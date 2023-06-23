Кузбасские выпускники рассказали, как сдать ЕГЭ на 100 баллов

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе в этом году 100 баллов на ЕГЭ удалось набрать 81 одиннадцатикласснику. Трое выпускников, получивших максимальный результат, рассказали «Комсомолке» о секретах подготовки к экзаменам.

Написал ЕГЭ за 15 минут!

Захар Кузнецов из новокузнецкого лицея N84 - единственный в Кузбассе стобалльник по географии.

Захар признался: не планировал географию, но передумал после слов учительницы — Светланы Мирошниченко. Она однажды сказала, что никто не выбирает этот предмет.

- Я и решил сдавать географию, - рассказывает Захар. - Готовился к экзамену больше года, с конца 10-го класса. Раз в неделю дополнительно занимался с учительницей и завучем, которая тоже преподаватель географии. Разбирали дополнительную литературу и нарешивали задания из экзамена. Успевал готовиться, отдыхать и полноценно высыпаться.

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

На экзамене сам тест Захар написал за 15 минут, после чего отдохнул, перепроверил ответы и переписал все в чистовик. Захар считает, что одним из важных факторов успеха в учебе и на ЕГЭ является внимательность.

- Я был победителем Олимпиады школьников по географии СПбГУ, поэтому мне для поступления в вуз без экзаменов нужно было набрать на ЕГЭ по географии больше 75 баллов. На это я и рассчитывал, - пояснил Захар. - Самым волнительным было ожидание результатов. Я проснулся в 5 утра, обновил страницу и увидел, что у меня 100 баллов!

Стобалльников по географии в Кузбассе не было четыре года. Учителя и семья Захара рады и гордятся парнем. Родители говорят, что не сомневались в знаниях сына-отличника.

Свое будущее Захар хочет связать с геоинформационными технологиями. Он планирует поступать на географический факультет высшей школы экономики в Москве.

К экзамену готовилась целый год

Еще одна кузбасская стобалльница - Юлия Горностаева. Выпускница родом не из Кемерова или Новокузнецка, как большинство набравших максимальный бал выпускников, а из маленького города Ленинске-Кузнецкого. Девушка заработала 100 балов на ЕГЭ по литературе.

Юля с детства любит читать, частенько в свободное время ее можно застать за книжкой. Причем, предпочтение отдает серьезной классической литературе. Любимые книги – «Война и мир» Льва Толстого и «Преступление и наказание» Федора Достоевского. Но даже не смотря на большой читательский опыт, к ЕГЭ по литературе пришлось готовиться основательно – целый год. Он прошел очень сложно. За этот период Юля не только занималась дополнительно по литературе, но и стала призером олимпиад по психологии, педагогике, обществознанию. От волнения и стресса школьница даже похудела.

Родные поддерживали Юлю морально, а готовиться к ЕГЭ помогала учительница Елена Никитина.

- Сам тест был достаточно легким. Самая важная и сложная часть ЕГЭ по литературе – это сочинение. В каждом тесте - четыре мини-сочинения и одно большое. Нужно точно выразить мысль, знать, в какое время жил автор, в контексте каких исторических событий было написано произведение, не ошибиться в фактах. На экзамене я выбрала самую сложную тему («Нравственное падение личности») и самое сложное произведения (Андрея Платонов «Котлован»). Писала тест почти четыре часа, вышла за 10 минут до конца. Но не была уверена, что все у меня получилось, – вспоминает Юля.

Девушка рассчитывала получить высокий бал за тест – больше 90, но стопроцентный результат оказался для нее неожиданным. Юлия Горностаева вошла в историю своей гимназии №12, став первой стобалльницей по литературе.

Страница гимназии № 12 во «ВКонтакте»

Юля планирует стать кинодраматургом либо преподавателем русского языка как иностранного.

- Без помощи учительницы я не смогла бы набрать максимальный балл. Важно также то, что мне нравится литература, у меня есть стремление ее изучать, - рассказал выпускница.

Физику сдавал как запасной вариант

Виктор Молчанов из Новокузнецка набрал 100 баллов на ЕГЭ по двум предметам – по русскому и физике. Учеба в школе всегда давалась юноше легко, и учился он только на одни пятерки. В его родном лицее № 84 очень сильная подготовка по всем предметам, поэтому в течение 11 класса Виктору не пришлось как-то особенно готовиться к ЕГЭ, все свободное время он уделил олимпиадам. В основном - по математике и информатике, поскольку планирует связать свое будущее с программированием. Физику на ЕГЭ парень выбрал на всякий случай – чтобы был запасной вариант, если не получится с информатикой.

Страница лицея № 84 во «ВКонтакте»

- Физика в нашем лицее - очень сильный предмет. Я поступил в лицей в девятом классе, и мы уже решали задачи, которые намного сложнее задач из ЕГЭ. Поэтому, по сути, чтобы подготовится к ЕГЭ, мы переходили на более простые задачи, чем мы решали до этого, - рассказал Виктор.

К экзамену по русскому языку Виктора и его одноклассников также готовили педагоги в школе. Самостоятельно парень начал углубленно изучать задания в конце мая: смотрел разные вебинары, прорешивал бесплатные пробники.

- Мне удалось достичь высокого результата, потому что, во-первых, я изначально в школе учился хорошо, на одни пятерки и никогда на учебу не «забивал». Во-вторых, благодаря удаче. Без нее я, скорее всего, 100 баллов не набрал, - рассказал выпускник, - На мой взгляд, удача играет важную роль особенно в ЕГЭ по русскому. Можно знать все правила и почти все исключения, но все равно допустить ошибку, потому что не знал, как писать слово, которое тебе попалось.

На ЕГЭ по математике Виктор набрал 94 балла, а результаты по информатике еще не пришли.

Парень планирует поступить в Санкт-Петербургский университет ИТМО.