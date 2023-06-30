Скоро выборы. Сергей Цивилев стал кандидатом в губернаторы Кузбасса от партии "Единая Россия". Фото - "Единая Россия".

Так решили делегаты XXXIV конференции Кузбасского реготделения партии «Единая Россия».

В Кемерове прошли форум регионального отделения партии «Единая Россия» и партконференция по выдвижению кандидата на должность губернатора и кандидатов в депутаты Законодательного собрания Кузбасса.

Решением делегатов Цивилев выдвинут кандидатом на выборы губернатора региона. А также он возглавит список кандидатов в депутаты Законодательного собрания.

- Пять лет назад мы все объединились для того, чтобы изменить Кузбасс. У жителей региона тогда созрел серьезный запрос на перемены. Эти пять лет мы плечом к плечу не покладая рук работали для нашего Кузбасса. Вместе с вами мы заложили прочный фундамент, в основе которого – человек. Теперь Кузбасс - регион, где абсолютно у каждого есть возможность реализовать свой потенциал в самых разных направлениях, - сказал Сергей Цивилев.

Он отметил, что сейчас важно объединяться для решения задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным.

- Чтобы этого добиться, мы должны объединить не только весь Кузбасс, мы должны объединяться со всеми регионами Сибири – это не наши конкуренты, это наши друзья и партнеры, с которыми мы вместе развиваем нашу страну, - подчеркнул Цивилев.

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