Люди висели вниз головами: в кемеровском парке остановился аттракцион

Фото: Парк Чудес

В кемеровском «Парке Чудес» на выходных произошел сбой в работе аттракциона «Рейнджер»: кабина с людьми зависла на максимальной высоте. В соцсетях появились видео, на котором запечатлен момент ЧП. На кадрах видно, как пару минут «Рейнджер» раскачивается, а потом совершает полный оборот в 360 градусов, заходит на следующий оборот и... останавливается в воздухе. Через несколько секунд из кабины, где люди висят вверх тормашками, доносится веселый возглас «Опускай!». Еще через некоторое время люди поняли, что это незапланированная остановка, и запаниковали.

- Вы че, сломались, что ли? – испуганно крикнул кто-то из посетителей.

- Опускай! – послышался требовательный голос одного из гостей.

- Опускайте, пожалуйста! Срочно. Мне плохо! – донесся с аттракциона детский голос.

По словам очевидцев, людям пришлось провисеть в подвешенном состоянии больше двух минут, пока работник парка, запускающий аттракцион, не раскачал его и не спустил посетителей. Кто-то вышел из кабины с ощущением полученного адреналина, других гостей пришлось успокаивать.

После произошедшего администрация «Парка Чудес» сразу же принесла извинения посетителям. При этом в парке отметили, что задержка аттракциона составила всего 20 секунд и обращений со стороны гостей не было.

- Оплата за билеты была возвращена. В настоящее время проводится технический осмотр аттракциона, - сообщили в администрации «Парка Чудес».

Инцидентом заинтересовался Следком Кузбасса. Ведомство организовало доследственную проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Сейчас правоохранители опрашивают очевидцев и работников парка, а также изучают техническую документацию.

- По результатам проверки сложившейся ситуации будет дана надлежащая правовая оценка и принято процессуальное решение, - сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Аттракцион «Рейнджер» был установлен в «Парке Чудес» в 2002 году. На него допускаются гости выше 140 см, дети ростом от 120 до 140 см - только в сопровождении взрослых.