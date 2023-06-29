В Кузбассе трое подростков пропали при спуске с пика Поднебесный

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Кузбассе трое подростков пропали по время похода на Поднебесные Зубья. Связи с ребятами нет со вчерашнего дня.

Туристическая группа, в составе которой было 28 человек, в том числе 24 ребенка из междуреченского детского дома, отправилась покорять Поднебесные Зубья. Вчера группа восходила на пик Поднебесный. При спуске трое подростков - 13-летний Алексей Евсеев, 14-летний Вячеслав Корягин и 15-летний Данил Вагин - ушли вперед и потерялись из виду. Когда все туристы вернулись в приют «Рыбаковский», трех школьников на месте не было. Не спустились они и к вечеру.

Связи в этих местах нет. По спутниковой связи руководителям туристической группы удалось связаться со спасателями. Поиски ребят начались еще вчера. На место ЧП для координации действий полиции, экстренных служб и спасателей выехал и.о. прокурора Междуреченска Владимир Майоров.

В ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что сейчас сформированы четыре группы: одна обследует тропу до Соболиного приюта, вторая - территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорный, третья группа - склоны пика Поднебесный, четвертая - поселок Амзас, переправы и дорогу к реке Амзас.

- Ситуация осложняется гористым характером местности. Поиски ведутся в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, - рассказали в полиции.

По факту исчезновения детей было возбуждено уголовное дело. Ход расследования находится на контроле в прокуратуре области. Также прокуратура организована проверку соблюдения законодательства о туристской деятельности, защите прав и свобод несовершеннолетних.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подростков, просят позвонить по телефонам дежурной части ОМВД России по городу Междуреченску: 8-(38475)-7-74-44, 8-(38475)-7-74-45 либо на телефон 02 (с мобильного - 102).