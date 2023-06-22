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Общество22 июня 2023 10:17

Проект «Демография» открыл для кузбассовцев новые профессии

Для жителей региона доступно свыше 220 образовательных программ
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Кузбассовцам предложили новые профессии.

Кузбассовцам предложили новые профессии.

Кузбассовцам предложили пройти бесплатное обучение или переобучение по востребованным профессиям в рамках нацпроекта «Демография». Сегодня жителям Кемеровской области доступно свыше 220 образовательных программ.

- В этом году мы намерены обучить не менее трех тысяч кузбассовцев. Участники программы бесплатного обучения осваивают профессии абсолютно из всех сфер, от экономики до востребованных сегодня рабочих специальностей, - рассказал «Комсомолке» министр труда и занятости населения Алексей Гришин.

По его мнению, важно, что проект дает возможность людям трудоустроиться по найму и даже открыть собственное дело.

- А уже работающие кузбассовцы, получив новые навыки, смогут вполне рассчитывать на карьерный рост, - добавил руководитель министерства.

Жителям региона предложили свыше 220 образовательных программ.

Жителям региона предложили свыше 220 образовательных программ.

Перечень программ большой. В списке вместе с обычными профессиями есть вполне нестандартные, и от этого наиболее интересные. Например, основы ведения бизнеса с Китаем или оператор беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа.

В правительстве Кузбасса «Комсомолке» пояснили, что бесплатно обучиться в рамках национального проекта «Демография» могут люди в возрасте от 50 лет и старше.

- На бесплатное обучение также имеют право граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в декрете по уходу за детьми до трех лет, неработающие мамы детей до семи лет, безработные, зарегистрированные в службе занятости, и отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет, а также находящиеся под риском увольнения граждане, - уточнили в правительстве региона.

В Министерстве труда и занятости населения уточнили интересный момент: программа переобучения доступна для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которые имеют удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

- С полным перечнем образовательных программ можно ознакомиться при подаче заявки на обучение на портале «Работа России», - рассказал Алексей Гришин.

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