Суд вынес приговор по уголовному делу о трагедии на пожаре в «Зимней вишне» экс-главе МЧС Кузбасса Мамонтову и его заму

Приговор суда. Фото - СК РФ.

Доказательства, собранные СК РФ, суд признал достаточными для вынесения приговора бывшему главе МЧС региона Александру Мамонтову и его подчиненному Григорию Терентьеву.

Они обвиняются в преступлениях согласно ч.3 ст. 293 УК РФ, ч.4 ст. 160 УК РФ (халатность, растрата, мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Следствие и суд установили, сообщает пресс-служба СК РФ, что Мамонтов и Терентьев не запланировали и не провели в 2017-2018 годах необходимую проверку соблюдения требований пожарной безопасности ТРЦ «Зимняя вишня». А такая проверка должна была быть сделана до 18 марта 2018-го. В итоге халатность Мамонтова и Терентьева привела 18.03.2018 к трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня». Тогда в пожаре погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

Кроме того, сообщает СК РФ, Мамонтов в 2015-2018-м похитил из денежных средств регуправления МЧС более 1,8 млн. руб.

Терентьев в 2017-2018-м похитил денежную компенсацию, ему не положенную.

- Приговором суда Мамонтову назначено наказание - 10 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 900 тысяч рублей, - констатирует СК РФ. - Терентьеву назначено 8 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом 120 тысяч рублей, с отбыванием в колонии общего режима.

Кроме того суд лишил их права занимать должности на госслужбе на два года.