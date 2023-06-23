900 тысяч квадратных метров жилья сдадут в Кузбассе до конца года

К 2030 году динамика объема ежегодного жилищного строительства в Кузбассе должна приблизиться к показателю миллион квадратных метров. Фото - Юлия Пыхалова.

Системная работа в данном направлении была начата еще несколько лет назад губернатором Сергеем Цивилевым и закреплена в стратегии развития Кузбасса.

Сегодня строительство - одна из ведущих отраслей региона, ей уделяется особое внимание, потому что сейчас возводится много жилья, социальных и промышленных объектов.

Согласно экспертным оценкам, к 2030 году динамика объема ежегодного жилищного строительства должна приблизиться к показателю миллион квадратных метров. Об этом на пресс-конференции рассказала Олеся Костякова, заместитель министра строительства Кузбасса.

Для сравнения: в 2018 году в регионе введено в строй 640 тысяч квадратных метров, в прошлом году - 790,2 тысячи «квадратов». В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 900 тысяч, это больше почти на 14 процентов.

За первые пять месяцев нынешнего года в Кузбассе введено 250,5 тысяч квадратных метров жилья. Из них больше 185 тысяч - благодаря привлечению граждан на рынок индивидуального жилищного строительства.

Лидеры

Основными лидерами по вводу жилья уже не один год являются Кемерово, Новокузнецк, Кемеровский и Новокузнецкий муниципальные округа. Напомним, к примеру, в областном центре в этом году начато строительство суперэлитного района в заискитимской части Центрального района.

Но лидерам на пятки наступает Таштагольский район, там бурными темпами ведутся и строительство курортной инфраструктуры, и жилая застройка. Так, в Шерегеше пока планируется построить 19 жилых домов этажностью от 6 до 16. Ввод в эксплуатацию первого из них намечен на март 2025 года.

Если вы – каменщик...

Строительный жилищный бум в Кузбассе мог бы быть еще активнее. Но темпы ввода домов пока сдерживают два обстоятельства: дефицит квалифицированных кадров, особенно таких рабочих специальностей, как отделочники и каменщики, а также регулярная переброска рабочей силы на социально значимые объекты регионального и федерального значения. Только в Кемерове с 2018 года строились Президентское кадетское училище, самый большой за Уралом ледовый дворец «Кузбасс», Восьмой Кассационный суд, Кластер искусств и др.

Тем не менее, в 2022-м в Кузбассе заселили 73 новых многоквартирных дома, в том числе 31 дом – из разряда социальных, в 2200 квартир переехали сироты, инвалиды и другие льготники.

- В целом, рисков мы не видим. Плановые цифры будут достигнуты, - отметила Костякова.

«Земля для стройки»

С 2020 года Кузбасс участвует в реализации проекта «Земля для стройки». Смысл его в том, чтобы облегчить выбор площадки под строительство жилья как для инвесторов и застройщиков, так и для граждан.

Инвесторам предагаются уже сформированные и поставленные на кадастровый учет земельные участки. Компаниям не нужно заниматься этим вопросом самостоятельно. Это позволяет сократить время до начала строительных работ минимум на месяц.

Другое преимущество проекта в том, что участки с высоким потенциалом вовлечения в жилищное строительство сразу же заносятся на Публичную кадастровую карту. И застройщик видит: имеется ли рядом электроподстанция, проходят ли сети тепло- и водоснабжения. Если да, самому ему тянуть инженерные коммуникации не придется. А это ускорит ввод объекта в эксплуатацию.

Как уточнила Юлия Исупова, заместитель руководителя регионального управления Росреестра, по состоянию на 15 июня в рамках проекта выявлено 414 участков и территорий, пригодных для строительства жилья, общей площадью почти 3300 га. Вовлечены в оборот 68 участков - 33 предназначены для многоквартирных домов, 35 - для индивидуальной застройки.

Больше всего участков - более 30 - передано под застройку на территории Беловского городского округа. В лидерах также Юргинский городской округ, Яйский, Яшкинский, Тяжинский и Ижморский муниципальные округа.