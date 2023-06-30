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Общество30 июня 2023 6:55

Кузбасс – Алтай и сила веков : старинный русский обряд подарил сибирячке долгожданную дочку

Что это, древнее знание или древняя магия, комментируют ученые
Лариса МАКСИМЕНКО
Старинные русские обряды работают до сих пор!

Старинные русские обряды работают до сих пор!

Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Когда Дина Кравец соединила веточки березки в круг, в кольцо, и, заглянув в него, как в зеркало, попросила мысленно о заветном... Она верила, исполняя старинный русский обряд: ее услышат, её мечта – самая-самая - сбудется. Точно так на Руси - в веках – всегда просила женская половина.

- ... А кто должен был тебя услышать? – переспрашиваю Дину.

- Бог, все силы – в помощь просящему и сама Родина, Россия, детей своих оберегающая.

Подруги

...Была пора, когда сибиряки забывают про длинную зиму и считают пришедшее тепло вечным, когда зелень берез так нежна, а первые одуванчики в сухой, пронизанной новыми сильными стрелками траве, кажутся звездами... И именно тогда группка студенток – с Алтая, Кузбасса, Красноярского края вышла из здания барнаульского института культуры. И по тому, как хохотали, шутили, шли беззаботно девчата, было ясно. Последний курс закончен. Последний экзамен только что сдан...

А свернули к роще, прошли среди берез – нашли красавицу-березку поменьше, перебрали ветки, выбрали пару длинных тонких с распустившимися листьями.

- Лент с собой не было. Мы и зашли-то с экзамена спонтанно, потому что: «А ведь сегодня – Троица!» - вспоминает Дина. – Веточки мягкие, мы их меж собою связали и получилось «окошечко». Вот как мы руками, когда их вперед вытянем, «окошечко» делаем, вот так и из двух веток «окошечко» сделали...

И приподняв его, поставили, поддерживая другими ветками, это «окошко» березовое и душистое вертикально.

И, поводив вокруг березки с «оконцем» в вечернем горячем воздухе, в праздничных солнечных «зайчиках» хоровод, да с песнями, другие девушки в сторону отошли. А трое (Дина и две ее близких подруги) остались и они довели обряд до конца.

- Мы покумились через «окошечко»: загадали желание про себя, расцеловали друг друга в щеки трижды, обменялись подарочками — сережками, колечками... Стать кумой – значит, стать практически родней, крестной матерью будущему ребенку подруги, - поясняет Дина. - ...И это было в 2007-м, мы – выпускницы фольклорного отделения и обряды старинные изучали и знали... И хотя и выполнили этот обряд не весь, но... Мы вначале, как и все, тоже смеялись, но само кумление провели с душевным трепетом, потому что подруги, и отношение друг к другу - очень трепетное, и это тоже, видимо, повлияло... И хотя я до сих пор не знаю, как это чудо получается... И, может, березовое «окошечко» и есть какой-то портал... Но в календарные старинные праздники за год не раз, а на Троицу особенно ...российская женщина веками просила о серьезном, большом, жизненном - о замужестве, детях. И мы – три подружки – все мы мысленно тогда попросили: «Я хочу ребенка! Родить ребеночка!» Одна, младшая, тогда только вышла замуж и мечтала о первенце. У меня и у второй подруги уже было по дочке и мы обе очень хотели родить по второму ребенку. К тому времени я 12 лет не могла вторым забеременеть.

... А вскоре получили подруги дипломы, разъехались по Сибири, по домам, и уж прошло лето. И они, созвонившись, узнали: каждая ждет дитя! И потом родили, все три, почти в одно время. У младшей подружки – родился сыночек. У Дины и другой подружки – по доченьке.

Дина с младшей дочкой. Фото - архив семьи.

Дина с младшей дочкой. Фото - архив семьи.

И Дина дочку, о которой так просила там, под троицкой березкой, в потоке солнечного света, назвала Светланой. Сейчас она уже старшеклассница. Историю про трех подружек и проведенный ими обряд на рождение детей и как все сбылось... — от мамы и давно знает. И ездит с мамой (Дина – участница двух фольклорных ансамблей) из Барнаула на уже широко известный в Сибири фольклорный Троицкий фестиваль в село Топольное (Алтай), где преподаватели Дины на стыке веков в тех краях изучили, а несколько лет назад восстановили, реконструировали троицкие обряды. Места там русские старообрядческие обособленные, и сохранность русских традиций – для всей страны - уникальна.

-А младшая дочка уже тоже кому-то кума или собирается стать кумой?

- Нет. Она ездит со мной, но в обрядах не участвует, она считает, рано. И, может даже, немного побаивается, что вот поучаствует... – смеется Дина.

- Верит?

- Верит... А как все в обряде происходит - сбывается, я не особо вдаюсь. И для меня это не мистика, а символ, и обряд кумления – это шаг девушки во взрослую жизнь... – говорит Дина. - Да, конечно, каждый обряд имеет древние, еще языческие корни, потом уже преобразованные, с христианской традицией переплетенные. Но даже в старину девушки, женщины относились к обряду философски, ведь быть уверенной, что вот, проведешь этот обряд и все автоматически сложится, нельзя... Они вперед нас знали и понимали, живи праведно, а там, как бог даст.

