В Кемерове прошел первый турнир на Кубок губернатора Кузбасса

Знаменитая теннисистка Надежда Петрова и дети. Кемерово, мастер-класс. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

В соревновании вместе с местными любителями из представителей бизнес-сообщества приняли участие члены теннисного Клуба ветеранов внешней разведки, специально приехавшие в Кузбасс из Москвы и Московской области, дипломаты - в том числе заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, летчик-космонавт, дважды Герой СССР Александр Иванченков и его коллеги по отряду, Герой РФ Валерий Токарев и Герой РФ Сергей Трещев.

- Для нас очень важно, что вы здесь, вместе с нами, с нашей молодежью, и занимаетесь популяризацией такого замечательного вида спорта. Я думаю, что после этого турнира большое количество мальчишек и девчонок начнут заниматься теннисом, - отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

...Как рассказал гость турнира, член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, санкции не повлияли на развитие этого спорта в стране:

- Мы - на ходу, так как продолжаем принимать участие во всех соревнованиях, кроме командных. Да, играем в нейтральном статусе, но все равно же все знают, что это - россияне. Если взять статистику, то с начала нынешнего года на международной арене мы уже одержали 265 турнирных побед в 56 странах мира. Причем в разных возрастных категориях. Например, взрослые одержали 95 побед. До 13 лет их 18, а до 19 лет - 112. У нас есть даже действующий чемпион мира, которому 94 года. А в России ежегодно проводилось и будет проводиться около трех тысяч разных турниров.

Что касается Кузбасса, как отметил Тарпищев, по меркам большого тенниса это пока молодой регион. Но - перспективный, так как здесь много внимания сейчас уделяют развитию спорта и строительству спортивных объектов. Среди них, он надеется, появятся и новые теннисные центры.

Народная дипломатия

Теннис часто сравнивают с искусством. Профессиональные спортсмены настолько мастерски владеют ракеткой, что кажется — они танцуют на корте. А еще, чтобы победить в матче, необходимо просчитать стратегию, проанализировать действия соперника, не поддаться эмоциям. Недаром некоторые называют теннис «шахматами в движении», где в тонусе необходимо держать тело и мозг. А еще в условиях специальной военной операции этот вид спорта стал одним из видов народной дипломатии, которая помогает наладить сотрудничество между людьми и странами.

Об этом рассказал Владимир Шутов, председатель правления теннисного клуба ветеранов внешней разведки, работавший в свое время в Иране и ставший там чемпионом Тегерана. Сообщество уже более тридцати лет объединяет любителей этого вида спорта, в том числе в возрасте более восьмидесяти лет. Они регулярно принимают участие в любительских соревнованиях в Москве, Подмосковье и других регионах. Также по инициативе клуба в разных городах России проводятся любительские теннисные турниры, на которые с удовольствием приезжают космонавты, дипломаты, военные летчики, спортсмены-ветераны, общественные деятели. При этом именитые гости не только бьются на кортах, но и встречаются с представителями местной власти и бизнес-сообщества, стараются помочь развитию тенниса в регионах. Выступают ветераны и в близком зарубежье. Так, в рамках народной дипломатии прошли турниры в Белоруссии, Узбекистане, Абхазии, на Байконуре, где теннисисты еще и посмотрели запуск очередного космического корабля.

Космический запал

То, что теннис - игра для любого возраста, согласны и члены клуба космонавтов. Сегодня они чувствуют себя замечательно, а спорт им в этом помогает. Главное - иметь желание тренироваться и играть. Так, Александр Иванченков рассказал, что этот вид спорта занимает важное место в подготовке покорителей космоса:

- Теннис тренирует внимание, реакцию, выносливость. А главное - это отличная кардионагрузка. Я играю в теннис уже более сорока лет, а сейчас мне - 83, и заканчивать не намерен. В этом году играл на турнирах в Минске, Севастополе. Считаю, что этот вид спорта для любого возраста - от 4 и дальше. Теннис входит в программу подготовки космонавтов, например, Юрий Гагарин очень увлекался этим видом спорта. И каждый космонавт умеет в теннис играть.

