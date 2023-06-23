Фестиваль «Динотерра-2023» в Кузбассе: правда ли, что и динозавры горшки обжигали

Первый день фестиваля: лекции, мастер-классы и дино-игрушки, дино-обереги. Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

Корреспондент «Комсомолки» передает с фестиваля «Динотерра-2023»:

«Сегодня на севере Кузбасса, в Чебулинском районе, в Шестаково, где открыто учеными уникальное в РФ кладбище динозавров, стартовал очередной научно-популярный семейный фестиваль «Динотерра-2023».

30 тысяч участников уже прибыли в деревню Шестаково. Ожидается гостей вдвое больше. И большинство приедут завтра, в субботу, 24 июня.

Фестиваль начался с показа документального фильма, посвященного динозаврам.

С отдельной лекцией выступил руководитель новосибирского научного палеонтологического центра Игорь Косицкий. Он рассказал о видах динозавров, особенностях их, в частности тех, остатки которых были за годы найдены палеонтологами рядом с деревней Шестаково.

Уютно и весело... Фото: Анатолий БОЛДЫРЕВ

На полях фестиваля работают сотни мастер-классов и выставок. Особенное внимание взрослых и детей сегодня приковано к мастер–классу мастерицы из Томска Марии Шабалиной, показавшей гостям секреты изготовления куклы-оберега «Дино-дети».

- По поверьям жителей Чебулинского района, человек, сделавший такую куклу, обретал неимоверную сибирскую силу духа и тела и мог выдерживать любые жизненные испытания, - рассказала «Комсомолке» мастерица.

Еще один мастер из Томска, Андрей Салтан, учил гостей на гончарном круге делать глиняные горшки и подставки.

- Существует былина, что динозавры, а пситтакозавры сибирские особенно, отличавшиеся от всех интеллектом, умели мастерить лапами нечто подобное, - говорил он гостям и в шутку, и всерьез. - Конечно, у пситтакозавров выходило нелепо, но получалось что-то подобное на чашу.

... Фестиваль набирает обороты с каждым часом. И вот уже в Шестаково приехала звезда, популярная молодежная певица Клава Кока. Сегодня вечером ее концерт. Не прощаемся».