На главу кузбасского города завели уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями

Фото: СК РФ по Кемеровской области.

На главу кузбасского города Анжеро-Судженск Александра Рыбалко заведено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Об этом в пятницу, 30 июня, сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

По делу также проходит бывший председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Анжеро-Судженского городского округа.

По версии следствия, в конце 2020 года чиновники организовали заключение с коммерческой строительной фирмой 40 муниципальных контрактов на строительство двух многоквартирных домов для детей-сирот и людей, переселяемых из ветхого и аварийного жилья. По условиям контрактов из городского бюджета застройщику было перечислено более 117 млн рублей. Однако фирма строительство не завершила, находится в стадии ликвидации.

Сейчас следователи допрашивают подозреваемых. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании ими меры пресечения.

Александр Николаевич Рыбалко родился 14 марта 1975 года в Амурской области. Имеет два высших образования: окончил Сибирскую государственную горно-металлургическую академию и юридический факультет КемГУ. Несколько лет работал в администрации города Ленинск-Кузнецкого, после чего трудился на руководящих должностях коммерческих предприятий

С 2018 года был назначен главой Яшкинского муниципального района, спустя год стал временно исполняющим обязанности главы Анжеро-Судженского городского округа. 14 ноября 2019 Александр Рыбалко был избран главой Анжеро-Судженского городского округа. Имеет награды «За служение Кузбассу», «За бизнес во имя созидания», «За веру и добро».