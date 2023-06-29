К спасению жизни и здоровья готовы!

Фото: Илья Русецкий

В 2023 году лечебный факультет Кемеровского государственного медицинского университета выпускает 268 молодых врачей, в том числе 89 целевиков. 37 человек окончили вуз с красными дипломами.

«Сегодняшний выпуск лечебного факультета КемГМУ – это не только праздник выпускников и их родителей. Это большое событие для нашего региона. Это новые кадры в медицинских учреждениях. У нас практически каждый выпускник уже имеет место работы. В Кузбассе идёт большая модернизация лечебной базы, переоснащение больниц, строятся новые объекты. Реализуется программа «Моя новая поликлиника». Условия очень достойные и в них с большим энтузиазмом будут работать выпускники», – отметила заместитель председателя правительства Кузбасса (по вопросам социального развития) Елена Воронина.

Фото: Илья Русецкий

По словам выпускницы лечебного факультета Софьи Ремневой, все шесть лет, проведенные в медицинском университете, для нее – «это как дома». «Если бы у меня был второй шанс выбрать профессию и вуз – я бы вернулась сюда», – сказала молодой врач.

По окончании клинической ординатуры Софья вернется в родной Междуреченск, чтобы оказывать помощь людям в стенах открытой недавно городской больницы.

Другой выпускник факультета Егор Таиров после окончания КемГМУ также планирует продолжить учебу в ординатуре, где получит специальность травматолога-ортопеда.

«Самое яркое впечатление от обучения в медуниверситете – это организация научной деятельности. Мы проводили различные исследования, делились выводами, были публикации в специальной литературе, научные работы и другое. Вообще, обучение на лечебном факультете – незабываемое время», – делится Егор.

Кемеровский государственный медицинский университет стал самым интернациональным вузом Кузбасса Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Особенностью выпуска лечебного факультета этого года стал его по-настоящему интернациональный характер: дипломы врача получили 24 студента из Индии и Судана.

Иностранные студенты на первых курсах обучались на английском языке, параллельно изучая русский, которым они успешно овладели к окончанию вуза.

«Несмотря на холодный климат, мне очень нравится Россия, я очень люблю Кемерово, – рассказывает Гафар Мохаммед, приехавший в Россию из Судана. – Поэтому для меня обучение здесь не заканчивается. Я хочу продолжить учиться в Кемеровском медицинском университете и буду поступать в ординатуру на специальность «Офтальмология». Хотел бы помогать людям здесь, в Кузбассе».

Гафар очень хорошо говорит по-русски и видит возможность общения с россиянами на их родном языке огромным преимуществом. И для иностранных докторов, что будут работать в России, и для врачей, что уедут на родину. Русскоговорящий доктор востребован во всех странах мира.

Фото: Илья Русецкий

Манвендра Сингх увлеченно рассказывает по-русски об обучении в КемГМУ. «Когда мы приехали, мы не знали ни слова по-русски, было очень трудно. Спасибо преподавателям, ребятам, они помогали все эти шесть лет постигать не только язык и специальность, но и культуру, традиции. Хоть здесь и холодно, нам нравится Сибирь, Кузбасс», – говорит Манвендра, выпускник КемГМУ Минздрава России из Индии.

Его земляк, индиец Махария Сачин очень гордится тем, что получает диплом престижного российского медицинского вуза. «Спасибо всем, кто мне помог в обучении, в жизни, и теперь с лёгким сердцем я поеду работать домой».

За последние несколько лет Кемеровский государственный медицинский университет стал самым интернациональным вузом Кузбасса. С англоязычным сопровождением здесь обучаются более 300 иностранных студентов из дальнего зарубежья, в том числе: из Индии, Египта, Бангладеш, Иордании, Йемена, Сирии, Туниса, Марокко, Буркина-Фасо, Нигерии, Кот-д’Ивуара и других стран.

Фото: Илья Русецкий

«Лечебный факультет является базисным в нашем медицинском университете, – говорит декан факультета КемГМУ Минздрава России профессор Людмила Леванова. – Он был первым, открывшимся в вузе 67 лет назад, и остаётся самым многочисленным, а сейчас и самым многонациональным. Ребята-выпускники этого года уже успешно прошли государственную итоговую аттестацию. Впереди у молодых людей – первичная аккредитация, после которой они смогут работать врачами».