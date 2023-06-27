Легенда о динозавре: правда ли, что открытый в Кузбассе пситтакозавр сибирский видел мир цветным, лепил из глины и в его честь были подняты в небо сотни дронов XXI века

Фестиваль "Динотерра" в Кузбассе. 2023 год. Фото - Владимир Белявский.

Напомним, это место – в Чебулинском районе, у Шестаково, открыто учеными в 1953-м — тогда там нашли первые кости динозавров. Первые раскопки начались в 1990-х, палеонтологами РАН и СО РАН, ТГУ, и даже была экспедиция Музея естественной истории Северной Аризоны, США. А в новом веке, с 2014 года, идет новый этап динозавровых раскопок у Шестаково, и его ведут палеонтологи РАН и Кузбасского государственного краеведческого музея, и место это уже признали в РФ уникальным! И Кузбасс особенно гордится тем, что у нас был отрыт и открыт неизвестный миру вид, получивший название пситтакозавр сибирский!

Нынче на «Динотерре», посвященной в том числе «именинам» пситтакозавра сибирского, было сразу несколько рекордов. Международный симпозиум собрал больше 100 ведущих ученых России и зарубежья. На фестивале было 64 тысячи гостей (вдвое больше прошлогоднего). В воскресенье, в последний день «Динотерры», представитель «Книги рекордов России», приехавший в Кузбасс, в Шестаково, зарегистрировал рекорд «Самая массовая игра квиз под открытым небом в России».(Квиз – это викторина.) В нее сыграли 316 человек! Плюс были концерты российских звезд и «диношествие» радиоуправляемых роботов-динозавров и людей в костюмах динозавров... И было интересно и на раскопках, и на лекциях, и на концертах. И многие гости, прощаясь, разъезжаясь, говорили: «Была сказка!»

Я там лично был и подтверждаю: "Точно!" Подробности далее.

Частые вопросы

... Восьмилетний Кирилл Скворцов мастерит из ткани чудо-куклу, на фестивальной площадке народного творчества. Это кукла-оберег, он, учит наставница-мастерица Кирилла и других ребятишек и их родителей, защитит от бед, даст настоящую сибирскую силу и поможет выдержать любые испытания.

- И я буду таким же выносливым, как мой пситтакозавр сибирский. Я уже много знаю о нем. И хоть он был не таким большим, как другие динозавры, но был выносливым и наверняка умным, - делится мальчик.

И палеонтолог из Новосибирска, услышав слова ребенка, тут же снабжает его новой информацией.

- Верно, он был некрупной особью, весом 50 – 60 кило, был, ну, как упитанный барашек. Питался травой, время от времени заглатывая мелкие камешки. Зачем? Они помогали ему очищать желудок, - говорит палеонтолог. - Но главное, был добродушным и семейным динозавром, любил детей и жену, заботился о них. И жил с ними вон там, видишь, у горы, больше ста миллионов лет назад. Это его день рождения, условный, мы на фестивале «Динотерра» сегодня и отмечаем...

А в мастерской гончарной, неподалеку, другой мастер рассказывает рожденную всего несколько дней назад легенду, и в шутку, и всерьез. Мол, глина была известна и динозавру, и была для динозавра ... тоже предметом для творчества. Мол, пситтакозавры сибирские-то из нее лепили вот такие же горшки. У ребятни, слушавшей, потрясенной, глаза от удивления «квадратные». А потом все смеются, понимают, шутка. Ну какие там, в Меловом периоде, горшки из глины и с кушаньем, варевом?...

А фестиваль шумит дальше, весело, дружно. Самый частый вопрос, который гости задают палеонтологам на разных площадках, можно ли как-то возродить нашего травоядного и спокойного пситтакозавра сибирского?

- Нет, невозможно его клонировать, - поясняет очередной группе палеонтолог рядом, уходя в подробности ДНК и слишком большого периода прошедшего времени.

Еще частые вопросы вокруг, как видел мир наш любимый динозавр, что он ощущал, какие звуки произносил, какого цвета сам был...

