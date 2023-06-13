В Кузбассе стартовала избирательная кампания

Светлана Демидова рассказала о цифровых помощниках предстоящих выборов в Кузбассе.

В сентябре текущего года в Кузбассе пройдут выборы губернатора, депутатов Заксобрания и местного самоуправления. Избирательная кампания уже стартовала. Всего вакантно 265 мандатов, один из них - на должность губернатора, 46 - депутатов Законодательного Собрания и 218 - депутатов органов местного самоуправления. Как сообщила Светлана Демидова, в регионе действуют 46 территориальных и 1 604 участковых избирательных комиссий

- Мы уже начали обучение членов избирательных комиссий. Выборы будут организовывать 1700 человек. В них примут участие представители 17 политических партий, - отметила руководитель регионального избиркома.

Подробно Светлана Демидова остановилась на современных избирательных технологиях и автоматизации процедуры предстоящих выборов. В частности, на, так называемом, интерактивном рабочем блокноте.

- Это специально разработанное программное обеспечение, облегчающее работу людей. Здесь собраны всевозможные методические рекомендации, памятки, обучающие видео ролики, рассказывающие об основных принципах работы членов избирательных комиссий. Отдельная тема - технология автоматической проверки подписных листов на основе искусственного интеллекта. Это сканер и программное обеспечение. Сканер фиксирует представленные в избирательную комиссию подписи в поддержку того или иного кандидата. В целом система сопоставляет почерки, сопоставляя впоследствии цепочки одинаковых подчерков в подписных листах. В случае недоразумений это дает возможность эксперту - подчерковеду точно определить схожесть и выявить нарушения. Кроме того, программа распознает написание паспортных данных, сразу сравнивая их с регистром избирателей. В Кузбассе четыре таких комплекса, сообщила Светлана Демидова.

Еще одними помощниками на предстоящих выборах станут автоматизированные комплексы обработки избирательных бюллетеней. Ими будут оснащены 140 избирательных участков. Комплексы дадут оперативность подсчета голосов, что в свою очередь быстрее определить итоги выборов.

- Как всегда средствами видеонаблюдения и видеофиксации оснастят 100% участков. Кроме того, в дни голосования будет работать «Центр общественного наблюдения» Главная задача - провести выборы максимально легитимно и открыто для избирателей. Чтобы избирателям было проще, всю необходимую информацию мы будем размещать на нашем официальном сайте и в социальных сетях, в Телеграме, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Выборы Губернатора Кузбасса, регионального и местного парламента для удобства избирателей будут проходить в течение трех дней - 8, 9 и 10 сентября 2023 года.