не только за счет строительства новых объектов, но и благодаря проведению научных форумов.

- По трансплантационной активности Кузбасс занимает одно из ведущих мест в России. Развивается и нефрология. Не так давно в Белове состоялось знаковое событие для сотен жителей Кузбасса, страдающих почечной недостаточностью, - открытие современного центра гемодиализа. Совет по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса совместно с «Красной горкой» проводит большое количество совместных проектов и я уверена, что наше сотрудничество, направленное на улучшение качества жизни кузбассовцев, будет продолжаться, - отметила Анна Евгеньевна, пожелав участникам форума плодотворной работы.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Во всем мире уровень развития медицины определяется степенью развития трансплантологии. Такие операции невозможно проводить в обычных больницах - нужны большие многопрофильные учреждения с мощным технологическим оснащением, специалистами различных профилей, современными лабораторными и рентгенологическими службами. В Кемеровской области сразу несколько медучреждений соответствуют всем этим условиям.

- Кузбасс имеет более, чем полувековой опыт организации трансплантологической помощи: впервые в регионе операция по пересадке почки была проведена еще в 1969 году. На данный момент таких операций выполнено уже свыше 1300. Обсуждение в рамках форума актуальных тем специалистами-нефрологами и трансплантологами придаст новый импульс развитию нефрологической помощи в регионе и СФО, - уверена заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

- Эта конференция очень важна для развития трансплантологии в России. Она не случайно была организована в Кемерове. Город не только преобразился внешне, здесь организовалась группа очень заинтересованных в нефрологии молодых и амбициозных специалистов. Мы надеемся, что Кузбасс станет одним из тех центров, которые возглавят трансплантологию в Сибири, - уверен вице-президент Национальной Ассоциации нефрологов, д.м.н., профессор Алексей Смирнов.

Фото: Илья РУСЕЦКИЙ.

Ректор Кемеровского медицинского университета, профессор Татьяна Попонникова, в свою очередь, подчеркнула важность междисциплинарного подхода в решении проблем людей с заболеваниями почек, а также значимость научного прогресса, который дает пациентам все больше возможностей для сохранения их жизни.

Заместитель директора по медицинской помощи НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. академика В.И. Шумакова, к.м.н. Игорь Милосердов считает очень важным, что такое мероприятие решили провести в стенах Кемеровского государственного медицинского университета Минздрава России.

- Форум, который проходит в таком формате, привлекает внимание. И, наверное, кто-то из студентов, молодых специалистов, которые побывали здесь, в будущем свяжет свою жизнь с этой профессией. Это имеет большое значение с точки зрения популяризации специальности, - уверен Игорь Александрович.

Кузбасскую службу трансплантологии и московский ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» связывает тесная дружба. Регион регулярно посещает главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава РФ, заслуженный врач РФ и директор центра Сергей Готье. На конференции он представил свой доклад по видеосвязи. Актуальные темы в своих выступлениях подняли ведущие эксперты-нефрологи и трансплантологи страны.

Теоретические вопросы и клинические случаи специалисты и студенты обсудили на секциях: «Актуальные вопросы трансплантологии»; «Актуальные вопросы заместительной почечной терапии» и «Актуальные вопросы клинической нефрологии».