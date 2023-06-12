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Общество12 июня 2023 16:22

В Шерегеше отгремел самый летний фестиваль «ПРОГЕШ»

Несмотря на пасмурную погоду, фестиваль собрал 30 тысяч гостей со всей страны
Светлана БАШТОВАЯ
Главный летний фестиваль Шерегеша "ПРОГЕШ" собрал 30 тысяч гостей со всей страны!

Главный летний фестиваль Шерегеша "ПРОГЕШ" собрал 30 тысяч гостей со всей страны!

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В Шерегеше прошел самый крупный летний фестиваль «ПРОГЕШ», который длился целых три дня: 9, 10 и 11 июня. Почти все эти дни гостей фестиваля погода, увы, не радовала. Но, несмотря на это, «ПРОГЕШу» удалось собрать целых 30 000 человек. А все потому, что были и классные хедлайнеры, и гастрономические изыски, и поединки MMA - в целом все смогли найти развлечения по душе. А теперь поподробнее...

День 1: «Вступительный»

Поскольку пятница все же была днем рабочим, все основные мероприятия начались к вечеру, когда стал подтягиваться народ. Однако весь день на площадке работали фудкорты, диджей и ведущие, которые всеми всячески развлекали толпу. При этом параллельно с мероприятиями на основной площадке фестиваля в нескольких местах весь день вплоть до выступления хедлайнера шла насыщенная деловая программа, где обсуждались вопросы туристической отрасли.

И вот уже ближе к вечеру состоялась первая массовая встреча - из Новокузнецка и Кемерова прибыла автоколонна «Авторадио»: множество счастливых лиц взрослых и детей, все с флагами под музыку радостные готовы идти на фестиваль. Их на площадке бурно встретили аплодисментами.

Участники автоколонны зарядили своим настроением всех гостей.

Участники автоколонны зарядили своим настроением всех гостей.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

После этого уже на площадке начался мастер-класс по зумбе, в котором приняли участие и бабушки, и девушки, и мужчины, и маленькие девчушки и мальчишки. Судя по лицам присутствовавших, им очень понравились зажигательные танцы.

И вот дело близилось уже к тому самому концерту хедлайнера, которым 9 июня стала группа «Звери», но сначала на площадке прошел самый милый флешмоб - массовые обнимашки. Волонтеры раздали всем желтые ниточки, задача была простая - повязать ее соседям и затем просто обняться. Столько обнимашек в жизни, наверное, еще никто не видел! К этому моменту погода разгулялась, и капавший по чуть-чуть на протяжении дня дождь ушел за шерегешские горы - было настолько тепло на площадке, что даже погода не стала препятствовать.

Развлечения развлечениями, а обнимашки по расписанию!

Развлечения развлечениями, а обнимашки по расписанию!

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Буквально за час до концерта ведущие стали разогревать публику: разыгрывать подарки от спонсоров фестиваля, мерч, петь песни и всеми любимый гимн «ПРОГЕШа». А за 10 минут до начала собравшиеся на площади люди вместе с ведущими начали кричать, призывая артистов... И они вышли!

Площадь была заполнена, а от криков все тучи попрятались за горами - «Для тебя... », «Напитки покрепче», «Танцуй» и другие любимые песни из репертуара «Зверей». Но самой долгожданной для всех была зажигательная песня «Районы-кварталы», которую артисты оставили напоследок, - уж ее кричали люди громче всего! Час, который выступали музыканты, пролетел очень быстро, но было очень атмосферно, тепло и по-доброму - все гости как будто стали одной большой семьей.

Долгожданные "Звери" дали рока.

Долгожданные "Звери" дали рока.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

И уже на квартирнике под открытым небом с песнями под гитару это единение стало еще более очевидным! Вся площадка заполнилась любимыми песнями русских артистов: пели и «Кино», и «Жуков», и самую подходящую под этот день песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», танцевали и обнимались.

Вечером первого дня все собрались на душевном квартирнике под открытым небом.

Вечером первого дня все собрались на душевном квартирнике под открытым небом.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

А после все желающие собрались на after party в «Бункере», где танцевали, сотрясая весь Шерегеш своей энергией, и громко пели свои любимые песни.

День 2: «Кульминация»

Утро 10 июня - основного дня фестиваля - началось с йоги на свежем воздухе: пришли на нее самые стойки и бесстрашные, потому что погода, увы и ах, не радовала совсем, причем весь день...

С 10 утра и до вечера шла деловая программа, и на одной из встреч было подписано соглашение о развитии на курорте инфраструктуры для любителей путешествий на автодомах - очень серьезное решение, благодаря которому на курорте появится первый в Сибири кемпинг для автотуристов.

В Шерегеше появится первый в Сибири кемпинг для автотуристов.

В Шерегеше появится первый в Сибири кемпинг для автотуристов.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Днем на основной площадке началась одна из любимых программ феста - Гастрогеш. Сначала прошла битва шефов: шесть шеф-поваров, представляющих рестораны Шерегеша, Кемерова, Новокузнецка и Междуреченска, сошлись на площадке в гастрономической битве. Задача - приготовить необычное блюдо на мангале.

