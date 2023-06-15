Кузбасские бизнесмены начали формировать очередной гуманитарный груз в зону СВО

Кузбасс начал сбор очередного гуманитарного груза в зону СВО.

Предприниматели Кузбасса начали формировать очередной груз в зону спецоперации. Уже в начале июля в Донбасс отправятся: продукты, вещи, средства первой необходимости, бытовая техника, строительные материалы, военное снаряжение. Все это и для российских солдат и мирных граждан, оставшихся без жилья. Многие находятся в пунктах временного размещения.

- Телевизоры повезут на Донбасс, микроволновки, чайники. За время СВО бизнесмены вместе с региональными отделениями деловых объединений собрали и отправили в ЛНР и ДНР гуманитарные грузы более чем на 30 млн рублей, - рассказали «Комсомолке» в администрации Правительства Кузбасса

Активно на протяжении всей спецоперации помогает Донбассу бизнесмен Юрий Тарасенко из Анжеро-Судженска. С друзьями он собрал в зону СВО несколько трехтонных прицепов, в основном со строительными материалами - лопатами, топорами, досками. Гуманитарный груз для участников СВО он отвозит на Донбасс на своей машине лично.

Его земляк, предприниматель Александр Голованов и вовсе пожертвовал для одного из наших воинский отделений собственную «Ниву» с прицепом. На передовую автомобиль доставил его сын.

Вместе с предпринимателями в сборе гумпомощи участвуют все неравнодушные кузбассовцы.

- Женщины, молодые девушки, парни, мастерски, не хуже профессионалов, производят суперклассные носилки, прочные, удобные, для любой погоды, легкие и компактные. Более тысячи носилок сшили и уже отправили на передовую участники волонтерского движения «Золотые руки ангела». Они соорудили настоящий швейный цех прямо в кемеровской библиотеке им. И. М. Киселева. Материалы приносят простые домохозяйки, даже бабушки-пенсионерки. А еще в свободное от работы время они делают для наших солдат окопные свечи, шьют рюкзаки, балаклавы, - напомнили «Комсомолке» в городском волонтерском центре.

От кемеровчан не отстают и жители южной столицы Кузбасса, например, учащиеся местного металлургического техникума смастерили 60 печей-буржуек, которые уже согрели тысячи наших бойцов на передовой.

Большую поддержку Кузбасс оказывает и семьям участников спецоперации. К примеру, в Тяжинском округе предприниматели организовали праздник при выписке из роддома супруги военнослужащего, подарили игрушки для малыша и средства гигиены.

Представители деловых сообществ помогают членам семей военнослужащих в организации бизнеса, получении грантов, участии в образовательных проектах и благотворительных акциях, а также запуске бизнес-проектов, предполагающих создание рабочих мест для родственников участников СВО.

- Только сообща, единым фронтом, мы сможем победить. Спасибо всем, кто поддерживает наших бойцов и их родных, - отметил губернатор Сергей Цивилев.