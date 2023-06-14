Новокузнецкий дизайнер создала коллекцию одежды, вдохновившись каменным углем

Рабочее название коллекции - «Черная роза в огне» Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

В столице южной агломерации Кузбасса прошел показ модной коллекции новокузнецкого дизайнера Ольги Никитиной, победителя четвертого сезона проекта «Кутюр по-русски».

Концепция «Кузбасс. Уголь. Огненный каменный цветок» была признана самой красивой коллекцией в номинации «Family Look».

Коллекция Ольги Никитиной стала самой красивой в номинации. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Над коллекцией Ольга работала полтора года. А все началось с марафонов Школы кутюр Евгении Саталкиной. На обучение Ольга ездила в Санкт-Петербург. Там же получила задание – найти то, что ее вдохновляет, что будет отличать от других, и создать свою концепцию модной коллекции. Так родилась идея с рабочим названием «Черная роза в огне».

- Я же из Кузбасса, так что идея рассказать о нашей природе, богатстве наших недр была как нельзя кстати, - рассказывает Ольга. – Выбрала номинацию «Family Look» и приступила к работе.

Вдохновлялась новокузнецкий дизайнер богатством недр Кузбасса. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

«Family Look» предполагает участие трех пар взрослый-ребенок, то есть всего шесть нарядов. Но Ольга приняла решение изменить это правило и предоставила десять моделей одежды, ведь в жизни, а не на подиуме, чаще встречаются мамы с двумя дочками или сыночками.

Новокузнецкий дизайнер создала коллекцию для мам с двумя дочками. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Из пятидесяти участников конкурса Ольга Никитина вошла в число пятнадцати лучших дизайнеров.

- Соперники были сильные, опытные, - признается новокузнечанка.- А я ехала просто поучаствовать, показать себя, попробовать свои силы.

Также Ольга Никитина не забыла и мам с двумя сыночками. Фото: Владимир БЕЛЯВСКИЙ

Как итог – победа в номинации и желание творить и участвовать дальше.

В планах у Ольги Никитиной свадебная коллекция. И, конечно, творческие идеи, нестандартные решения и кропотливый труд.