В Кузбассе полицейские нашли живыми туристов, пропавших во время сплава по реке

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Кузбасские правоохранители разыскали в тайге группу туристов, которая пропала во время сплава по реке Золотой Китат. Обстоятельства обнаружения кемеровчан рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

11 июня двое мужчин и одна женщина отправились в деревню Большая Златогорка Ижморского округа, чтобы сплавиться там по реке Золотой Китат. Поход они планировали недолгий, однако в назначенное время не вернулись домой и телефоны их перестали отвечать. Тогда родственники забили тревогу и обратились в полицию.

Правоохранители начали поиски туристов. Оказалось, что они не регистрировались на сайте МЧС, и при этом отправились в такое место, где нет даже автомобильных дорог. Поэтому пришлось задействовать вертолет Росгвардии. С воздуха полицейские и увидели на берегу реки троих пропавших. Путешественников эвакуировали и доставили вертолетом в Кемерово.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Сами туристы рассказали, что на речном пороге прокололи лодки об острые камни и дальше передвигаться по воде не могли. Они переночевали на таежной заимке, которую обнаружили недалеко от берега, а затем пешком отправились вниз по течению реки в надежде выйти к какой-нибудь деревне. Завидя вертолет, туристы даже не сразу поняли, что он летит за ними.

- Спасибо за спасение! Не ожидали, что за нами пошлют целый вертолет. Не сразу поверили, что он летит за нами, - рассказали туристы.

- Люди доставлены на землю, немножечко обгорели на солнце, но в целом состояние здоровья их стабильно, - сообщил заместитель начальника отдела УУР ГУ МВД по Кемеровской области Вячеслав Ермалюк.

КСТАТИ

Собравшись в туристический поход, группы должны зарегистрироваться в МЧС. Это нужно, чтобы в случае ЧП, путешественникам смогли оказать необходимую помощь. Подать заявку на регистрацию туристской группы и сообщить спасателям о маршруте своего передвижения можно через единый сервис. Необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте и т.д. Заявка будет переда в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.

Также зарегистрировать маршрут можно по почте (адрес: г. Кемерово, ул. Красная, 11). В экстренном случае можно сообщить сведения о выходе туристической группы в подразделения МЧС России, в том числе в Государственную инспекцию по маломерным судам .