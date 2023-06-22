Буду врачом! Приемная кампания в КемГМУ Минздрава России – 2023

Фото: пресс-служба КемГМУ

Прием документов на различные специальности и направления подготовки в Кемеровском государственном медицинском университете Минздрава России начался 20 июня. Подать документы на поступление в вуз можно до 25 июля.

За последние пять лет в вузе увеличилось количество бюджетных мест на специалитет с 420 в 2019 году до 691 в 2023-м. На сегодняшний день для поступления доступны 320 бюджетных мест по направлению «Лечебное дело», 240 – по направлению «Педиатрия», 30 – по направлению «Стоматология», 70 – по направлению «Медико-профилактическое дело», 24 – по направлению «Фармация», 7 – по направлению «Сестринское дело» (бакалавриат). Количество бюджетных мест в ординатуре – 228.

Каждый год возрастает доля бюджетных мест, выделяемых Министерством науки и высшего образования для приема по целевым договорам. В 2023 году она составляет, в среднем, 72%, а по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия» – 78%.

Фото: пресс-служба КемГМУ

Кроме того, в 2023 году КемГМУ Минздрава России открывает набор по новым специальностям и направлениям:

- «Сестринское дело» и «Фармация» – среднее профессиональное образование;

- «Медицинская биохимия» – специалитет;

- «Общественное здравоохранение» – магистратура.

В 2023 году продолжится обучение по специальностям:

- «Биология (молекулярная биология)» – магистратура;

- «Биология (биомедицина)» – бакалавриат;

- «Клиническая психология» – специалитет.

Молодые специалисты с такими компетенциями очень востребованы в Кузбассе и в других регионах России.

Фото: пресс-служба КемГМУ

- Мы абсолютно уверены, что многие абитуриенты делают осознанный выбор профессии врача и хотят связать свою жизнь с медициной, со здравоохранением, посвятить себя этому благородному делу. В 2023 году основной особенностью для наших абитуриентов стало зачисление по приоритетам. При подаче документов будущие врачи должны определиться, на какую специальность хотят быть зачислены в первую очередь, если проходят по конкурсу, а на какие в последующие. Обязательное условие для зачисления – наличие оригинала документа об образовании в приемной комиссии или отметка на портале «Госуслуги» о том, что абитуриент отдает предпочтение КемГМУ. Вторая особенность приемной кампании этого года – выделение 10% бюджетных мест для конкурса среди военнослужащих, участвовавших в специальной военной операции, или их детей, – рассказал Василий Большаков, ответственный секретарь приемной комиссии КемГМУ Минздрава России.

Специалисты колл-центра и онлайн-чата на сайте вуза окажут абитуриентам квалифицированную помощь при подаче документов. Ответы на часто задаваемые вопросы можно найти в разделе «Абитуриенту» на сайте вуза.

Существует несколько способов подачи заявления на поступление в КемГМУ: через портал «Госуслуги», по электронной почте abit@kemsma.ru, через личный кабинет абитуриента на сайте вуза, по почте или лично по адресу – КемГМУ, ул. Ворошилова, 22а.

Подробное расписание работы приемной комиссии смотрите по ссылке.

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Телефоны приемной комиссии: +7 (3842) 73-28-23; +7 (3842) 73-28-39.