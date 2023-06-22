Проект «Демография» открыл для кузбассовцев новые профессии

Кузбассовцам предложили новые профессии.

Кузбассовцам предложили пройти бесплатное обучение или переобучение по востребованным профессиям в рамках нацпроекта «Демография». Сегодня жителям Кемеровской области доступно свыше 220 образовательных программ.

- В этом году мы намерены обучить не менее трех тысяч кузбассовцев. Участники программы бесплатного обучения осваивают профессии абсолютно из всех сфер, от экономики до востребованных сегодня рабочих специальностей, - рассказал «Комсомолке» министр труда и занятости населения Алексей Гришин.

По его мнению, важно, что проект дает возможность людям трудоустроиться по найму и даже открыть собственное дело.

- А уже работающие кузбассовцы, получив новые навыки, смогут вполне рассчитывать на карьерный рост, - добавил руководитель министерства.

Жителям региона предложили свыше 220 образовательных программ.

Перечень программ большой. В списке вместе с обычными профессиями есть вполне нестандартные, и от этого наиболее интересные. Например, основы ведения бизнеса с Китаем или оператор беспилотных летательных аппаратов мультироторного типа.

В правительстве Кузбасса «Комсомолке» пояснили, что бесплатно обучиться в рамках национального проекта «Демография» могут люди в возрасте от 50 лет и старше.

- На бесплатное обучение также имеют право граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в декрете по уходу за детьми до трех лет, неработающие мамы детей до семи лет, безработные, зарегистрированные в службе занятости, и отдельные категории молодежи в возрасте до 35 лет, а также находящиеся под риском увольнения граждане, - уточнили в правительстве региона.

В Министерстве труда и занятости населения уточнили интересный момент: программа переобучения доступна для граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, которые имеют удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища на территории России.

- С полным перечнем образовательных программ можно ознакомиться при подаче заявки на обучение на портале «Работа России», - рассказал Алексей Гришин.