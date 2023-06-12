День города в Кемерове 2023: программа празднования

Программа мероприятий.

В Кемерове 12 июня отмечают День России и День города. Основная праздничная программа развернется на Московской площади, где впервые пройдет «Городская ассамблея «Россия. Кемерово. С любовью!».

Праздник стартует в 16:00 сразу с двух городских фестивалей - «Казачий бал» и «Душа баяна и гармони». В 18:00 начнется торжественное открытие основного празднества «Синергия «Я хочу жить в России!». Для зрителей выступят лучшие творческие коллективы города.

Московскую площадь условно разделят на несколько тематических зон: концертно-развлекательную, свадебную, локацию-презентацию общественных национальных организаций, большие игровые и выставочные площадки, ресторанный дворик, локации для отдыха.

Любители активного образа смогут посетить спортивно-развлекательные площадки, а также посмотреть на соревнования по уличным видам спорта (BMX). Киноманов пригласят на просмотры в специальный шатер «Российский бренд». На отдельной площадке состоится выступление легендарного ансамбля «Шахтерский огонек». На большом музыкальном танцполе под открытым небом выступят кавер-группы «ЛовиНас»; «7 пятниц» и «Коктейль Молотова». Также гости праздника смогут увидеть национальные свадебные обряды (в этом году акцент сделан на свадебные традиции разных народов, живущих в Кемерове) и стать свидетелями выездной регистрации 12 пар молодоженов.

Завершится праздник в 23.00 фейерверком, который запустят с новой набережной у Московской площади.

Для доставки всех желающих на праздник 12 июня в Кемерове организуют работу специальных автобусов-шаттлов.

С 15.00 начнут работать подвозные шаттлы

Они будут ходить с 15.00 до полуночи по двум направлениям: № 301 – от сельской больницы через ДК шахтеров до СК «Кузбасс-Арена» и № 302 – от универсама № 1 до СК «Кузбасс-Арена». Также до Московской площади можно будет добраться на регулярных автобусах - №84, №88 и №90а - количество рейсов будет увеличено.

После завершения салюта от дороги-дублера Притомского проспекта будет организован вывоз пассажиров. Автобусы поедут по следующим маршрутам:

• № 2 «Московская площадь» - ул. Терешковой - ул. Тухачевского - ост. школа № 98»,

• № 3 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Ленина, ул. Пролетарская, ул. Мичурина»,

• № 5 «Московская площадь» - ул. Соборная - ул. Красноармейская –

пос. Урицкого,

• № 7 «Московская площадь» - ул. Соборная – просп. Ленина – Детский сад, № 8 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Ленина - ж.р. Ягуновский,

• № 9 «Московская площадь» - ул. Соборная - просп. Ленина - Сельхозкомплект,

• № 13 «Московская площадь» - ул. Соборная - просп. Ленина – ул. Пролетарская – ж.д. Вокзал»,

• № 17 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Ленина - пос. Казачий,

• № 19 «Московская площадь» - ул. Терешковой - - просп. Ленина - ост. «АЗОТ»,

• № 22 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Ленина – д.п. ж.д. Вокзал»,

• № 27 «Московская площадь» - просп. Октябрьский - д.п. «Комсомольский», № 31 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Шахтеров - ост. «11 ГРБ»,

• № 32 «Московская площадь» - ул. Терешковой - ул. Тухачевского – ул. Дружбы – ул. Двужильного,

• № 40 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Ленина – ул. Дзержинского – КГМИ,

• № 47 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Ленина ул. Тухачевского - ул. Свободы,

• № 49 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Ленина - д.п. «Комсомольский»,

• № 51 «Московская площадь» - ул. Соборная - просп. Советский - д.п. «21 микрорайон»,

• № 81 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Ленина - д.п. «Комсомольский»,

• № 82 «Московская площадь» - ул. Терешковой - ул. Сибиряков Гвардейцев - д.п. «Комсомольский»,

• № 87 «Московская площадь» - ул. Терешковой – просп. Ленина - ул. Тухачевского - ост. «ул.1-ая Линия»,

• № 104 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Ленина – п. Металлплощадка,

• № 111 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Октябрьский - д.п. «Комсомольский»,

• № 127 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Шахтеров - пос. Боровой,

• № 144 «Московская площадь» - ул. Терешковой - ул. Волгоградская – п. Металлплощадка,

• № 172э «Московская площадь» - Леснополянское шоссе - ж.р. Лесная Поляна,

• № 182э «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Шахтеров - ж.р. Промышленновский,

• № 197э «Московская площадь» - просп. Шахтеров - ж.р. Кедровка,

• № 228 «Московская площадь» - ул. Терешковой - просп. Октябрьский - д.п. «21 микрорайон».

12 июня праздничные локации также будут организованы по всему городу. Так, на площади у Музыкального театра с 16:00 будет выступать губернаторский хор «Утро». В парке Победы им. Г.К Жукова в 16:00 стартует городской турнир по стритболу, а на площади у ледового дворца «Кузбасс» в 18:00 – фестиваль уличных видов спорта. Вечером с 19:00 у драмтеатра и на бульваре Строителей откроются танцевальные площадки, на них будут работать духовые оркестры. В парках города пройдут развлекательные программы.