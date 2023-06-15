Гигантская шаурма в Кузбассе: раскрыты подробности рекорда

Сворачивали рекордно длинную шаурму в 16 рук! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Кузбассовцы обсуждают новый сибирский вкусный рекорд, установленный несколько дней назад на юге региона, в Шерегеше, на мультифестивале «ПРОГЕШ-2023».

Как авторам рекорда во главе с известным шеф-поваром Евгением Баранниковым удалось одним, в общем-то, «хлебом» (шаурмой длиной 16 метров!) огромную толпу накормить? «Комсомолка» выяснила подробности.

- Мы выбрали для гастрорекорда шаурму, потому что это на данный момент одно из популярнейших блюд, - рассказала Галина Чупринина, одна из организаторов фестиваля. - Кроме того, ее легко готовить, и, значит, гостям не пришлось бы долго ждать.

Готовили рекорд золотые руки шеф-поваров, су-шефов и их помощников.

Чтобы сэкономить время, заранее закупили лаваши. На рекорд пошло больше 30 лавашей.

Вот такое полотно из лавашей растянули для будущего рекорда. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Команда поваров местного кафе за час пожарила 15 кг сочной мраморной говядины, нарезала по шесть кг огурчиков, помидорчиков, лука, нашинковала несколько кило капусты и сделала секретный соус (его рецепт остался тайным). Все это для того, чтобы ускорить приготовление и как можно быстрее порадовать народ.

Начинили шаурму свежайшими продуктами. Фото: Светлана БАШТОВАЯ

А начали раскладку начинки... И полотно из лавашей, растянутое на несколько столов друг на друга внахлест, начало приобретать красоту: за четыре минуты семь участников рекорда, шагая по стопам друг друга, доставая из контейнеров заготовки, разложили начинку, затем в 16 рук свернули (присоединился еще один повар). Получилась длиннейшая «лента», и Баранников решил добавить огонька - с помощью горелки поджарил корочку шаурмы, сделав ее хрустящей.

Чтобы хрустела, поджарили горелкой корочку! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

После 16-метровую шаурму нарезали на порции длиной три-четыре см. И ее гости разобрали буквально за минуту. Было вкусно!

Вот такая змейка-шаурма длиной 16 метров в итоге получилась! Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Напомним, 16-метровая кузбасская шаурма продолжила серию гастрорекордов фестиваля. В 2022-м там гостей удивили и порадовали 200 л похлебки из дичи и 60 кг шашлыка на гриле. Интересно, что будет в следующем году...