Вот и я, вдохнув запах цветов и трав, тоже спрашиваю об этом, подойдя к питерскому палеонтологу, главному научному сотруднику Зоологического института РАН - к АлександрУ Аверьянову.

- Обоняние было развито слабо, - поясняет ученый. – Изучение самого сибирского пситтакозавра никак не может дать ответы на вопросы, как видел, какие звуки издавал, какого цвета был... Как и у всех архозавров у него, наверняка, было цветное зрение — архозавры видят 5 цветов... А чтобы судить о цвете самого динозавра, нужно, чтобы сохранились его кожные покровы. В некоторых местонахождениях сохраняются динозавры с отпечатками мягких тканей, в том числе кожный покров, и иногда можно реконструировать его цвет, но не в Шестаково.

- А мог пситтакозавр сибирский эволюционировать до разумного?

- Вряд ли бы он так развился, по интеллекту - не превосходил современную игуану, к примеру... Мы с коллегами начали глубокое исследования его черепа, его анатомию, уже сделали компьютерную томографию костей головы. Это принесет нам, уверен, новые открытия, на основе которых мы сможем больше понять о динозавре.

Сердце в небе

...Ох, видел бы именинник пситтакозар сибирский подаренные ему нынче подарки! Ему бы тоже очень понравилось.

Дроны выстраивали в небе фигуры животных, космических кораблей, разные надписи и цифры.

- Красное сердце гигантских размеров всплывает и начинается биться, как живое. Ну как, черт возьми, как это сделано?! – восклицает рядом со мной гость Костя.

Ответ дает организатор Никита Гирин.

- Каждый дрон в отдельности может занимать очень точную геопозицию, которая прописывается изначально специалистами. Весь сюжет в компьютере запрограммирован, остается только включить начало и финал. Но искусственный интеллект страхует руки человека, и в случае нештатной ситуации на планшете можно изменить и траекторию полета дрона, и добавить необходимую цветовую гамму, - уточняет Гирин.

Еще одним чудесным событием фестиваля стала посылка в будущее.

- Смотрите, суть нашего квеста в том, что мы сейчас с вами соберем посылку для наших потомков. Чтобы они через миллионы лет узнали о фестивале, - поясняет со сцены ведущий.

Он кладет в коробку первый предмет - железный колышек от своей палатки. Зрители подхватывают почин и передают кепки, майки, письма, рисунки. А звезда, популярная молодежная певица Клава Кока передает в будущее таинственную надпись, зашифрованный символ. Что ж, потомки головы поломают. Но разгадают, конечно. Они, в будущем, обязаны быть лучше, умнее нас...

Песни для друзей динозавров

И о выступлениях звезд. Клава Кока спела в первый день фестиваля, Юлия Савичева – во второй, завершил праздник Сергей Лазарев.

Мне больше по сердцу песни Савичевой и скажу о ее концерте. Зрители подпевали Савичевой практически в каждой песне. И ее песня «Высоко!» унеслась, подхваченная гостями, высоко-высоко в бездонное небо...

- Песня живет уже 20 лет, и с каждым годом становиться только популярней, у нашего поколения, у молодежи, - говорит со сцены Юлия.

Свой хит она поет еще раз на бис. Отпускать певицу не хотят, поэтому Савичева выступает больше положенного часа. Она не стесняется своих эмоций: «Я вас, каждого, люблю очень. Спасибо вам, что в такую дождину вы слушает меня, сопереживаете моим песням. Кузбасс совершенно для меня место особенное, но вот для друзей динозавров я еще ни разу в жизни не пела".

... Да, «Динотерра» все дни шла под бесконечным дождем. Он стучал по спинам людей так же звонко, как в далеком-предалеком прошлом стучал по спинам большой семьи пситтакозавра сибирского, собравшейся, чтобы поздравить и тогда дорогого своего именинника...

P.S. Фестиваль был семейным, молодежным, и были судьбоносные встречи. Эта, певицы- звезды и блогера, возможно одна из них...