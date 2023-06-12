В Шерегеше отгремел самый летний фестиваль «ПРОГЕШ»

Главный летний фестиваль Шерегеша "ПРОГЕШ" собрал 30 тысяч гостей со всей страны! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В Шерегеше прошел самый крупный летний фестиваль «ПРОГЕШ», который длился целых три дня: 9, 10 и 11 июня. Почти все эти дни гостей фестиваля погода, увы, не радовала. Но, несмотря на это, «ПРОГЕШу» удалось собрать целых 30 000 человек. А все потому, что были и классные хедлайнеры, и гастрономические изыски, и поединки MMA - в целом все смогли найти развлечения по душе. А теперь поподробнее...

День 1: «Вступительный»

Поскольку пятница все же была днем рабочим, все основные мероприятия начались к вечеру, когда стал подтягиваться народ. Однако весь день на площадке работали фудкорты, диджей и ведущие, которые всеми всячески развлекали толпу. При этом параллельно с мероприятиями на основной площадке фестиваля в нескольких местах весь день вплоть до выступления хедлайнера шла насыщенная деловая программа, где обсуждались вопросы туристической отрасли.

И вот уже ближе к вечеру состоялась первая массовая встреча - из Новокузнецка и Кемерова прибыла автоколонна «Авторадио»: множество счастливых лиц взрослых и детей, все с флагами под музыку радостные готовы идти на фестиваль. Их на площадке бурно встретили аплодисментами.

Участники автоколонны зарядили своим настроением всех гостей. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

После этого уже на площадке начался мастер-класс по зумбе, в котором приняли участие и бабушки, и девушки, и мужчины, и маленькие девчушки и мальчишки. Судя по лицам присутствовавших, им очень понравились зажигательные танцы.

И вот дело близилось уже к тому самому концерту хедлайнера, которым 9 июня стала группа «Звери», но сначала на площадке прошел самый милый флешмоб - массовые обнимашки. Волонтеры раздали всем желтые ниточки, задача была простая - повязать ее соседям и затем просто обняться. Столько обнимашек в жизни, наверное, еще никто не видел! К этому моменту погода разгулялась, и капавший по чуть-чуть на протяжении дня дождь ушел за шерегешские горы - было настолько тепло на площадке, что даже погода не стала препятствовать.

Развлечения развлечениями, а обнимашки по расписанию! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Буквально за час до концерта ведущие стали разогревать публику: разыгрывать подарки от спонсоров фестиваля, мерч, петь песни и всеми любимый гимн «ПРОГЕШа». А за 10 минут до начала собравшиеся на площади люди вместе с ведущими начали кричать, призывая артистов... И они вышли!

Площадь была заполнена, а от криков все тучи попрятались за горами - «Для тебя... », «Напитки покрепче», «Танцуй» и другие любимые песни из репертуара «Зверей». Но самой долгожданной для всех была зажигательная песня «Районы-кварталы», которую артисты оставили напоследок, - уж ее кричали люди громче всего! Час, который выступали музыканты, пролетел очень быстро, но было очень атмосферно, тепло и по-доброму - все гости как будто стали одной большой семьей.

Долгожданные "Звери" дали рока. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

И уже на квартирнике под открытым небом с песнями под гитару это единение стало еще более очевидным! Вся площадка заполнилась любимыми песнями русских артистов: пели и «Кино», и «Жуков», и самую подходящую под этот день песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», танцевали и обнимались.

Вечером первого дня все собрались на душевном квартирнике под открытым небом. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

А после все желающие собрались на after party в «Бункере», где танцевали, сотрясая весь Шерегеш своей энергией, и громко пели свои любимые песни.

День 2: «Кульминация»

Утро 10 июня - основного дня фестиваля - началось с йоги на свежем воздухе: пришли на нее самые стойки и бесстрашные, потому что погода, увы и ах, не радовала совсем, причем весь день...

С 10 утра и до вечера шла деловая программа, и на одной из встреч было подписано соглашение о развитии на курорте инфраструктуры для любителей путешествий на автодомах - очень серьезное решение, благодаря которому на курорте появится первый в Сибири кемпинг для автотуристов.

В Шерегеше появится первый в Сибири кемпинг для автотуристов. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Днем на основной площадке началась одна из любимых программ феста - Гастрогеш. Сначала прошла битва шефов: шесть шеф-поваров, представляющих рестораны Шерегеша, Кемерова, Новокузнецка и Междуреченска, сошлись на площадке в гастрономической битве. Задача - приготовить необычное блюдо на мангале.