... Кстати, Дина обряд кумления прошла дважды. Второй раз — когда ей было уже за 40, и она, отправив по реке венок, попросила замужества для выросшей старшей дочки. И та вскоре вышла замуж, родила сына. И Дина счастлива первым внуком...

Ключ

А полный старинный русский обряд (на женское, материнское, семейное счастье) узнала и я несколько лет назад. И тоже поверила в силу троицкого венка – в поддержке загаданного желания. И было это там, в Топольном.

Но сначала, по приезду, пришло изумление, как в русском включается русскость и как это - почувствовать свои корни, важно.

Ведь там, в Топольном, впервые в жизни надев русский сарафан, чтобы быть на празднике, как все, я через пять минут почувствовала сарафан ...родным.

А, прикоснувшись к показанной художницей Еленой Леонтьевой местной домовой росписи, найденной на одном старинном доме под штукатуркой, и это... Не цветы, а рай-дерево. Старообрядцы же шли в Сибирь 300 лет не только из-за гонений веры. А за мечтой – о Беловодье, о сказочной стране, о рае на земле. И, ставя дома, рисовали на стене райское древо. Оно «семейное», оно как матрица. И русские переселенцы понимали: символика древа может забыться. Но потомки, как прикоснутся к матрице, почувствуют связь... И я, слушая художницу и прикоснувшись к матрице, вдруг... почувствовала этот мир своим, хоть сама родом не оттуда. Просто все мы – русские.

А потом наутро в «женской» роще собрались девушки, женщины. И я увидела хоровод вкруг березки. И он шел, убыстряясь. И на такой скорости с трудом узнавшаяся песня «Во поле березка стояла...» поразила и проняла, она (не та, поправленная для детских садиков в советские годы, а старинная, со словами из веков-веков) оказалась ближе, и была образами, смыслами богаче...

И девушки, встав на коленки, попарно, венки сняв, вперед протянув и венки друг к дружке прижав, трижды в щеки, через венки те спаренные, расцеловались. Но не просто, а желание загадав. И потом – была яичница на костре, и каждая из пары с венком, съев свою половинку яйца, вторую отдала куме-подруге...И потом, после еще многих хороводов и песен, и уж пойдя к реке, девушки за рощей, за мостом приняли в свое шествие парней (по старинному обычаю). А потом, на реке, были пущены в волны: и обрядовая главная березка, и обрядовая кукла, и следом – полетели в быструю воду венки девичьи и постарше. И венки уплыли все, не потонув. И то был добрый знак и ключ к силе веков нам всем... А я тогда, отправляя венок, попросила о семейном счастье родственнику. И пришедшей осенью он встретил свою судьбу.

Дина (слева) в Топольном перед обрядом кумления в 2018-м.

Дина (слева) в Топольном перед обрядом кумления в 2018-м.

Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

В женской роще. Дина (вторая слева) перед обрядом кумления в 2018-м.

В женской роще. Дина (вторая слева) перед обрядом кумления в 2018-м.

Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Старинный русский обряд о женском счастье.

Старинный русский обряд о женском счастье.

Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Дина (слева) - участница двух фольклорных ансамблей. Фото - архив семьи.

Дина (слева) - участница двух фольклорных ансамблей. Фото - архив семьи.

Старинные русские обряды работают до сих пор!

Старинные русские обряды работают до сих пор!

Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Тем временем

Версии: на земле и на небе

«Комсомолка» спросила экспертов, как же сбываются старинные русские обряды, особенно с горячими просьбами о рождении детей.

Евгений Гольдшмидт, психолог из Кемерова, кандидат биологических наук, на вопрос, как старинный обряд мог помочь после долгих лет ожидания ребенка, ответил:

- Человек мог даже не знать, что у него был когда-то поставлен блок (например, мысль проскочила и он мог ее не заметить, что с деторождением – потом, что нужно сначала закончить учебу в вузе). И специально-то блока не ставил, но блок годами был, и организм на пришедшую после мечту о ребенке не реагировал. А обряд – он мечту усиливает, фокусирует. И блок слетел... Кстати, русский хоровод – это совместный танец, гармония, согласованность, и это фактически резонанс. И хоровод – заворачивание энергии. Женщина в кольце реализует свою мысль и получает, что ей надо.

Надежда Герасимова, доцент Алтайского института культуры, реконструктор старинного русского обряда кумления в Топольном, пояснила «механизм» его так:

- Это симпатическая магия, ...если я с тобой кумлюсь, то что делаю? Действие, связанное с переносом одного явления на другое. То есть я хочу, мечтаю о том, что я буду мамой, у меня будет ребенок, и у него, соответственно, будет крестная мать. Когда я реально вопроизвожу действие кумления, то есть ты мне станешь кума, я тебе стану кума, соответственно там, в высших сферах, уже закладываю то, что у меня будет ребенок. То есть мы проецируем то, что будет... И я знаю, это работает... И вообще все обрядовые действия девичьи направлены на продолжение рода… А почему срабатывает это гадание? Потому что все связано с высокими сферами. Наши предки-славяне знали больше нас, понимали больше нас, умели с природой находить общий язык. Мы у них только пытаемся учиться.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