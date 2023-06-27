Юлия Савичева призналась в Кузбассе: «Не хватает времени на свою семью»

Юлия Савичева всегда улыбается искренне. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомолка» взяла интервью у Юлии Савичевой, выпускницы «Фабрики звезд», звезды, киноактрисы (сыграла Машу в фильме «Овечка Долли была злая и рано умерла» и еще в ряде фильмов).

Мы встретились с ней на втором Международном научно-популярном фестивале «Динотерра», посвященном кузбасским динозаврам.

Секрет

- Юля, каждая минута вашего выступления наполнена мощнейшей внутренней энергией. Для этого наверняка нужен особенный настрой перед концертом. Как готовитесь к нему? – спросил я о главном.

- Долго репетирую, днями, и в день концерта могу репетировать по несколько раз. Вот сегодня за несколько часов прогоняла несколько песен. Надо было освежить чисто музыкальные вещи. Здесь ведь ответственность перед вами, зрителями. Я люблю свою работу делать качественно и ответственно. А это работа. У меня папа - очень строгий человек и он меня приучил к этому. С детства не давал слабины, мама мягче, но, наверное, так и должно быть, - начала рассказ Юлия. - Да, насчет подготовки, приезжаю пораньше до концерта на площадку. Мне важно ее «пощупать», пройтись, как-то под себя приручить, распеться чуточку, почувствовать ее, дальше - в гримерке важна тишина, настрой и хорошее настроение. Если его нет, надо сделать так, чтобы было. Знаете, по наитию не споешь, вдохновения ждать не надо. На то ты и профессионал. У меня есть секрет, надо вспомнить что-то очень веселое. И я часто вот так настраиваюсь детскими воспоминаниями. Как, например, в городском парке хохотали с подружками на качелях однажды. Вот эти воспоминания сразу повышают настроение.

Юлия Савичева дает интервью корреспонденту "Комсомолки" Анатолию Болдыреву.

- И чувствовалось, что вам самой на сцене хорошо, и публика это улавливала, заражалась от вас.

- Конечно, если тебе хорошо, то и людям будет прекрасно, - согласилась певица. - И не надо думать, что ты кому-то не понравишься, делаешь что-то не так. Мыслей тпких не должно быть. И смешной, нелепой нестрашно быть, безудержной...

А еще, знаете, помогает актерское детство, когда играла в детских спектаклях при доме культуры одного московского вуза. А еще - отдельная история - спектакль, сыгранный в храме Христа Спасителя. С этого началось мое понимание профессии, актерское ее понимание, когда каждая песня становится драматическим спектаклем, даже с простыми словами приобретает, кажется, вселенский смысл.

Поклонники греют

- А вы не замерзли на фестивале, Юля? Вы такая худенькая, сняли плащ, ветер ведь. Простудиться не боитесь?

- Ой, где мы только не выступали, как в том кино сказано, при каких только ветрах и дождях. Помню во Владике на набережной Тихого океана, вот там - «цунами». А здесь пустяки. А потом ведь, зрители грели своей поддержкой... Плащик-то, конечно, тепленький, чего говорить, но при таком драйве в нем жарковато. Но вот когда песни лирические и больше стоишь, тогда да, зябко чуточку.

- У вас график концертный сейчас плотный? Где до нас выступали, куда поедете?

- В Турции недавно хорошо выступили. И свои были на концерте, и местные. Зашло, скажу вам. Публика импульсивная, такая, знаете, подхватывающая, энергичная, особенно раскачивать не надо было.И там парень один, турок, так танцевал, что сама была поражена, такой драйв у него под наши песни был. Он даже тихие песни под свой улет подстраивал. Вот люди на концертах на некоторых сами меня расшевеливают еще больше.

- Юля, вашему нетленному синглу «Высоко» уже 20 лет, а эту песню, смотрите, как зрители ждали и как подпевали. Наизусть слова знают, причем, и взрослые и совсем молодежь. Они ведь еще не родились, а песня уже была. В чем секрет успеха?

- Мне кажется, в ее лиричности и глубине. И в очень простых, но нежных искренних словах, смысл которых в настоящей любви, способной оторвать человека от земли. Тема-то вечная на самом деле. Ну, и музыка летящая, как в космос. Без этой песни ни один концерт, точно, не обходится, и еще долгие годы, а, может, и все мое творчество со мной вот так лететь будет.

Про лето

- Отдыхали в этом году, Юля? Лето видели?

- Нет, чтобы по-настоящему. Скоро позволю себе это удовольствие. Куда поеду, не решила, но точно буду со своей семьей. Мне так не хватает времени на мужа и дочь. Оказывается, это бесценно - быть рядом с семьей. Надо только остановиться на немного и отдохнуть, действительно.

- Чего нам нового от вас ждать в ближайшее время в творчестве?

- Очень скоро, возможно, уже к концу лета представлю новый свой сингл, он почти готов, остались технические моменты. Клип тоже на песню непременно будет. Пока секретик, но тайна того стоит.

- Вы сегодня пели больше положенного часа. Всегда так?

- Почти всегда. Не все измеряется временем в данном случае, а уж гонорарами тем более. Цель другая - принести как можно больше радости и света в мир.