Меню, конечно, кишело разнообразием: было и сердце оленя в брусничной глазури, и котлеты из марала с печеным картофелем, и каре баранины, фаршированное творожным сыром, в виде голубца с пшеничной кашей, и таймырский муксун с фермерской спаржей и кашей из кедрового ореха (к слову, это блюдо стало фаворитом среди жюри, а ресторан из Кемерова получил 50 тысяч рублей в качестве приза), шашлык из беловского сома на древесном хлебе с тартаром и сосновыми каперсами, а также люля-кебаб из марала на кости ягненка с копченой на еловых ветках сметаной и моченой ежевикой. Максимум за блюдо можно было получить 25 баллов.

Гастрономическими изысками радовали публику кузбасские шеф-повара.

Гастрономическими изысками радовали публику кузбасские шеф-повара.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

- Есть те, кто участвует второй раз, но появились и новые участники - это значит, что фестиваль растет. Шеф-повара креативно подошли к подготовке: нет повторов, все продукты соответствуют локальности, - отметил Евгений Баранников.

Руководил Гастрогешем знаменитый шеф-повар Евгений Баранников.

Руководил Гастрогешем знаменитый шеф-повар Евгений Баранников.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

А потом настал момент самой любимой части программы - ГастроРекорд Шерегеша: прямо на глазах гостей более 10 поваров под руководством известного шеф-повара Евгения Баранникова готовили огромнейшую шаурму - изначально планировалось, что она будет 15 метров в длину, а получилось целых 16! А потом был установлен второй рекорд (правда, шуточный) - по самому быстрому поеданию шаурмы!

Хотели шаурму в 15 метров, а получилось 16 - вот такие рекорды на «ПРОГЕШе»!

Хотели шаурму в 15 метров, а получилось 16 - вот такие рекорды на «ПРОГЕШе»!

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Затем на сцену вышли бойцы ММА, чтобы провести Face to face - так называемую дуэль взглядов перед боями, во время которой каждый из оппонентов пытается рассмотреть в глазах соперника слабости и морально сломить его.

И вот снова разогрев перед вторым хедлайнером - Сергеем Лазаревым. Люди пели песни, ведущие разыгрывали призы, несмотря на дождь, все танцевали и были в хорошем настроении. С каждой минутой людей становилось все больше и больше. И тут на сцену вышел он...

Кричали все - девушки, мужчины, дети. Сергей Лазарев взбудоражил толпу и заставил всех громко-громко петь его песни и танцевать вместе с его командой. Гости так пели, что артист даже предположил со сцены, что они репетировали. Певец зарядил всех такой энергией, что к концу вечера невозможно было просто стоять. А еще кто-то из толпы подарил исполнителю мягкую игрушку Чебурашку, что очень его растрогало. Как бы ни хотелось ни гостям, ни самому Сергею Лазареву - пришлось прощаться: артист долго благодарил публику и посылал всем воздушные поцелуи. Кстати, и здесь на время концерта дождь прекратился - вот она сила музыки!

Сергей Лазарев заставил всех подпевать ему и танцевать!

Сергей Лазарев заставил всех подпевать ему и танцевать!

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Затем вся тусовка перебралась на after party в «Бункер» и снова растопила снег в горах Шерегеша и дала жару всему фестивалю!

День 3: «Финишная прямая»

Третий день фестиваля - 11 июня - был самым спортивным днем. С самого утра, несмотря на дождливую погоду, стартовала уже шестая «Таежная гонка» - сотник мужчин, женщин и детей отправились преодолевать километры грунтовых дорог: кто на горных велосипедах на дистанцию в 30 километров, кто на своих двоих - 10 километров. В итоге к обеду уже финишировали первые участники, которые рассказали, что в этот раз не хватило «жести» - медведей, заплывов, бродов.

Чуть позже на главной сцене прошел летний Кубок Кузбасса по бодибилдингу, где подкаченные мужчины и женщины продемонстрировали всю мощь своих мышц.

И вот момент истины - «Сила Сибири ПРОГЕШ» (к началу которой, кстати, дождь снова прекратился). Именитые спортсмены, в том числе и зарубежные, 9 горячих поединков, мощные нокауты и другие страсти - вот такой ПРО СПОРТ!

Вот такая атмосфера царила на «ПРОГЕШе» все эти дни!

Вот такая атмосфера царила на «ПРОГЕШе» все эти дни!

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

В заключение хочется сказать, что фестиваль «ПРОГЕШ» - это про все: про эмоции, про развлечения, про единение, про доброту и дружелюбие. 30 тысяч сердец в этом году объединились в эти три дня ради теплых вечеров в хорошей компании и новых впечатлений. И это еще не предел, ведь в следующем году будет новый «ПРОГЕШ», поэтому, не раздумывая, приезжайте, чтобы стать частицей одного целого!

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