Космонавты Валерий Токарев, Александр Иванченков и Сергей Трещев отлично сыграли в Кемерове на турнире по теннису. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

И зарядка, и общение

Турнир - это не только спортивные соревнования, но и общение, обмен опытом.

Для кемеровских любителей тенниса, особенно молодежи, стремящейся реализовать спортивные амбиции, это особенно важно. Несколько лет назад из-за реконструкции объекта, располагавшегося тогда в Центральном районе, они потеряли возможность заниматься на открытом воздухе. Из-за этого многие перспективные подростки уехали в другие регионы. Но в прошлом году в Ленинском районе областного центра открыли теннисный центр «Кузбасс» с хорошими условиями для тренировок, и в городе вновь началась работа по подготовке разрядников. Сегодня регулярно, на профессиональной основе, приходят на тренировки более полутора сотен ребят и девочек. Тренеры надеются, что корты для большого тенниса появятся со временем и в других районах города.

В рамках турнира ветеранов Надежда Петрова, одна из лучших теннисисток в истории России, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, победительница 37 турниров Международной женской теннисной ассоциации, экс-третья ракетка мира в одиночном и парном рейтинге, провела мастер-класс для юных теннисистов из Кемерова, а также специально приехавших на мероприятие новокузнечан.

Знаменитая теннисистка Надежда Петрова на мастер-классе в Кемерове. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

Теннис, Знаменитая теннисистка Надежда Петрова - на мастер-классе для кузбасских ребятишек. Фото: Александр ПОНОМАРЕВ

- Мне очень понравилось - была и зарядка, и даже мини-спарринг: мы имели возможность обменяться ударами с чемпионкой. Она меня удивила своим профессионализмом, не давала поблажек, но и мы ее удивили своими подачами, так что она тоже побегала по корту, - поделилась эмоциями кемеровчанка Аня Смирнова.

- Было интересно потренировать подачу у такого профессионала, остался доволен собой. Я себя тоже считаю уже профессионалом. Мне восемь лет, а заниматься начал с четырех. Сейчас имею второй юношеский разряд, играю в свое удовольствие и останавливаться не собираюсь, тренируюсь пять раз в неделю. Хочу стать первой ракеткой мира, чтобы меня уважали. Мне нравится, что в теннисе надо много бегать, сохранять спокойствие, стараться найти подход к противнику, - рассказал новокузнечанин Максим Зотов.

Также Надежда Петрова вместе с Шамилем Тарпищевым поучаствовала в автограф-сессии. Очередь сюда выстроилась весьма внушительная, что порадовало и гостей, и организаторов мероприятия.

- Я привела двух внучек. Старшая, Соня, которой девять лет, уже серьезно тренируется. А Катя, которой только пять, смотрит на сестру и следует примеру - она уже держит ракетку, отбивает мяч, умеет делать вращательные движения. Получить автографы мечтают обе - это для них стимул хороший будет заниматься, совершенствоваться, - рассказала кемеровчанка Светлана Овчаренко.

- Считаю такие сессии полезными, так как они дают возможность ребятишкам и их родителям поближе познакомиться с уже состоявшимися спортсменами, пообщаться, увидеть, что мы такие же обычные люди. И, может, даже поверить в себя, в то, что со временем окажутся на нашем месте. Ведь теннис вредить здоровью не может. Ведь даже для более слабых детей есть облегченный инвентарь - ракетки, определенные мячи, маленькая сеточка, маленький корт, - отметила Надежда Петрова.

На память ребятишкам и родителям остались подписанные книги, буклеты, ракетки, мячи и футболки. И, возможно, у многих, по крайней мере на время, настольной книгой будет «Стресс рождает чемпионов» Шамиля Тарпищева.