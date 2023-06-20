В Кузбассе продолжается набор на военную службу по контракту

Контрактником может стать любой кузбассовец в возрасте 18 - 60 лет.

Есть такая профессия - Родину защищать. Раньше это касалось кадровых военных. Сейчас воинской специальностью на постоянной основе может овладеть любой кузбассовец от 18 до 60 лет включительно. При наличии особо важной военно-учетной специальности возраст кандидата возрастает до 65.

Военнослужащий, выбравший службу по контракту, - это добровольный защитник нашего Отечества!

- Если человек изъявил желание защищать Родину и готов подписать контракт с Министерством обороны, никаких бюрократических задержек быть не должно. Он пришел, заявил о своем желании, а дальше за него все делаем мы: собираем и готовим необходимые справки, решаем вопросы с работодателем. Соцработник сразу едет на место и начинает оказывать адресную поддержку семье. Перед уходом на службу защитник Отечества должен провести время с родными, не тратя его на походы по инстанциям, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Для того, чтобы встать на защиту Родины на профессиональной основе, получить социальные льготы и прибавку к семейному бюджету, необходимо прибыть в военкомат города или поселка по месту жительства или в пункт отбора на службу по контракту в Кемерове (Сосновый бульвар, 3).

Наш корреспондент отправился туда, чтобы рассказать подробнее.

...Здесь всегда многолюдно и немного шумно: кто-то принес документы, кто-то проходит оформление, люди занимают очередь.

Офицер по тестированию Владимир Полянский рассказывает:

- От поступающих на службу по контракту сейчас каких-то особых знаний и навыков не требуется, очень важно желание самого человека, всему остальному он может научиться сам или мы его научим.

Подготовка специалистов ведется системно и целенаправленно по определенному профилю, адаптированному к специальностям, востребованным в дальнейшем и в народном хозяйстве.

Для них предусмотрены повышение квалификации и прохождение профессиональной переподготовки. Поэтому в большинстве для контрактников установлены должности младших командиров (сержантов и старшин), а также специалистов, связанных с эксплуатацией сложного вооружения и военной техники. Российские Вооруженные силы найдут применение для каждого контрактника в зависимости от его образования и навыков. Здесь ограничений нет. Кроме того, перед отправкой в войска проводится обучение.

- Вы можете иметь или получить практически любую военно-учетную специальность, все зависит от навыков. Это могут быть инженерные специальности или специальности связи. Вы можете быть снайпером или механиком-водителем, - говорит Владимир Полянский. - Но особенно сейчас нужны водители и медики. Их мы ждем с распростертыми объятьями.

Кроме того, в отличие от призывников, служебное время воинов-контрактников регулируется вариантами, обеспечивающими выполнение задач боевой подготовки, а также текущей повседневной деятельности при 40-часовой рабочей неделе.

Кто может поступить на военную службу по контракту?

Сейчас, согласно новым правилам отбора на военную службу по контракту, расширены границы возрастов соискателя.

Если ранее пройти в «игольное ушко» было не очень просто, то сейчас защитники Отечества с 18 до 60 лет могут выбрать ратное дело своей специальностью.

Контракты заключаются на год, два, три года и на пять лет.

На сегодняшний день намного упростились и параметры будущих контрактников по здоровью.

- У нас вполне могут поступить на службу люди с самыми разными категориями годности к военной службе - от А до В включительно. Если это вариант ограниченной годности, то комиссия будет досконально разбираться: почему был выбран тот или иной критерий, и в конце концов Вооруженные силы РФ могут предложить что-то гражданину для прохождения службы по контракту, - говорит Полянский.

Иностранные граждане могут также стать воинами по контракту, только возрастные рамки там поуже: до 40 лет. Место службы контрактникам избирается исходя из целесообразности и интересов Министерства обороны РФ.

Для удобства все процедуры отбора людей максимально упрощены и занимают небольшое количество времени. От явки в военкомат до отправки к месту службы может уйти менее недели.

По словам Геннадия Шамова, начальника военно-врачебной комиссии, медицинские исследования кандидаты в контрактники проходят в лечебных учреждениях по месту жительства, здесь же, в помещении пункта отбора, проводятся антропометрические замеры, а также осмотры врачами-специалистами. В целом на это отводится очень небольшое время. Никаких проволочек нет.

Льготы

Социальные гарантии, предусмотренные законодательством РФ для контрактников и членов их семей, а также комплект одежды, соответствующий номенклатуре, предусмотренной для офицерского состава и прапорщиков, со специальными знаками различия существенно и значимо отличают от военнослужащих по призыву.

При заключении контракта единовременно начисляется порядка 400 тысяч рублей из федерального и областного бюджетов. Деньги на счет приходят со следующим денежным довольствием. При поступлении в войска денежное довольствие составляет более 200 тысяч рублей. Сумма выплат зависит от места прохождения службы.

- Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус. Каждый военнослужащий, поступающий на службу по контракту, только от правительства Кузбасса получает единовременно 200 тысяч рублей, - подчеркивает Владимир Полянский.

Кроме этого, по словам офицера по тестированию, воины-контрактники обладают большим набором льгот, как областных от Кузбасса, так и федеральных. Таких, как квоты на бесплатное обучение детей, льготную ипотеку при необходимости улучшения жилищных условий, первоочередное право на предоставление мест в дошкольных образовательных организациях для детей, предоставление бесплатного горячего питания школьникам, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте и многое другое.

Для кузбассовцев служба по контракту - возможность не только реализовать свой патриотический потенциал, но и получить хорошее материальное вознаграждение и мощные социальные гарантии.