Кузбасс – Алтай и сила веков : старинный русский обряд подарил сибирячке долгожданную дочку

Старинные русские обряды работают до сих пор! Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Когда Дина Кравец соединила веточки березки в круг, в кольцо, и, заглянув в него, как в зеркало, попросила мысленно о заветном... Она верила, исполняя старинный русский обряд: ее услышат, её мечта – самая-самая - сбудется. Точно так на Руси - в веках – всегда просила женская половина.

- ... А кто должен был тебя услышать? – переспрашиваю Дину.

- Бог, все силы – в помощь просящему и сама Родина, Россия, детей своих оберегающая.

Подруги

...Была пора, когда сибиряки забывают про длинную зиму и считают пришедшее тепло вечным, когда зелень берез так нежна, а первые одуванчики в сухой, пронизанной новыми сильными стрелками траве, кажутся звездами... И именно тогда группка студенток – с Алтая, Кузбасса, Красноярского края вышла из здания барнаульского института культуры. И по тому, как хохотали, шутили, шли беззаботно девчата, было ясно. Последний курс закончен. Последний экзамен только что сдан...

А свернули к роще, прошли среди берез – нашли красавицу-березку поменьше, перебрали ветки, выбрали пару длинных тонких с распустившимися листьями.

- Лент с собой не было. Мы и зашли-то с экзамена спонтанно, потому что: «А ведь сегодня – Троица!» - вспоминает Дина. – Веточки мягкие, мы их меж собою связали и получилось «окошечко». Вот как мы руками, когда их вперед вытянем, «окошечко» делаем, вот так и из двух веток «окошечко» сделали...

И приподняв его, поставили, поддерживая другими ветками, это «окошко» березовое и душистое вертикально.

И, поводив вокруг березки с «оконцем» в вечернем горячем воздухе, в праздничных солнечных «зайчиках» хоровод, да с песнями, другие девушки в сторону отошли. А трое (Дина и две ее близких подруги) остались и они довели обряд до конца.

- Мы покумились через «окошечко»: загадали желание про себя, расцеловали друг друга в щеки трижды, обменялись подарочками — сережками, колечками... Стать кумой – значит, стать практически родней, крестной матерью будущему ребенку подруги, - поясняет Дина. - ...И это было в 2007-м, мы – выпускницы фольклорного отделения и обряды старинные изучали и знали... И хотя и выполнили этот обряд не весь, но... Мы вначале, как и все, тоже смеялись, но само кумление провели с душевным трепетом, потому что подруги, и отношение друг к другу - очень трепетное, и это тоже, видимо, повлияло... И хотя я до сих пор не знаю, как это чудо получается... И, может, березовое «окошечко» и есть какой-то портал... Но в календарные старинные праздники за год не раз, а на Троицу особенно ...российская женщина веками просила о серьезном, большом, жизненном - о замужестве, детях. И мы – три подружки – все мы мысленно тогда попросили: «Я хочу ребенка! Родить ребеночка!» Одна, младшая, тогда только вышла замуж и мечтала о первенце. У меня и у второй подруги уже было по дочке и мы обе очень хотели родить по второму ребенку. К тому времени я 12 лет не могла вторым забеременеть.

... А вскоре получили подруги дипломы, разъехались по Сибири, по домам, и уж прошло лето. И они, созвонившись, узнали: каждая ждет дитя! И потом родили, все три, почти в одно время. У младшей подружки – родился сыночек. У Дины и другой подружки – по доченьке.

Дина с младшей дочкой. Фото - архив семьи.

И Дина дочку, о которой так просила там, под троицкой березкой, в потоке солнечного света, назвала Светланой. Сейчас она уже старшеклассница. Историю про трех подружек и проведенный ими обряд на рождение детей и как все сбылось... — от мамы и давно знает. И ездит с мамой (Дина – участница двух фольклорных ансамблей) из Барнаула на уже широко известный в Сибири фольклорный Троицкий фестиваль в село Топольное (Алтай), где преподаватели Дины на стыке веков в тех краях изучили, а несколько лет назад восстановили, реконструировали троицкие обряды. Места там русские старообрядческие обособленные, и сохранность русских традиций – для всей страны - уникальна.

-А младшая дочка уже тоже кому-то кума или собирается стать кумой?

- Нет. Она ездит со мной, но в обрядах не участвует, она считает, рано. И, может даже, немного побаивается, что вот поучаствует... – смеется Дина.

- Верит?

- Верит... А как все в обряде происходит - сбывается, я не особо вдаюсь. И для меня это не мистика, а символ, и обряд кумления – это шаг девушки во взрослую жизнь... – говорит Дина. - Да, конечно, каждый обряд имеет древние, еще языческие корни, потом уже преобразованные, с христианской традицией переплетенные. Но даже в старину девушки, женщины относились к обряду философски, ведь быть уверенной, что вот, проведешь этот обряд и все автоматически сложится, нельзя... Они вперед нас знали и понимали, живи праведно, а там, как бог даст.

