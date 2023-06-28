Другой «Служебный роман» в Кузбассе: лирическую комедию наполнили музыкой и танцами

Только о любви!

Такую ответственность взял на себя известный композитор Ким Брейтбург. Рискнул, и, по мнению зрителей, попал в точку. Перед спектаклем маэстро вышел на сцену и признался публике, что драматизм любимого всеми нами фильма имеет право на сценический успех. Впрочем, пересказывать сюжет нет смысла, он известен. А вот на игре актеров остановиться в самый раз. Где сравнить с киношными и попробовать определить, насколько похожи или не похожи они друг на друга.

Владимиру Жукову, сыгравшему Новосельцева, кажется, и играть ничего не надо, как будто вот такой и в жизни. И поет-то, как разговаривает. И костюм на нем одинаково здорово сидит, хоть в небрежном, хоть в подтянутом виде.

- Вылитый мой брат двоюродный Коля, - говорит моя соседка по девятому ряду Ольга Синицына. - Такой же наивный, неуверенный и одинокий.

Но как только наш Анатолий Ефремович, подпив на вечеринке у Самохвалова, начинает странным образом «клеить» Людмилу Прокофьевну, то грибами, то стихами, зрительница сразу открещивается: «Вот гад такой, и, слава Богу, Коля не такой».

Зрители действием поглощены, их эмоции открыты. Люди то «разрываются» хохотом от попытки Калугиной пройти модельной походкой, то плачут от ее щемящей песни о женском одиночестве.

Я не Калугина, я Людочка!

Высший пилотаж - игра актрисы Елены Ляшенко. Парик, юбка, пиджак небесно ядовитых цветов, понятно, но как внешне лицо ее становится в этом образе неузнаваемым?!

- Она, наверное, страхолюдина, действительно, - в антракте шушукаются зрители. Подслушав разговор, женщина из постановочной группы улыбнулась, но ничего не сказала. В глазах - чертик, мол, подождите немного, все сами увидите.

Елена и похожа на Алису Фрейндлих, и совершенно не она. Те же паузы, дрожь в голосе, отрывистые слова, жесты, повороты. Но все же по-другому.

- А почему такое двоякое впечатление? - интересуюсь у сидящей рядом подруги, музыканта, настоящего ценителя музыкального театра Екатерины Беловой.

- Понимаешь, - рассуждает она, - я немного подсмотрела репетиции, режиссер и композитор очень бережно отнеслись к материалу. Поэтому актеры, прочитав его внимательно, и не могли подкладывать другие эмоции, жесты изначально. Потому что этот текст, если его правильно прочесть, ничего другого и не подразумевает, другими красками его не сыграть, как ни старайся.

В доску свой Олег Брылев.

Олег Брылев в образе Юрия Самохвалова - не просто находка, для спектакля - настоящий клад. Вот в доску свой. Басилашвили все-таки в фильме сразу читается негодяем, даже при всем его обаянии.

- А вот от Брылева такой «подлости» не ожидали, приняв условия его игры, - рассуждали зрители.

Оно так, действительно, по ходу пьесы складывается. Актер нас обманул. До самого последнего момента, пока Новосельцев не дал ему пощечину за огласку писем от Оли, оставался кристально порядочным. И актеру верили, что таким он останется до самого финала, несмотря на известный сюжет. Но дело даже не в этом, а в самом мгновении перевоплощении Брылева в подлеца. Раз - и все! Помните, как Тартюф после разоблачения Оргона. Это как холодный душ, от которого даже кто-то в зале негромко, но очень искренне разочаровался: «Как же так?».

Неповторимая Кристина Валишевская.

Образ Оленьки Рыжовой у Кристины Валишевской тоже сложился. Она не Немоляева, ясно, но где-то Кристина зацепила нечто больше, чем известная актриса, найдя в характере подчеркнутое достоинство, которое в мюзикле не грешно чуточку наиграть.

Секретарша Калугиной Верочка в исполнении Анны Тепловой - образ совершенно отличительный от киношного. Здесь героиня более решительная, яркая внешне, отчего темп, ритм сцен с ее участием становится идеальным для мюзикла.

Технические изыски в мюзикле бесподобны: меняющиеся комнаты, декорация, то плывет, то падает, то вертится петелька, крючочек перевоплощений стен дверей. Переходы осмыслены, точны. И все же самое яркое - перевоплощение Людмилы Прокофьевны у нее дома, в нежной сцене с Новосельцевым.

- Браво, Леночка, браво! - восхищены зрители, увидев уже не Калугину, а прелестную Людочку, сначала домашнюю и теплую, а потом и вовсе сияющую блондинку с теперь уже обворожительной женской походкой, на каблуках, в белой блузочке и синем «ветреном» платье.

- Елена Ляшенко сегодня - первая королева. И не по главной своей роли, а по отдаче, попаданию в образ, по настоящему актерскому перевоплощению, - заметила одна из зрительниц.

Зажгли так зажгли!

И все же успех мюзикла получился командный, общий. В том числе Елены Новиковой в образе Шуры, Александра Лодягина в роли Бубликова, Евгения Лихманова, сыгравшего Боровских, Ивана Ильчука, бесподобно исполнившего уборщицу Ивановну. И настоящая феерия - хореографическая труппа, по сути, определившая внешнюю зрелищность мюзикла.

Создателям «Служебного романа» - браво особенное: режиссеру Наталье Индейкиной, хореографу Евгению Хробостову, музыкальному руководителю Валерии Брейтбург, художнику Юлию Гольцову, художнику по свету Евгению Козину, автору либретто Сергею Сашину и маэстро Киму Брейтбургу.

- Нам надо обязательно проживать время от времени такие теплые истории, хотя бы потому, чтобы не стесняться брать хорошее из прошлого, искренне говорить о любви, познать человеческое счастье, - уверен Ким Брейтбург.