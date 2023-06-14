«Очарованье пушкинским стихом»: иностранные студенты-медики прочитали стихотворения русских классиков

Фото: Илья Русецкий.

- Стихи помогают. Лично для меня так легче и интереснее изучать новые слова и стараться понять русский язык. Особенно легко читать Пушкина, - искренне рассказывала Сара Роузи, студентка КемГМУ, приехавшая к нам из Индии.

6 июня в Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России состоялся конкурс чтецов для иностранных студентов «Очарованье пушкинским стихом». Организованное совместно с НОЦ «Кузбасс» мероприятие было посвящено Международному дню русского языка и открывало фестиваль «Пушкинские встречи» ко дню рождения поэта.

Устаревшая лексика не пугает

За несколько минут до начала конкурса по коридору библиотеки КемГМУ сновали взволнованные участники от преподавателя к преподавателю, чтобы спросить совет, перепроверить, как звучит слово, и просто получить поддержку и, хотя бы на несколько минут перестать переживать перед выступлением. В замкнутом кольце студентов стояла Оксана Дрейфельд, доцент отдела по работе с иностранными студентами вуза. А рядом с ней - разговорчивая Сара, которая только начинает изучать русский язык. Она считает, что на самом деле Пушкин очень легко пишет и учить его стихи одно удовольствие.

Фото: Илья Русецкий.

- Это интересное замечание, ведь у Сары очень сложное произведение – отрывок из поэмы «Полтава», где много устаревшей лексики, - комментирует Оксана Дрейфельд. - Но процесс изучения нашего языка у всех студентов имеет индивидуальные особенности, многое зависит от того, сколько иностранных языков молодые люди уже знают: чем больше, тем легче понять русский.

Однако сотрудники отдела по работе с иностранными студентами КемГМУ стараются не только помочь освоить наш трудный язык, но и познакомить с культурой России, упростить процесс адаптации и социализации в том числе в игровых формах, благодаря участию в конференциях и конкурсах. А читая и разбирая именно лирические произведения, будущие медики могут почувствовать специфику наших интонаций, ритма и эмоциональности русского языка.

Новое прочтение классика

На актуальность и значимость таких мероприятий указывает и рост интереса к конкурсу «Очарованье пушкинским стихом». Организованный как камерный университетский конкурс среди будущих медиков, он разросся, и в прошлом году в нем приняло участие порядка 25 человек - иностранные студенты кузбасских учреждений высшего образования.

А 6 июня 2023 года в большом зале библиотеки разместились полсотни человек. И стало понятно, что конкурс только набирает обороты и с каждым годом привлекает все больше и больше желающих принять участие в «соревновании» и интересующихся русской поэзией: иностранные студенты из Индии, Египта, Пакистана, Йемена, Казахстана, Узбекистана и многих других стран дальнего и ближнего зарубежья.

И «У лукоморья дуб зеленый», и любовная лирика, и трагичные стихотворения были рассказаны «новичками» в русском языке со всей искренностью, эмоциями, непривычной для сдержанного сибирского человека активной жестикуляцией. Каждый хотел достойно представить стихотворение, которое выбрал, и будто сказать «я понимаю, о чем именно написал поэт!». А экспертное жюри оценивало не только выразительность и артистизм, но и передачу смысла стихотворения.

Фото: Илья Русецкий.

Фото: Илья Русецкий.

Слова Фета для победы

Однако на конкурсе звучали произведения и других русских авторов: Сергей Есенин, Владимир Высоцкий и даже Владимир Маяковский. А две сестры из Пакистана - Айитал и Хибба Алтаф - вместе прочитали стихотворение Агнии Барто «А я не знал, что я расту…» и посвятили свое выступление семье, по которой они очень скучают.

- Мы студентки первого курса КемГМУ и еще не успели поучаствовать в подобных мероприятиях, это был наш первый опыт, - рассказали сестры Алтаф. - Вместе с нашими преподавателями мы решили выбрать веселое произведение, оно напоминает нам о нашем детстве. Нам не хотелось читать что-то грустное. «Стоим мы с папой на мосту. Он не растет, а я расту» - хохотали девушки.

Амоин Ребекка Ноэль Куаме из Кот-д-Ивуара, также студентка первого курса Кемеровского медуниверситета, единственная обратилась к природной лирике Афанасия Фета. Она рассказала, что долго не могла выбрать произведение русского автора, которое бы было ей понятно и знакомо по содержанию и, желательно, без сложных слов.

- Мне помогли наши преподаватели, особенно Оксана Викторовна. Она познакомила меня со стихотворением «Я пришел к тебе с приветом…» Фета. Оно про природу, ее красоту, о любви человека к ней. Мне это близко, - поделилась Ребекка. - Хочу сказать, что, несмотря на все трудности и с языком, и просто в адаптации к новому месту и учебе, нам не тяжело здесь. Всегда по всем вопросам помогут и педагоги, и местные студенты. И я очень рада, что с их помощью я смогла поучаствовать в конкурсе.

Позже - на объявлении результатов оказалось, что Ребекка стала одной из десяти лучших чтецов, отмеченных экспертами. Она удивила не только выбором стихотворения, но и прочтением, тем, насколько она поняла содержание стихотворения и смысл каждого слова.

Конкурс - как мотивация

Многие ребята впервые познакомились с творчеством Александра Пушкина и других прославленных авторов именно благодаря конкурсу чтецов и фестивалю, проводимому КемГМУ вместе с НОЦ «Кузбасс». Зато теперь у каждого из них есть любимое стихотворение на русском языке и больше знаний о трудностях и тонкостях лирики наших поэтов, а главное, мотивация, чтобы продолжать изучать этот сложный иностранный язык.

Фото: Илья Русецкий.

- В России традиционно 6 июня отмечается как День русского языка. Ведь становление нашего литературного языка во многом связано с именем Пушкина. Поэтому, а когда же еще, если не в эти дни, собираться и говорить о русском языке, литературе, лирике и культуре в целом. Для наших студентов это уникальный опыт, который поможет и нам, и им в дальнейшем в процессе изучения языка, - рассказала Людмила Грунина, доцент отдела по работе с иностранными студентами КемГМУ Минздрава России.

«Очарованье пушкинским стихом» - это только начало Недели русского языка, которая прошла с 6 по 9 июня в Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России. К проведению фестиваля подключились и учреждения культуры города: так в Библиотеке для детей и молодежи организованы творческие встречи для иностранных студентов, посвященных нашей культуре. Также в рамках фестиваля «Пушкинские встречи» в вузе состоялся диктант на знание родного языка среди русских студентов.