... Кстати, Дина обряд кумления прошла дважды. Второй раз — когда ей было уже за 40, и она, отправив по реке венок, попросила замужества для выросшей старшей дочки. И та вскоре вышла замуж, родила сына. И Дина счастлива первым внуком...

Ключ

А полный старинный русский обряд (на женское, материнское, семейное счастье) узнала и я несколько лет назад. И тоже поверила в силу троицкого венка – в поддержке загаданного желания. И было это там, в Топольном.

Но сначала, по приезду, пришло изумление, как в русском включается русскость и как это - почувствовать свои корни, важно.

Ведь там, в Топольном, впервые в жизни надев русский сарафан, чтобы быть на празднике, как все, я через пять минут почувствовала сарафан ...родным.

А, прикоснувшись к показанной художницей Еленой Леонтьевой местной домовой росписи, найденной на одном старинном доме под штукатуркой, и это... Не цветы, а рай-дерево. Старообрядцы же шли в Сибирь 300 лет не только из-за гонений веры. А за мечтой – о Беловодье, о сказочной стране, о рае на земле. И, ставя дома, рисовали на стене райское древо. Оно «семейное», оно как матрица. И русские переселенцы понимали: символика древа может забыться. Но потомки, как прикоснутся к матрице, почувствуют связь... И я, слушая художницу и прикоснувшись к матрице, вдруг... почувствовала этот мир своим, хоть сама родом не оттуда. Просто все мы – русские.

А потом наутро в «женской» роще собрались девушки, женщины. И я увидела хоровод вкруг березки. И он шел, убыстряясь. И на такой скорости с трудом узнавшаяся песня «Во поле березка стояла...» поразила и проняла, она (не та, поправленная для детских садиков в советские годы, а старинная, со словами из веков-веков) оказалась ближе, и была образами, смыслами богаче...

И девушки, встав на коленки, попарно, венки сняв, вперед протянув и венки друг к дружке прижав, трижды в щеки, через венки те спаренные, расцеловались. Но не просто, а желание загадав. И потом – была яичница на костре, и каждая из пары с венком, съев свою половинку яйца, вторую отдала куме-подруге...И потом, после еще многих хороводов и песен, и уж пойдя к реке, девушки за рощей, за мостом приняли в свое шествие парней (по старинному обычаю). А потом, на реке, были пущены в волны: и обрядовая главная березка, и обрядовая кукла, и следом – полетели в быструю воду венки девичьи и постарше. И венки уплыли все, не потонув. И то был добрый знак и ключ к силе веков нам всем... А я тогда, отправляя венок, попросила о семейном счастье родственнику. И пришедшей осенью он встретил свою судьбу.

Дина (слева) в Топольном перед обрядом кумления в 2018-м. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

В женской роще. Дина (вторая слева) перед обрядом кумления в 2018-м. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Старинный русский обряд о женском счастье. Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Дина (слева) - участница двух фольклорных ансамблей. Фото - архив семьи.

Старинные русские обряды работают до сих пор! Фото: Лариса МАКСИМЕНКО

Тем временем

Версии: на земле и на небе

«Комсомолка» спросила экспертов, как же сбываются старинные русские обряды, особенно с горячими просьбами о рождении детей.

Евгений Гольдшмидт, психолог из Кемерова, кандидат биологических наук, на вопрос, как старинный обряд мог помочь после долгих лет ожидания ребенка, ответил:

- Человек мог даже не знать, что у него был когда-то поставлен блок (например, мысль проскочила и он мог ее не заметить, что с деторождением – потом, что нужно сначала закончить учебу в вузе). И специально-то блока не ставил, но блок годами был, и организм на пришедшую после мечту о ребенке не реагировал. А обряд – он мечту усиливает, фокусирует. И блок слетел... Кстати, русский хоровод – это совместный танец, гармония, согласованность, и это фактически резонанс. И хоровод – заворачивание энергии. Женщина в кольце реализует свою мысль и получает, что ей надо.

Надежда Герасимова, доцент Алтайского института культуры, реконструктор старинного русского обряда кумления в Топольном, пояснила «механизм» его так:

- Это симпатическая магия, ...если я с тобой кумлюсь, то что делаю? Действие, связанное с переносом одного явления на другое. То есть я хочу, мечтаю о том, что я буду мамой, у меня будет ребенок, и у него, соответственно, будет крестная мать. Когда я реально вопроизвожу действие кумления, то есть ты мне станешь кума, я тебе стану кума, соответственно там, в высших сферах, уже закладываю то, что у меня будет ребенок. То есть мы проецируем то, что будет... И я знаю, это работает... И вообще все обрядовые действия девичьи направлены на продолжение рода… А почему срабатывает это гадание? Потому что все связано с высокими сферами. Наши предки-славяне знали больше нас, понимали больше нас, умели с природой находить общий язык. Мы у них только пытаемся учиться.