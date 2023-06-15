На фестивале «Динотерра-2023» в Кузбассе ожидается более 60 тысяч гостей

Фото: Динотерра | Научно-популярный фестиваль / ВКонтакте.

С 23 по 25 июня в деревне Шестаково состоится семейный научно-популярный фестиваль «Динотерра». В прошлом году он собрал более 30 тысяч гостей, в этом году организаторы ожидают, что приедет вдвое больше туристов. На данный момент для участия в фестивале уже зарегистрировались 3438 человек. Рассказываем, какие мероприятия пройдут в рамках «Динотерры-2023».

Рекорд России и звездные гости

В этом году «Динотерра» будет еще интереснее и масштабнее, обещают организаторы. Гости фестиваля смогут оказаться на настоящих палеонтологических раскопках, стать зрителями незабываемого шоу дронов (впервые в стране запустят пиродронов – они оставляют за собой светящийся «хвост»), театрально-познавательных представлений, послушать лекции под открытым небом, поучаствовать в различных мастер-классах.

Фото: Динотерра | Научно-популярный фестиваль / ВКонтакте.

По традиции на «Динотерре» пройдет массовое диношествие, но в этом году в нем помимо людей примут участие роботы.

- Мы приглашаем всех не просто приехать на фестиваль, а взять костюм динозавра, либо первобытного человека, либо амебы… Выдумывайте, творите, пробуйте! Мы вас расставим ровно в направлении эволюции — от амеб через динозавров, мамонтов, в итоге люди пойдут последними в этой цепочке. И в голове этой колонны впервые пойдут 10 роботов-динозавров, - рассказал директор креативного бюро «Энгиро» Никита Гирин.

Также на фестивале планируют поставить рекорд России на самый большой квиз-пикник под открытым небом. Планируется, что в интеллектуальной битве сразятся более 1000 человек.

Музыкальными хэдлайнерами фестиваля станут Клава Кока (она выступит 23 июня), Юлия Савичева (24 июня) и Сергей Лазарев (25 июня).

- Мы хотим, чтобы ученые были так же популярны, как и рок-звезды, и постарались сделать для этого все возможное. Мы уверены, что у нас получится фестиваль, где будет интересно и 6-летнему ребенку и 70-летнему человеку... Очень мало событий в России, которые были бы интересны разным поколениям. Наша большая миссия – объединять людей благодаря этому фестивалю, - рассказал Никита Гирин.

В долине динозавров с комфортом

В прошлом году организаторы не ожидали такого большого количества гостей, поэтому возникали накладки с комфортом. В этом году все недочеты обещают исправить. Так, парковки будут расширены с семи до 12 гектаров (там смогут разместиться 8 тысяч автомобилей). Количество биотуалетов увеличат с 36 до 150. Будет работать более 45 точек общепита и 32 точки продажи сувенирной продукции.

Площадь палаточного городка увеличат с 1,3 до 2,6 гектара (он рассчитан на 5 тысяч мест). Кемпинги разделят на две зоны «Совы» и «Жаворонки», чтобы развести любителей тусоваться до утра (их поселят ближе к площадке фестивале) и семьи с детьми, предпочитающих спокойный отдых.

Фото: Динотерра | Научно-популярный фестиваль / ВКонтакте.

В кемпинге будет все для комфортного пребывания на фестивале: специальные места для приготовления еды, точки с раздачей воды, парковка в шаговой доступности, уборные. Уже сейчас на официальном сайте мероприятия можно приобрести палаточные места. Их цена составит 300 рублей за три дня фестиваля. Те, кто не усеет приобрести место в кемпинге, может бесплатно обосноваться за территорией фестиваля в 15 минутах ходьбы от основной площадки.

Также будет выделена отдельная зона для автодомов. Предусмотрена парковка и кемпинг-зона для маломобильных граждан.

Добраться до деревни Шестаково можно как на личных автомобилях, так на обычных междугородних автобусах и на специальных рейсах, организованных туроператорами. Автобусы будут отправляться из Кемерова, Томска и Новосибирска.

ИНТЕРЕСНО

Шестаковский палеонтологический комплекс в Чебулинском округе – уникальное место. Это самое крупное в России кладбище динозавров. Причем здесь сохранились останки разных видов древних ящеров. В Шестаково были найдены кости пситтакозавра сибирского (именно его день рождение ежегодно празднуется на «Динотерре») и других динозавров, как травоядных так и хищных (останки последних были обнаружены в прошлом году). А нынешний сезон начался с открытия костей самого крупного травоядного динозавра.

Помимо этого, Шестаковский комплекс — единственное место в России, где кроме динозавров имеются кости других давно вымерших животных, в том числе первых на планете млекопитающих (семитродонтов). В краеведческом музее, который занимается раскопками, представлена лишь десятая часть всех находок палеонтологов. Настолько их много!

Интерес научного сообщества к палеонтологическому комплексу с каждым годом увеличивается. Благодаря этому за лето удается исследовать большую площадь и совершить еще больше научных открытий.

- Сейчас мы перешли на новый уровень исследований благодаря тому, что губернатор уделяет этому месторождению серьезное внимание. Впервые в России в рамках научных исследований, а не в поисках газа или нефти, мы проводим бурение скважины. Сейчас мы прошли 200 метров. Всего скважин будет три, - рассказала министр культуры и национальной политики Кузбасса Ольга Феофанова.

Фото: Кузбасский государственный краеведческий музей.

Полученные в результате бурения керны будут изучать геологи пяти научных институтов России. Ученые смогут понять, как выглядела долина и какой был климат во времена динозавров, а также приблизиться к разгадке тайны, почему все же вымерли древние чудовища. Обещают, что первые результаты исследований будут представлены на научно-популярном фестивале «Динотерра». Кстати, на фестиваль приедут более сотни ученых со всей России.