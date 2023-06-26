Смотрим «динозавровый» фестиваль «Динотерра» в Кузбассе глазами фотокора «Комсомолки»

Фестиваль "Динотерра" в Кузбассе. 2023 год. Фото - Ярослав Беляев.

Второй Международный научно-популярный фестиваль «Динотерра» прошел на выходных в Кузбассе, в Чебулинском районе, у села Шестаково, рядом с известным кладбищем динозавров.

Напомним, это место открыто учеными в 1953-м — тогда там нашли первые кости динозавров. Первые раскопки начались в 1990-х, учеными РАН и СО РАН, ТГУ, и даже была экспедиция Музея естественной истории Северной Аризоны, США. А в новом веке, с 2014 года, идет новый этап динозавровых раскопок у Шестаково, и его ведут палеонтологи РАН и Кузбасского государственного краеведческого музея, и место это уже признали в РФ уникальным! И Кузбасс особенно гордится тем, что у нас был отрыт и открыт, наряду с другими динозаврами, неизвестный миру вид, получивший название пситтакозавр сибирский!

Нынче на «Динотерре», посвященной в том числе «именинам» пситтакозавра сибирского, было сразу несколько рекордов.

Международный симпозиум собрал больше 100 ведущих ученых России и зарубежья.

На фестивале было 64 тысячи гостей (вдвое больше прошлогоднего).

В воскресенье, в последний день «Динотерры», представитель «Книги рекордов России», приехавший в Кузбасс, в Шестаково, зарегистрировал рекорд «Самая массовая игра квиз под открытым небом в России».(Квиз – это викторина.) В нее сыграли 316 человек!

Плюс были концерты российских звезд и «диношествие» радиоуправляемых роботов-динозавров и людей в костюмах динозавров...

- И хотя шел дождь, интересно было всем, - делится наш фотокор Ярослав Беляев. – И движухи разные веселые были, и любой мог настоящую большую работу палеонтологов посмотреть, как именно проходят палеонтологические раскопки. И на "диношествии» было здорово...Смотрите фотографии...

На "Динотерре-2023". Фото - Ярослав Беляев.

На "Динготерре-2023". Фото - Ярослав Беляев.

На "Динотерре-2023". Фото - Ярослав Беляев.

На "Динотерре-2023". Фото - Ярослав Беляев.

На "Динотерре-2023". фото - Ярослав Беляев.

На "Динотерре-2023". Фото - Ярослав Беляев.

На "Динотерре-2023". Фото - Ярослав Беляев.

Нав "Динотерре-2023". Фото - Ярослав Беляев.

На "Динотерре-2023". Фото - Ярослав Беляев.