Меню, конечно, кишело разнообразием: было и сердце оленя в брусничной глазури, и котлеты из марала с печеным картофелем, и каре баранины, фаршированное творожным сыром, в виде голубца с пшеничной кашей, и таймырский муксун с фермерской спаржей и кашей из кедрового ореха (к слову, это блюдо стало фаворитом среди жюри, а ресторан из Кемерова получил 50 тысяч рублей в качестве приза), шашлык из беловского сома на древесном хлебе с тартаром и сосновыми каперсами, а также люля-кебаб из марала на кости ягненка с копченой на еловых ветках сметаной и моченой ежевикой. Максимум за блюдо можно было получить 25 баллов.

Гастрономическими изысками радовали публику кузбасские шеф-повара. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

- Есть те, кто участвует второй раз, но появились и новые участники - это значит, что фестиваль растет. Шеф-повара креативно подошли к подготовке: нет повторов, все продукты соответствуют локальности, - отметил Евгений Баранников.

Руководил Гастрогешем знаменитый шеф-повар Евгений Баранников. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

А потом настал момент самой любимой части программы - ГастроРекорд Шерегеша: прямо на глазах гостей более 10 поваров под руководством известного шеф-повара Евгения Баранникова готовили огромнейшую шаурму - изначально планировалось, что она будет 15 метров в длину, а получилось целых 16! А потом был установлен второй рекорд (правда, шуточный) - по самому быстрому поеданию шаурмы!

Хотели шаурму в 15 метров, а получилось 16 - вот такие рекорды на «ПРОГЕШе»! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Затем на сцену вышли бойцы ММА, чтобы провести Face to face - так называемую дуэль взглядов перед боями, во время которой каждый из оппонентов пытается рассмотреть в глазах соперника слабости и морально сломить его.

И вот снова разогрев перед вторым хедлайнером - Сергеем Лазаревым. Люди пели песни, ведущие разыгрывали призы, несмотря на дождь, все танцевали и были в хорошем настроении. С каждой минутой людей становилось все больше и больше. И тут на сцену вышел он...

Кричали все - девушки, мужчины, дети. Сергей Лазарев взбудоражил толпу и заставил всех громко-громко петь его песни и танцевать вместе с его командой. Гости так пели, что артист даже предположил со сцены, что они репетировали. Певец зарядил всех такой энергией, что к концу вечера невозможно было просто стоять. А еще кто-то из толпы подарил исполнителю мягкую игрушку Чебурашку, что очень его растрогало. Как бы ни хотелось ни гостям, ни самому Сергею Лазареву - пришлось прощаться: артист долго благодарил публику и посылал всем воздушные поцелуи. Кстати, и здесь на время концерта дождь прекратился - вот она сила музыки!

Сергей Лазарев заставил всех подпевать ему и танцевать! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Затем вся тусовка перебралась на after party в «Бункер» и снова растопила снег в горах Шерегеша и дала жару всему фестивалю!

День 3: «Финишная прямая»

Третий день фестиваля - 11 июня - был самым спортивным днем. С самого утра, несмотря на дождливую погоду, стартовала уже шестая «Таежная гонка» - сотник мужчин, женщин и детей отправились преодолевать километры грунтовых дорог: кто на горных велосипедах на дистанцию в 30 километров, кто на своих двоих - 10 километров. В итоге к обеду уже финишировали первые участники, которые рассказали, что в этот раз не хватило «жести» - медведей, заплывов, бродов.

Чуть позже на главной сцене прошел летний Кубок Кузбасса по бодибилдингу, где подкаченные мужчины и женщины продемонстрировали всю мощь своих мышц.

И вот момент истины - «Сила Сибири ПРОГЕШ» (к началу которой, кстати, дождь снова прекратился). Именитые спортсмены, в том числе и зарубежные, 9 горячих поединков, мощные нокауты и другие страсти - вот такой ПРО СПОРТ!

Вот такая атмосфера царила на «ПРОГЕШе» все эти дни! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В заключение хочется сказать, что фестиваль «ПРОГЕШ» - это про все: про эмоции, про развлечения, про единение, про доброту и дружелюбие. 30 тысяч сердец в этом году объединились в эти три дня ради теплых вечеров в хорошей компании и новых впечатлений. И это еще не предел, ведь в следующем году будет новый «ПРОГЕШ», поэтому, не раздумывая, приезжайте, чтобы стать частицей одного целого!