Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2023 7:32

Гигантская шаурма в Кузбассе: раскрыты подробности рекорда

16-метровую шаурму сворачивали в 16 рук
Светлана БАШТОВАЯ
Сворачивали рекордно длинную шаурму в 16 рук!

Сворачивали рекордно длинную шаурму в 16 рук!

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Кузбассовцы обсуждают новый сибирский вкусный рекорд, установленный несколько дней назад на юге региона, в Шерегеше, на мультифестивале «ПРОГЕШ-2023».

Как авторам рекорда во главе с известным шеф-поваром Евгением Баранниковым удалось одним, в общем-то, «хлебом» (шаурмой длиной 16 метров!) огромную толпу накормить? «Комсомолка» выяснила подробности.

- Мы выбрали для гастрорекорда шаурму, потому что это на данный момент одно из популярнейших блюд, - рассказала Галина Чупринина, одна из организаторов фестиваля. - Кроме того, ее легко готовить, и, значит, гостям не пришлось бы долго ждать.

Готовили рекорд золотые руки шеф-поваров, су-шефов и их помощников.

Чтобы сэкономить время, заранее закупили лаваши. На рекорд пошло больше 30 лавашей.

Вот такое полотно из лавашей растянули для будущего рекорда.

Вот такое полотно из лавашей растянули для будущего рекорда.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Команда поваров местного кафе за час пожарила 15 кг сочной мраморной говядины, нарезала по шесть кг огурчиков, помидорчиков, лука, нашинковала несколько кило капусты и сделала секретный соус (его рецепт остался тайным). Все это для того, чтобы ускорить приготовление и как можно быстрее порадовать народ.

Начинили шаурму свежайшими продуктами.

Начинили шаурму свежайшими продуктами.

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

А начали раскладку начинки... И полотно из лавашей, растянутое на несколько столов друг на друга внахлест, начало приобретать красоту: за четыре минуты семь участников рекорда, шагая по стопам друг друга, доставая из контейнеров заготовки, разложили начинку, затем в 16 рук свернули (присоединился еще один повар). Получилась длиннейшая «лента», и Баранников решил добавить огонька - с помощью горелки поджарил корочку шаурмы, сделав ее хрустящей.

Чтобы хрустела, поджарили горелкой корочку!

Чтобы хрустела, поджарили горелкой корочку!

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

После 16-метровую шаурму нарезали на порции длиной три-четыре см. И ее гости разобрали буквально за минуту. Было вкусно!

Вот такая змейка-шаурма длиной 16 метров в итоге получилась!

Вот такая змейка-шаурма длиной 16 метров в итоге получилась!

Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Напомним, 16-метровая кузбасская шаурма продолжила серию гастрорекордов фестиваля. В 2022-м там гостей удивили и порадовали 200 л похлебки из дичи и 60 кг шашлыка на гриле. Интересно, что будет в следующем году...

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